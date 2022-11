Apple scheitert vorerst an eigenem Modem – Qualcomm profitiert

Qualcomm hat gestern seine Jahresergebnisse veröffentlicht. In einer Pressekonferenz danach beantwortete das Unternehmen auch eine Frage nach den Aussichten. Demnach geht Qualcomm davon aus, auch 2023 fast ausschließlich alleine 5G-Modems an Apple zu liefern. Bisher ging das Unternehmen von einem Anteil von 20 Prozent aus.

Erst 2025 werde man diese Umsatzquelle verlieren, allerdings bleiben die Lizenzgeschäfte mit Apple auch nach 2025 bestehen.

Apple und Qualcomm haben eine lange gemeinsame Geschichte, die nicht immer durch Freundschaft geprägt war. In einem global angelegten Gerichtsstreit wollte Apple die Lizenzgebühren von Qualcomm infrage stellen, einigte sich jedoch mit dem Modem-Hersteller außergerichtlich. Grund dafür war wohl Intel, bzw. seine Unfähigkeit, vergleichbare 5G-Modems herzustellen. Apple hat Intels Sparte 2019 aufgekauft und forscht nun selbst an den Mobilfunkmodems für seine Geräte. In der Einigung mit Qualcomm hat Apple versprochen, noch mindestens sechs Jahre lang, also bis 2025 Lizenzgebühren an das Unternehmen zu zahlen, es gibt eine Option für eine zweijährige Verlängerung. Den Berichten zufolge wollte Apple aber deutlich früher auf eigene Modems umsteigen, trotz Lizenzzahlungen an Qualcomm. Der Modem-Hersteller selbst ist davon ausgegangen, dass Apple 2022 bis 2023 mit der Entwicklung fertig sein würde und nur noch 20 Prozent der notwendigen 5G-Module aus Santa Clara bezieht. Nun lässt sich der iPhone-Hersteller offenbar Zeit bis 2025.

Das heißt jedoch nicht, dass Apple keine Forschung in Sachen 5G-Funk mehr betreibt. Bei dem US-amerikanischen Patentamt finden sich mehrere teils tagesaktuelle Einträge von dem Unternehmen, die 5G-Antennen betreffen (US 11490302 B2, US 11489608 B2, US 11490293 B2, US 11489637 B2, US 11490447 B2). Das eine davon ist besonders interessant: Das Patent unter der Nummer US 20220353762 A1 heißt „Mobility Support For User Equipments With Varying Capabilities In A Wireless Network“, als Miterfinder sind Gerhard Eichinger aus Neubiberg und Christian Hofmann aus München. Die Neubiberger Adresse verweist auf Apples Abteilung dort, die aus der Übernahme von Infineon entstanden ist. Christian Hofman ist ein früherer Intel-Mitarbeiter, der mit Apples Übernahme eben zu Apple gewechselt ist.