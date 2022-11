Apple erhält Friedenspreis der Ukraine

Wie das Ministerium für digitale Transformation der Ukraine berichtet, hat Apple den ersten Friedenspreis des Landes gewonnen. Den Preis hat der ukrainische Präsident Selenskyj ins Leben gerufen. Damit sollen Firmen, Regierungen, Politiker oder weitere Organisationen ausgezeichnet werden, die das Land nach dem Beginn des Angriffskrieges durch Russland am meisten unterstützt haben.

„Apple war eine der ersten Firmen, die ihre Position gleich in den ersten Tagen nach dem Kriegsbeginn deutlich gemacht hat. Apples Handlungen haben eine große Bedeutung für die Ukraine, weil die beweisen, dass die Menschen mit Rückgrat angesichts des Krieges nicht unbeteiligt bleiben können“, so Mychajlo Fedorov, der Digital-Minister der Ukraine.

Lisa Jackson, Apples Vizepräsidentin für Umwelt, Firmenpolitik und Soziale Initiativen, hat den Preis entgegengenommen und versprochen, die ukrainische Regierung bei ihren Bildungsinitiativen weiterhin zu unterstützen.

Der Friedenspreis für Apple in der Ukraine kommt nicht von ungefähr: Das Unternehmen hat als eins der ersten den Stecker für seine iPhone-Verkäufe in Russland gezogen, noch bevor die US-Regierung entsprechende Sanktionen auferlegt hat. Auch Apple Pay und einige Funktionen im App Store wurden eingeschränkt. Die staatlichen russischen Nachrichtendienste wie RT (Russia Today) und Sputnik News flogen noch Anfang März aus dem App Store. Tim Cook hat zudem seine Mitarbeiter zum Spenden aufgerufen, Apple legte bei allen Spenden die gleiche Summe noch einmal drauf.

Apples Unterstützung der Ukraine war in einigen Bereichen auch deutlich subtiler, obzwar genauso wichtig. Einigen seinen neuen iOS-16-Funktionen hat Apple gleich die Ukrainisch-Unterstützung spendiert, darunter Live Text, Voice Over und Gesprochene Inhalte, Textsuche in Bildern. Siri auf Ukrainisch fehlt noch, doch das Unternehmen hat bereits nach einem Mitarbeiter mit Ukrainisch-Kenntnissen gesucht.