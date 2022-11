iOS 16.1 und iOS 15.7.1 für den Warntag bereit

Die Warntechnologie unter dem Namen Cell Broadcast, also eine einheitliche Warnung per SMS, gibt es seit nun mehr als zwanzig Jahren, unter dem Namen DE-Alert wird die Technologie nun bis Ende des Jahres in Deutschland implementiert. In der Praxis wird Cell Broadcast am 8. Dezember 2022 um 11:00 MEZ getestet.

Um diese Uhrzeit werden bundesweit Sirenen heulen und Mobiltelefone bimmeln. (Davor werden Sie noch auf unterschiedlichen Portalen Weltuntergangs-Warnungen “Warum morgen die Sirenen heulen” lesen müssen, aber das ist eine andere Geschichte).

Mit den aktuellen iOS-Versionen wie iOS 16.1 und iOS 15.7.1 sind auch die kompatiblen iPhones an DE-Alert bzw. an den kommenden Warntag vorbereitet. Wie “Mactechnews” berichtet, haben die deutschen Mobilfunkanbieter ihre Infrastruktur für DE-Alert vorbereitet. Diese Vorbereitungen spiegeln sich in den aktualisierten Netzwerkeinstellungen. Diese lauten bei jedem Provider “52.0” für iOS 16.1 und “50.0.1” für iOS 15.7.1. Zu finden sind diese Angaben in der Einstellungen-App unter dem Reiter “Info” im Bereich “Physische SIM”.

Sonderfall Apple Watch

Theoretisch kann eine Apple Watch ebenfalls Warnmeldungen der Notfalldienste empfangen, wenn das Gerät mit dem iPhone gekoppelt ist und sich im WLAN-Netz befindet. Eine Apple Watch ab Series 3 mit mobilem Funkvertrag ist ebenfalls Cell-Broadcast-fähig, sogar ohne iPhone in der Nähe. Bei einem für ein Familienmitglied eingerichtetem Gerät sind solche Zustellungen ebenfalls möglich, aber erst nach dem Herunterladen und Installieren eines entsprechenden Profils, was die Einrichtung in diesem Fall unnötig verkompliziert. Doch offenbar selbst mit kompatiblen Apple Watches und aktuellen iOS- sowie watchOS-Versionen ist Cell Broadcast in Deutschland unter Einstellungen der Watch-App nicht verfügbar.

