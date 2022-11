iOS 16: Apple setzt vermehrt auf das eigene Swift

Apple setzt auch bei der Entwicklung seiner Softwareprodukte auf eigene Erzeugnisse, hier mit der Programmiersprache Swift. Dies wird zumindest zusammen mit SwiftUI von Apple und auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC offen so propagiert. Doch wie stark nutzt Apple die eigenen Bibliotheken schon, um sein Betriebssystem, in diesem Fall für das iOS, zu programmieren?

Laut einem Artikel von Heise.de hat der Entwickler Alexandre Colucci in iOS 16 geradezu Detektivarbeit geleistet, um das herauszufinden. Demnach sind immerhin zwei Drittel des mobilen Apple-Betriebssystems noch mit Objektive-C erstellt, dazu kommen größere Code-Anteile in C und C++. So leicht waren die Erkenntnisse und Einblicke jedoch nicht zu bekommen – da Colucci die Quelltexte nicht direkt einsehen konnte, habe er zum Beispiel nachgeschaut, ob sich Swift-Bibliotheken im Frameworks-Ordner befinden oder ob es einen Link im Binärprogramm (Binary) gibt, führt der Beitrag aus. Dabei habe der Entwickler herausgefunden, dass weiterhin der überwiegende Teil des Codes in Objektive-C geschrieben ist, der Anteil aber inzwischen von 74 Prozent in früheren Zeiten wie bei iOS 11 und 12 auf 66 Prozent geschrumpft sei. Swift hat demnach einen Anteil von 14, SwiftUI von drei Prozent. Insbesondere der Anteil von C sei deutlich auf dem Rückzug.

Bemerkenswertes Tempo bei Umstellung

Apple stelle seinen Code “in bemerkenswertem Tempo“ auf Swift um. Vor allem beim Framework SwiftUI in Relation zu UIKit mache sich das bemerkbar, denn hier sei der Anteil von 0,3 Prozent in iOS 13 nach vier Versionen auf inzwischen 13 Prozent angestiegen. SwiftUI-Code findet sich demnach in Apple-Apps wie Airdrop, in der Batterieanzeige, in Facetime, in Fitness und Health, in der Podcasts-App sowie in der Home-App. Auch bei neuen Funktionen setze Apple auch auf SwiftUI, zum Beispiel bei den Live-Activities oder den Live-Untertiteln.

Der Trend geht zu Swift

Ein weiteres interessantes Detail fand Colucci: Die Zahl der Binaries, aus denen iOS 16 besteht, sei mit 5403 im Vergleich zu iOS 15 um 665 höher. Trotz einiger Unschärfen bei der Analyse etwa in Apps, die sowohl Swift als auch Objective-C einsetzen, meint Colucci, dass sich ”zumindest das Gesamtbild klar ablesen lässt”. Und damit geht der Trend bei Apple eindeutig in Richtung Swift…