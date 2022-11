Logitech Lift for Mac – ergonomische Maus für Apple-User

Auf einen Blick Pro Ergonomisch

Logitech hat vor wenigen Wochen eine Reihe neuer „For Mac“-Eingabegeräte vorgestellt. Dabei handelt es sich um neue Varianten bereits erhältlicher Modelle, jedoch speziell für Apple-Geräte ausgelegt.

Dazu gehört auch eine neue ergonomische und vertikale Maus, die Logitech Lift (for Mac). Im Gegensatz zur Universal-Variante, die in Grauweiß, Rosa und Grafit erhältlich ist – sprich: Weiß, Rosa und Schwarz –, gibt es die Mac-Variante nur in Weiß.

Der andere Unterschied ist, dass die Universal-Maus mit einem „Logitech Bolt“-USB-Empfänger kommt und die Mac-Variante nicht – bei gleicher UVP von 79,99 Euro.

Abgesehen davon sind die beiden Ausführungen für unser Verständnis völlig identisch. Werfen wir also einen Blick darauf, wie sich die Logitech Lift im Redaktionsalltag so macht.

Foundry

Design

Die Logitech Lift sieht im Großen und Ganzen aus wie die meisten anderen vertikalen Mäuse – eine klassische Maus um rund 90 Grad gekippt und auf eine kleine Basis gestellt, damit sie nicht einfach umkippt.

Auch wenn ich die Farbvariante einfach „Weiß“ nennen würde, ist die Maus tatsächlich zweifarbig: Der Großteil des Gehäuses – der vordere Teil der Maus mit Tasten und dem Scrollrad und die Basis bestehen aus weißem Kunststoff, der hintere Teil, der sich bei Benutzung an Daumen und Handfläche schmiegt, ist hellgrau gummiert und geriffelt, was dafür sorgt, dass die Maus in der Hand nicht so leicht verrutscht. Außerdem fühlt sich die Oberfläche ganz angenehm an – gewissermaßen ein Handschmeichler.

Foundry

Die Maus besitzt einschließlich des Mausrads sechs Tasten. Die vier Tasten auf der Oberseite – linke und rechte Maustaste, Scrollrad und DPI-Taste klicken sehr leise, die beiden Daumentasten an der Seite sind deutlich besser zu hören. Vier der Tasten können in der optionalen Software „Logi Options+“ weitestgehend frei belegen, mehr dazu aber später.

Als Mausrad kommt Logitechs Smart Wheel zum Einsatz. Damit können Sie einerseits recht präzise in kleinen Schritten scrollen, mit mehr Schwung erkennt die Maus die höhere Scrollgeschwindigkeit und blättert gleich mehrere Seiten – eine ganz clevere Funktion.

Foundry

Die Logitech Lift lässt sich mit bis zu drei Geräten koppeln, zwischen denen Sie per Tastendruck schnell wechseln können – etwa zwischen Mac, Macbook und iPad. Die Taste dafür befindet sich auf der Unterseite der Maus. Welches der drei Geräte gerade verbunden ist, zeigen die drei LEDs über der Wahltaste an.

Foundry

Abgesehen davon gibt es auf der Unterseite noch das übliche Sammelsurium an Elementen: Ein optischer Sensor, darunter ein (farbcodierter) Ein-Aus-Schalter und das Batteriefach, dessen Deckel magnetisch am Gehäuse hält. Darunter befindet sich der seltsam diagonal liegende Batterieeinschub, daneben ein Steckplatz für den USB-Empfänger, der aber ohnehin nicht im Lieferumfang der Logitech Lift for Mac enthalten ist.

Die Lift verfügt nicht über einen integrierten Akku und kann dementsprechend auch nicht per Kabel aufgeladen werden. Stattdessen benötigt sie eine gewöhnliche AA-Batterie, was Vor- und Nachteile mit sich bringt. Einerseits können Sie einfach die Batterie austauschen, wenn die alte leer ist, andererseits sollten Sie eine Ersatzbatterie parat haben – oder einen kurzen Weg zum nächsten Supermarkt.

Mein Daumen ragt deutlich weiter über die Seitentasten hinaus als in den Produktfotos von Logitech. Foundry

Abgesehen davon, dass die Maus mir persönlich etwas zu leicht ist, wirkt die Verarbeitung keineswegs billig, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass die Maustasten alle gleich klingen oder zumindest gleich laut sind. Das ist jedoch Meckern auf ganz hohem Niveau und fällt sowieso nur auf, wenn man darauf achtet oder die Maus direkt ans Ohr hält, was bei einer Maus eher selten vorkommt.

Logitech lässt mich an der Größe meiner Hände zweifeln.

Logitech zufolge eignet sich die Lift for Mac hauptsächlich für Nutzer:innen mit kleinen oder mittelgroßen Händen. Wenn Sie sich die Produktfotos anschauen, dann ist dort definitiv eine ziemlich kleine Hand zu sehen. Ich selbst war mir bisher sehr sicher, dass meine Hände nicht besonders groß sind – bei einer Körpergröße von weniger als 1,70 m wenig verwunderlich –, aber selbst meine Hände zählen nach Logitech-Skala bereits als „groß“. Ein kurzer Test mit Kollegen im Büro sagt: Die Logitech Lift ist definitiv nichts für große Hände, zumindest, wenn Sie Ihre Finger ausstrecken wollen. Meiner Einschätzung sollten Sie sich die Anschaffung gründlich überlegen, wenn Sie 1,80 m oder größer sind.

Funktionen und Software

Was die grundlegenden Funktionen angeht, gibt es bei der Logitech Lift keine großen Überraschungen. Es ist eben eine Office-Maus und keine Gaming-Maus. Am „ungewöhnlichsten“ daran sind dementsprechend die beiden Seitentasten, die standardmäßig mit „vor“ und „zurück“ belegt sind, obwohl auch diese inzwischen auch in den meisten günstigen Büro-Mäusen verfügbar sind, und die DPI-Taste, um schnell zwischen zwei vordefinierten Zeigergeschwindigkeiten wechseln zu können.

Darüber hinaus können Sie mit dem Mausrad horizontal scrollen, wenn Sie dabei eine der beiden Seitentasten gedrückt halten, was nicht zuletzt bei überdimensionierten Excel-Tabellen durchaus nützlich sein kann.

In der optionalen, aber definitiv empfehlenswerten Software „Logi Options+“ können manche Tastenfunktionen angepasst und geändert werden, darunter die mittlere Maustaste respektive das Scrollrad, die beiden Seitentasten und die DPI-Taste, aber auch die Scrollgeschwindigkeit und die Mausempfindlichkeit können hier festgelegt werden. Der optische Sensor hat eine Empfindlichkeit von 400 bis 4.000 DPI und kann in 100er-Schritten eingestellt werden.

Die Liste der anderen Aktionen ist ungefähr dreimal so lang wie im Screenshot zu sehen ist. Foundry

Die Auswahl der Aktionen ist immens: Fenster minimieren und schließen, Helligkeit senken oder erhöhen, neuen Browser-Tab öffnen – nur um einige zu nennen. Ändern Sie die Funktion der Seitentasten, kann dadurch jedoch das horizontale Scrollen mit dem Mausrad deaktiviert werden. In diesem Fall erscheint neben der neuen Funktion ein Ausrufezeichen, das explizit darauf hinweist.

Foundry

Mein persönliches Highlight sind jedoch Tastenkürzel, die als Aktionen festgelegt werden können – bei Gaming-Hardware auch als „Makros“ bezeichnet. Wenn Sie an Ihrem Mac häufig Screenshots machen, aber nie die Mausgeschwindigkeit ändern müssen, können Sie beispielsweise Command + Umschalt + 4 oder ein anderes Screenshot-Kürzel auf die DPI-Taste legen.

Lobenswert ist außerdem die Möglichkeit, die Tastenbelegung nicht nur global, sondern pro App zu ändern. Während die Seitentasten in einem Browser etwa standardmäßig vorwärts oder zurückblättern, schalten sie in Videokonferenz-Software wie Teams oder Zoom die Kamera und das Mikrofon ein oder aus. Ich selbst habe der DPI-Taste in Affinity Photo den Shortcut zum Exportieren einer Datei zugewiesen – Command + Option + Shit + S – um meine Finger nicht ständig verrenken zu müssen.

Eine Handvoll Apps werden bei der Einrichtung von Logi Options+ automatisch ausgewählt, weitere können später manuell hinzugefügt werden.

App-spezifische Tastenbelegungen überschreiben dabei globale Einstellungen. An den oberen zwei Beispielen heißt das also: Im System oder in nicht zugewiesenen Apps löst bei mir die DPI-Taste einen Screenshot aus, in Affinity Photo kann ich mit derselben Taste Bilder exportieren. Das Beste daran: es funktioniert wirklich reibungslos.

Foundry

Eine letzte Erwähnung verdient Flow, Logitechs Lösung, zwei Geräte miteinander zu verbinden, ein und dieselbe Maus mit beiden Geräten verwenden und einfach Dateien hin und her kopieren zu können. Das funktioniert sogar plattformunabhängig: Sie können Dateien von einem macOS-Gerät auf ein Windows-Gerät schieben und umgekehrt.

Dafür muss die Maus mit beiden Geräten auf unterschiedlichen Kanälen gekoppelt sein, beide Geräte müssen sich laut Logitech im selben Netzwerk befinden – sprich: am selben Router hängen, egal ob per Kabel oder WLAN – und auf beiden Geräten muss Logi Options+ installiert sein. Wie flüssig das funktioniert, ist abhängig von der Verbindungsqualität, aber im normalen Heimnetzwerk konnte nennenswerten Probleme feststellen. Da ich selbst im Alltag kaum Anwendungsfälle dafür habe, habe ich diese Funktion allerdings nur oberflächlich getestet – mit durchaus positivem Ergebnis.

Foundry

Fazit

Mit der Lift for Mac hat Logitech eine hübsche, leichte und ergonomische kabellose Maus auf den Markt gebracht, die besonders in Kombination mit der dazugehörigen Software sehr viel Potenzial hat. Menschen mit großen Händen sollten sich die Anschaffung gründlich überlegen oder zumindest im Elektronikmarkt ihres Vertrauens kurz testen, da sie auf Dauer etwas unbequem werden könnte.

Für Menschen mit mittleren und kleinen Händen hingegen würde ich gern meine volle Kaufempfehlung aussprechen, wäre da nicht ein Haken: der Unterschied zur „normalen“ Lift.

Beide sehen identisch aus, beide verbinden sich über Bluetooth, beide haben dieselbe Akkulaufzeit – die im Übrigen so lang ist, dass sie praktisch keine Erwähnung wert ist –, Abmessungen und Gewicht sind identisch, genauso wie die UVP. Die plattformunabhängige Variante gibt es jedoch in drei Farben und außerdem ist ein USB-Empfänger im Lieferumfang enthalten, während es die „For Mac“-Variante nur in Weiß gibt – ohne Empfänger. Hinzu kommt, dass die Preise im Handel deutlich voneinander abweichen: Bei Amazon etwa werden für die Mac-Variante 75,90 Euro fällig, für den Allrounder in Weiß nur 60,90 Euro – eine Ersparnis von rund 20 Prozent (Stand: November 2022).

Leider haben wir die Universal-Lift nicht da, um einen ordentlichen Vergleich anzustellen, aber alles deutet darauf hin, dass es sich bei der Lift for Mac um dasselbe Modell handelt, bei dem im freien Handel ein satter Apple-Aufschlag draufgerechnet wird. Zumindest die Lift for Mac funktioniert auch problemlos mit Windows. Logitech selbst verlangt für beide Ausführungen immerhin den gleichen Preis von 79,99 Euro.

Ich würde meine Hand vorsichtshalber aber nicht ins Feuer legen, ohne es selbst ausprobiert zu haben. Pure Spekulation. Alles in allem also eine wirklich gute Office-Maus mit nützlichen Funktionen, aber undurchsichtigen „Familienverhältnissen“.

