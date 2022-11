iPhone SE 4: Apple denkt über Dynamic Island nach

Das nächste iPhone SE 4 wird größer und wahrscheinlich dem iPhone XR mit 6,1 Zoll Bildschirmgröße inklusive Face-ID ähneln, so viel schien klar. Wir haben den bisherigen Stand der Gerüchte und Kenntnisse durch Leaker hier zusammengefasst. Das hätte freilich für das eigentlich auch wegen seiner Kompaktheit beliebte ”kleine iPhone” zur Folge, dass das iPhone SE 4 um 12,5 Millimeter höher, um 8,4 Millimeter breiter und um einen Millimeter dicker wäre als das aktuelle iPhone SE – ein deutlicher Sprung, hauptsächlich für kleine Hände, wie wir in dem Artikel feststellten.

Spekulationen liegen zwischen 5,7 und 6,1 Zoll – auch OLED angedacht

Dass Apple in Wahrheit aber noch unsicher ist über Größe und technologische Details des Displays, deutet ein Artikel von Apple Insider an. Demnach könnte das iPhone SE der vierten Generation möglicherweise doch kein 6,1-Zoll-LCD-Display haben. So schreibt der Analyst Ross Young von Display Supply Chain Consultants in einem ”Supertweet” mit beschränktem Zugang an seine Follower auf Twitter von Gerüchten, nach denen Apple die Wahl des Displays für das SE4 noch nicht endgültig getroffen habe. Young zufolge ziehe Apple derzeit sowohl ein 6,1-Zoll-OLEDs von zwei Anbietern als auch 5,7-Zoll- bis 6,1-Zoll-LCDs in Betracht, ebenfalls von zwei verschiedenen Anbietern. Durch die Verwendung von OLED würde das iPhone SE mit anderen iPhone-Modellen der aktuellen Generation gleichziehen, was zu einem hellen und lebendigen Display führen, aber auch Kosten und Preis des Bauteils gegenüber der ausgereiften, LCD-basierten, Bildschirmtechnologie erhöhen würde.

Kommt Dynamic Island für das iPhone SE?

Noch spannender sind freilich Gerüchte, die allerdings erst für 2024 damit rechnen, dass Apple das immer noch neuartige Feature der Dynamic Island aus den iPhone 14 Pro anstelle der bisherigen Notch auch in die SE-Modellreihe einbauen könnte – damit wäre es dann nach jetzigem Stand auch in dieser Hinsicht auf dem neuesten Stand. Doch wahrscheinlicher ist, dass zumindest im nächsten Jahr eine vierte Generation des immer noch günstigsten iPhones ohne Notch oder gar Dynamic Island erscheinen wird – über die Details jedoch muss man im Moment wohl sagen: Nichts Genaues weiß man nicht.