3.11.22: Store oder nicht Store

Das EU-Gesetz mit dem Potenzial, das gesamte Internet zu verändern, gilt ab dieser Woche: der Digital Markets Act. Insbesondere für Apple könnten sich die Verordnungen massiv auf das Geschäft auswirken, denn sie fordern unter anderem, dass Anwendungen für die Plattformen wie iOS und macOS sich nicht nur von den vom Unternehmen betriebenen App Stores laden lassen dürfen, sondern auch aus anderen Stores und von beliebigen Websites. Gewissermaßen regelt die EU das gesetzlich, was Apple immer wieder zu verhindern versucht hat, stets mit dem Argument der Sicherheit: Sideloading.

Aus Apples Sicht dreht die EU die Zeit zurück, in eine des Softwarewildwuchses, wo einfach jeder beliebig programmieren und seine Werke vertreiben konnte, ohne dass es einen Gatekeeper wie den iOS-Store geben sollte.

Apple wird mit der Zeit lernen müssen, seinen App Store als die beste aller möglichen Vertriebswelten zu präsentieren, den Endkunden wie den Entwicklern. Und die Idee als solche ist ja nicht schlecht: Überlasst uns den Vertrieb und das Inkasso, dafür behalten wir 15 oder 30 Prozent der Umsätze als Gebühr. Günstigeren und bequemeren Vertrieb findet Ihr nirgends. Außerdem kommen die Kunden am allerliebsten zu uns, weil sie dort Apps finden und keinen Schund.

Wenn es denn so einfach wäre. Zugegeben: Der Schundanteil im App Store ist weit geringer als im Google Play Store oder in anderen Quellen. Aber finden die Kunden wirklich das Werk des unabhängigen Entwicklers oder wäre er besser dran, könnte er seine iOS-App so wie Mac-Software über seine eigene Website vertreiben?

Der Vertrieb von Software über das Internet ist IT-historisch noch relativ neu, OS X 10.7 Lion war im Jahr 2011 das erste von Apple online angebotene Betriebssystem – alternativ gab es das auch noch auf USB-Stick, aber nicht mehr auf DVD. Die Grundvoraussetzung hatte der Mac App Store geschaffen, den Apple mit Mac-OS X 10.6.6 im Januar 2011 an den Start gebracht hatte. Vorgestellt hatte das Unternehmen das App-Pendant auf dem Mac am 20. Oktober 2010 – und schon am 3. November 2010 öffnete es den Store für die Einreichungen der Entwickler.

Gewissermaßen versuchte Apple damals selbst, die Zeit zurückzudrehen, in eine Ära, die es nie gab – und die erst mit dem App Store für das iPhone im Jahr 2008 begonnen hatte. Denn Software für den Mac gab es eben im Computerfachhandel, erst auf Disketten, später auf CDs und DVDs. Als das Internet zu laufen begonnen hatte, stellten zunächst kleine Entwickler ihre Programme auf ihre Websites zum Download – oft waren die Programme gratis oder kosteten nur wenig – nach Bezahlung des Betrags gab es einen Freischaltcode.

Mit dem Mac App Store versuchte Apple also die Kontrolle über die Mac-Plattform zurückzugewinnen, die es nie hatte. Anfangs war der Mac App Store vor allem für kleinere Entwickler attraktiv, die dadurch mehr Reichweite gewannen und sich von lästigen Pflichten wie dem Inkasso befreien konnten – gegen Gebühr. Nach einer Anfangseuphorie kam bei einigen aber schnell die Ernüchterung: Denn so etwas die Demos-Versionen oder Rabatte für Studierende kannte der Mac App Store anfangs nicht. Noch schlimmer: Apple garantierte für eine einmal gekaufte Software lebenslange Updates – Ruin für so manches Geschäftsmodell.

Da aber der Mac App Store von Anfang an nicht konkurrenzlos war, musste Apple in vielerlei Hinsicht umdenken. Der Trend zum Softwareabo half dabei, regelmäßige Umsätze zu generieren und nicht nur einmal und nie wieder. Demo-Versionen sind längst möglich, mit In-App-Käufen lassen sich unterschiedliche Tarife und Funktionen frei schalten.

So sind nun auch die großen Anbieter wie Microsoft und Adobe mit ihren Programmen im Mac App Store zu finden, der aber dennoch so offen bleibt, wie der für iPhone- und iPad-Apps erst noch werden muss.

Bleibt alles anders: Apple wird auch im Jahr 2023 sich beim iPhone vorwiegend auf Qualcomm als Zulieferer von Mobilfunkmodems verlassen müssen. Wie das Unternehmen aus San Diego seinen Investoren mitteilte, werde es im kommenden Jahr noch für den überwiegenden Teil von Apples Mobiltelefonen die Funkchips liefern. Analysten hatten bisher damit gerechnet, dass Apple in die Reihe iPhone 15 erstmals selbst entwickelte Modemchips einbauen werde und Qualcomm allenfalls noch für 20 Prozent der produzierten Geräte zuliefern werde. Die langjährige Vereinbarung, die Apple und Qualcomm nach Ende eines Rechtsstreits abgeschlossen hatten, läuft jedoch allmählich aus, über kurz oder lang wird Apple nur noch seine eigenen Funkmodems verwenden.

Zugelegt: Laut der Analysten von Strategy Analytics war Apple das einzige Unternehmen unter den Top-Herstellern, das im Septemberquartal mehr Laptops als im Vorjahr verkauft hat – und das auch substantiell. Apple, das selbst keine Verkaufszahlen nennt, sondern nur Umsätze und die auch nur für die gesamte Mac-Sparte, habe im dritten Kalenderquartal 2022 demnach 8,1 Millionen Laptops verkauft, 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt sei der Markt um 15 Prozent geschrumpft, mit dem größten Verlierer HP, dessen 9,5 Millionen Verkäufe ein Minus von 32 Prozent bedeuteten. An der Spitze steht weiterhin Lenovo mit 12,8 Millionen Stück (-16 Prozent) und einem Marktanteil von 23 Prozent, hinter HP (17 Prozent) und Dell (16 Prozent) steht Apple mit 14 Prozent Marktanteil auf Platz vier. Ausweislich Apples Bilanz bedeuteten die Umsätze von über 11 Milliarden US-Dollar einen absoluten Rekord für den Mac, im Dezemberquartal erwarte man aber einen signifikanten Rückgang. Der Grund dürfte darin liegen, dass es keine Upgrades von Macs in diesem Jahr mehr gibt – das offenbar höchst erfolgreiche Macbook Air M2 aus dem Sommer hat seine Kundschaft bereits weitgehend gefunden.

Werte schaffen: Der starke US-Dollar mag für Touristen das UK, den Euro-Raum und andere Länder als Shopping-Paradies mit Dauertiefpreisen erscheinen lassen. Für Apple bedeutet der hohe Kurs der heimischen Währung aber ein Dilemma, auf das Jason Snell in seiner Macworld-Kolumne More Color einen näheren Blick wirft. Denn wenn Apple seine Preise außerhalb der USA nicht erhöht, geht das auf Kosten der Marge. Gestiegene Preise erfreuen die Kunden aber wenig, was auf Kosten der Umsätze gehen könnte. Vor allem bei den Pro-Produkten der letzten Wochen hatte sich Apple für den Euro-Raum und anderswo dazu entschieden, die Preise zu erhöhen, während sie in den USA weitgehend gleich blieben. Apple wird nie Preismarktführer sein, auch unabhängig von Währungsschwankungen. Wie schafft Apple dann aber Mehrwerte, fragt sich Jason Snell. Das iPad 9 und das iPhone 13 sind Teil der Antwort.

Günstig kaufen: Das Phänomen Black Friday als Rabattschlacht zu Beginn des Advents verstärkt sich von Jahr zu Jahr mehr – und in Krisenzeiten kommt es nicht nur auf jede Kilowattstunde an, sondern auch auf jeden Cent. Also werden die Wochen Ende November wichtig für Käufer von Apple-Produkten. Nur nicht bei Apple, wie wir und die Kollegen der Macworld alle Jahre wieder ausführen. Immerhin dürfen wir in den Black Cyber Weeks direkt beim Hersteller Gutscheine erwarten – echte Rabatte gibt es woanders. Wir werden in den nächsten Wochen ausführlich berichten.

Kaum ein Unterschied: Das Apple TV 4K der dritten Generation dürfte die einzige Hardware bleiben, die Apple im November dieses Jahres in den Handel bringt, morgen ist es soweit. Gegenüber der Vorgängergeneration gibt es kaum einen Unterschied bei der Nutzung, schreiben erste Testberichte. Der A15-Prozessor zeigt nur in einigen wenigen Fällen, seinen Fortschritt gegenüber früheren Generationen, etwa in der Multitasking-Ansicht oder beim Programmstart. Aber bei Spielen mit hoher Anforderung wie etwa NBA 2K23 reicht nicht einmal dessen Leistung für vollkommen ruckelfreie Bewegung aus. HDR10+ ist zwar eine feine Sache, wird aber nur von sehr wenigen Fernsehapparaten bisher unterstützt. Die Kollegen der Macworld haben einen ersten Überblick von Testberichten zusammengestellt, ehe sie sich ihr eigenes Testgerät zu Gemüte führen.

Updates: Apple hat seine Musikprogramme Garageband, Logic Pro und MainStage für den Mac aktualisiert. Das Update für das Einsteigerprogramm Garageband 10.4.7 bringt die üblichen Verbesserungen und Stabilisierungen sowie die beiden Soundpakete “Beat Tape” und “Modular Rhythms” mit 480 Loops und 18 Drum Kits aus dem Bereich Elektro. Logic Pro X 10.7.5 hat etliche Neuerungen an Bordm etwa hierarchische Track Stacks, ein Gain Tool für die schnelle Anpassung der Lautstärke einzelner Regionen oder 35 neue Stompboxen für Gitarrensounds. Interessant ist das Tool Free Record, Aufnahmen sind ohne Metronom möglich, zusätzlicher Content wird an den “natürlichen” Rhythmus der Aufnahme angepasst. Der Mix lässt sich nun für die persönlichen 3D-Audio-Profile von iOS 16 anlegen. In Main Stage 3.6.2, der Software für Live-Performance, lassen sich vor allem die 35 neuen Stompboxen als individuelle Plug-ins nutzen.

