Nothing Ear (stick): Nichts klingt so gut!

Noch ohne den leisesten Klang aus den neuen Nothing Ear (stick) gehört zu haben, fallen die Kopfhörer allein schon wegen ihres Aussehens auf: Das Kopfhörer-Case erinnert an einen durchsichtigen Lippenstift, über einen geschickten Drehmechanismus kann man die zylinderförmige Lade-Hülle öffnen und die Ear (stick) herausnehmen oder verstauen.

Nothing Ear (stick) Case Nothing

Nothings Mission, Technik weniger kompliziert zu gestalten und sie einfach zu erleben, fängt schon beim Case an: Das Auf- und Zudrehen hat erschreckend großes Suchtpotential. Es bereitet einfach Spaß, das Case zu öffnen und mit nur einer Handbewegung gleich wieder zu schließen. Und das immer wieder und wieder.

Technik steht uns manchmal im Weg. Eigentlich wollen wir doch nur erleben. Mit Ear (stick) erlebst Du, wie Technik sein soll. Nothing

Ear (1) vs. Ear (Stick)

Zum ersten Mal kam ich mit Nothing mit den Nothing Ear (1) (bei Amazon für 99 Euro kaufen) in Berührung. Für einen fairen Preis können die Ear (1) mit Premium-Funktionen wie ANC und kabellosem Laden punkten. Diese Features haben die neuen Ear (stick) leider nicht, der Fokus liegt auf anderen Funktionen.

Die neuen Ear (stick) verzichten auf Silikon-Aufsätze, sie sitzen daher etwas lockerer und lassen allein deswegen schon mehr Umgebungsgeräusche durch als die Ear (1). Je nach Ohrenform sind die Nothing Ear (stick) also nicht für alle Aktivitäten, wie etwa beim Sport, zu gebrauchen. Doch auch daran hat Nothing gedacht:

Ergonomisch geformt, um von über 100 verschiedenen Ohrtypen nicht bemerkt zu werden. Entworfen, um den ganzen Tag getragen zu werden. NOTHING

Ich habe die Nothing Ear (stick) in den letzten Wochen täglich genutzt – zum Musik und Podcast hören in der Freizeit oder etwa beim Schneiden von Videos für die Arbeit. Während In-Ear-Kopfhörer mit Silikon-Aufsatz nach einiger Zeit zu einem unangenehmen Tragegefühl neigen, kann man die Ear (stick) tatsächlich über mehrere Stunden hinweg tragen.

Ein weiterer netter Nebeneffekt: Die Ear (stick) verschmutzen nicht so leicht wie andere Kopfhörer: Während das Case anfälliger für Staub und Kratzer ist, musste ich die Ear (stick) während der Testzeit nicht einmal reinigen.

Auch die Bedienung ist bei den Ear (stick) leicht anders: Ähnlich wie bei den Airpods Pro können Sie übers Drücken verschiedene Befehle ausführen:

Einmal drücken: Wiedergabe/Pause, Anrufe annehmen/auflegen

Wiedergabe/Pause, Anrufe annehmen/auflegen Doppelt drücken: Vorwärts springen, Anrufe ablehnen

Vorwärts springen, Anrufe ablehnen Dreimal drücken: Zurück springen

Zurück springen Drücken und halten (linker Ohrhörer): Lautstärke verringern

(linker Ohrhörer): Lautstärke verringern Drücken und halten (rechter Ohrhörer): Lautstärke erhöhen

App & Einstellungen

Sie können die Nothing Ear (stick) über die “Nothing X”-App mit dem Smartphone gekoppelt werden und weitere Einstellungen vornehmen:

Equalizer

Gestensteuerung anpassen

(De-)Aktivieren der Trage-Erkennung

(De-)Aktivieren des Modus mit niedriger Latenzzeit

Ohrhörer finden

Fazit

Die Nothing Ear (stick) (jetzt bei Amazon bestellen) werden ab dem 05. November ausgeliefert und kosten 119 Euro. Zum Vergleich: Die Airpods der dritten Generation kosten exakt 100 Euro mehr, im Vergleich sind die Nothing Ear (Stick) die deutlich bessere Wahl. Natürlich haben die Airpods ein paar exklusive Features, wie etwa das automatische Verbinden mit Apple-Produkten, doch ist der Klang der Ear (stick) sehr beeindruckend und im direkten Vergleich sogar besser als der der Airpods. Über den Equalizer können Sie den Klang individuell anpassen und mit einer Wiedergabezeit von bis zu 29 Stunden (mit Ladecase) sind die Kopfhörer auch für lange Reisen perfekt geeignet. Das Design ist natürlich eine Frage des Geschmacks, doch habe ich bisher niemanden kennengelernt, der von der Optik nicht begeistert war. Die Nothing Ear (stick) eignen sich für alle, die In-Ear Kopfhörer ohne Silikon-Aufsätze und ANC wollen. Die ergonomische Passform trägt sich angenehm, der Klang ist fantastisch und mit zehn Minuten Ladezeit halten die Kopfhörer für weitere zwei Stunden. Gestatten Sie mir das (offensichtliche) Wortspiel: Nichts klingt wirklich sehr gut – eine klare Kaufempfehlung!

Specs im Überblick

Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Ear (stick):

Akku

Ladung via USB-C

Eine Ladung : Bis zu 7 Stunden Wiedergabezeit. Bis zu 3 Stunden Gesprächszeit.

: Bis zu 7 Stunden Wiedergabezeit. Bis zu 3 Stunden Gesprächszeit. Mit Lade-Case : Bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit. Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit. 10 Min. laden und bis zu 9 Std. nutzen.

: Bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit. Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit. 10 Min. laden und bis zu 9 Std. nutzen. Kompatibilität: Ear (stick) wird im Lade-Case aufgeladen. Lade-Case lädt mit USB-C-Ladegerät.

Funktionen

Staub-, wasser- und schweißfest gemäß IP54

Trageerkennung

Google Fast Pair

Microsoft Quick Switch

Klang

Treiber: 12,6 mm dynamisch

Membran: PEN (Polyethylennaphthalat) + PU (Polyurethan)

Codec: AAC und SBC

Tuning: Nothing

App

iOS 11 und höher

Android 5.1 und höher

Konnektivität