4.11.22: Trial and Error

Macwelt wünscht guten Morgen!

In einer Apple-Werbung hieß es mal, dass firmenintern 1000 “Neins” auf ein “Ja” kämen. Sprich: Man gibt sich nicht mit der erstbesten Lösung zufrieden, auch nicht mit der zweiten, sondern erst mit der besten. Und wenn es die mit der laufenden Nummer 1001 sein sollte. Vor allem Steve Jobs soll ein begnadeter Nein-Sager gewesen sein – und manchmal sein Umfeld an den Rand der Verzweiflung gebracht haben, weil sich abgelehnte Vorschläge später doch als gute, wenn nicht gar perfekte Lösungen entpuppt haben.

Generell probiert Apple viel aus und verwirft es wieder, nicht nur in der Entwicklung. Jahre später tauchen dann erstaunliche Prototypen auf, zu gerne hätten wir mal einen der gescheiterten Ladematte Airpower zur näheren Untersuchung auf dem Tisch. Die hatte Apple Ende 2017 schon mal etwas voreilig angekündigt, Tim Cook sagte zu spät Nein.

Aber auch Steve Jobs war nicht ohne Fehler, Apple produzierte selbst in seiner Ära den ein oder anderen Flop. Und zog daraus in der Regel recht schnell Konsequenzen, der Power Mac G4 Cube etwa war bald wieder verschwunden. Aus Flops lernt Apple aber. Das in Zusammenarbeit mit Motorola herausgebrachte “iTunes-Telefon” Rokr etwa zeigte klar und deutlich auf, wie man es nicht machen sollte. Erst dieses Scheitern konnte womöglich das iPhone zu dem machen, was es heute ist.

Ein anderes gescheit gescheitertes Experiment begann Apple heute vor 25 Jahren mit der Ankündigung, in Filialen der Handelskette CompUSA sogenannte “Stores im Store” zu eröffnen, also kleine Bereiche, in denen von Cupertino speziell geschulte Verkäufer Macs erklärten und feilboten. Der Verdacht Apples war im November 1997 nicht ganz unbegründet: Stellt man seine Ware einfach so in das große Elektronikkaufhaus, würden die dortigen Kistenschieber lieber auf schnelle Verkäufe und hohen Durchsatz aus sein, als Produkte aufwändig zu präsentieren und zu erklären, die nicht schon mit ihrem Preisschild “Kauf mich!” plärren.

Der Plan ging so mittel auf, aber Apple lernte entscheidende Lektionen. Denn etwas mehr als drei Jahre später, ab Mai 2001, setzte Apple auf eigene Ladengeschäfte, die heute wieder wie 500 über den Globus verteilte Dauerausstellungen mit Community-Treff sind. Es ist eines der unbekannteren Murphy-Gesetze: Manches muss erst schiefgehen, um später zu klappen.

Lesetipps für den Freitag:

Ausgeklappt: Manager von Samsung mobiler Sparte, der Mobile Experience, haben sich laut The Elec mit Vertretern von Zulieferern getroffen und mit diesen über den lukrativen Markt faltbarer Geräte gesprochen. Optimistisch erwartet Samsung eine jährliche Wachstumsrate von 80 Prozent für das Segment und ist sich sicher, dass schon im Jahr 2024 ein neuer Mitbewerber auf dem Plan erscheinen werde: Apple. Mit faltbaren iPhones werde man indes nicht rechnen dürfen, die sind Cupertino in ihrer derzeitigen Form wohl noch zu klobig und zu schwer. Stattdessen plane Apple jedoch faltbare iPads oder Macbooks.

Zurückhaltend: Wie Bloomberg berichtet, bereitet sich Apple auf ein eher schwaches Dezemberquartal vor und verzichtet vorerst auf Neueinstellungen in weiten Bereichen seines Business. Ausgenommen sind dabei Abteilungen für Forschung und Entwicklung und solche, die sich mit anderen Langzeitprojekten befassen. Das Unternehmen bestätigt die Maßnahme gegenüber dem Wirtschaftsnachrichtendienst und erklärt: “In einigen Bereichen des Unternehmens wird ein bewusster Ansatz verfolgt.” Generell sehe man der Zukunft jedoch optimistisch entgegen.

Zusammenarbeit: Paypal hat im Rahmen seiner Bilanzpressekonferenz erklärt, im kommenden Jahr seine Dienste, zu denen auch Venmo gehört, mit Apple Pay kompatibel zu machen. Nutzer einer von Paypal ausgegebenen Kredit- oder Debit-Karte sollen diese in der Wallet von iPhone und Apple Watch hinterlegen können, ebenso unterstütze Paypal die Direktbezahlmethode Tap to Pay.

Wechselgründe: Safari ist und bleibt der meistgenutzte Browser auf dem Mac, auf iPhone und iPad ist im Prinzip alles Safari, da auch die Alternativen auf Webkit aufsetzen müssen. Es gibt viele Gründe, auch auf dem Desktop bei Safari zu bleiben, etwa dessen Sicherheitsfunktionen und der Trackingschutz. Und doch kommt die Konkurrenz immer wieder auf Features, die einen schwach werden lassen könnten. So schwärmt Macworld-Kollege Michael Simon nun von einer Neuerung in Googles Chrome, die sehr verlockend ist. In der neuesten Version lässt der Google-Browser sehr leicht Suchergebnisse in einem zweiten Tab miteinander vergleichen, das ewige Vor und Zurück entfällt. Google hat noch nicht einmal einen fantasievollen Namen für das Feature, das weit nützlicher ist als geteilte Tabgruppen oder dergleichen, das man eh nie benutzt.

Alternative: Noch mehr Wert auf Privatsphäre als Apple setzt die Suchmaschine DuckDuckGo, die konsequenter Weise sich nun auch an einem Browser für den Mac versucht, dem Apples WebKit zugrunde liegt. Alles andere ist aber neu programmiert, und das merkt man dem Browser, der soeben in eine öffentliche Beta-Phase eingetreten ist, auch an, meint Jason Cross. Der Neuling ist zwar einfach und schlägt sich ordentlich, es fehlen aber noch etliche Funktionen wie die Synchronisation von Lesezeichen über Geräte hinweg oder die Unterstützung von Erweiterung, um ihn zu einer echten Alternative zu Safari und Chrome werden zu lassen.

Neuer Standard: Mit einem guten Jahr Verspätung ist Ende Oktober der neue plattformübergreifende Smarthome-Standard Matter an den Start gegangen, erste kompatible Geräte wird es noch in diesem Jahr geben. Anders als etwa der Hersteller Eve, der einige seiner Produkte mittels Firmwareupdates in Kürze Matter-fähig machen will, setzt der Konkurrent Nanoleaf mit seinen Lichtern komplett auf neue Hardware und wird bestehende Geräte nicht aktualisieren. Die neuen Matter-Lampen sind welche mit A19-, GU10- und BR30-Sockeln sowie ein neuer Lightstrip.

Mehr von Foundry:

Android vs. iOS – was ist besser?

Spätestens beim Kauf eines neuen Smartphones stellt sich die Frage: iOS oder Android, was ist besser? Wir vergleichen die mobilen Betriebssysteme und geben die Antwort. Weiter …

Netflix startet neues 4,99-Euro-Abo: Alles, was Sie wissen müssen

Ab dem 3.11.2022 bietet Netflix ein neues Günstig-Abo für den Zugang zum Streaming-Dienst an. Das müssen Sie jetzt darüber wissen. Weiter …

Gesundheitliche Risiken durch Smartphones, Notebooks & Tablet-PCs vermeiden

Smartphones, Tablets und Notebooks können ernste gesundheitliche Probleme verursachen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie trotzdem gesund bleiben. Weiter …

Ukraines First Lady auf dem Web Summit: “Russland stellt Technologie in den Dienst des Terrors”

In Lissabon traf sich die globale Startup-Szene auf dem Web Summit. Ukraines First Lady richtete einen emotionalen Appell an die Tech-Community, ihrem Land zu helfen. Weiter …