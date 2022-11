Paypal bald mit Apple Pay möglich

Die Antwort in unserem Tipp “Apple Pay mit Paypal verbinden – geht das?” lautet bislang “Nein”, doch das kann sich bald ändern. Auf der Präsentation seiner Quartalsergebnisse gestern Abend hat der Bezahlanbieter einige Projekte im kommenden Jahr angekündigt, dabei wurde Apple ziemlich oft erwähnt.

Paypal ab 2023 in der Wallet des iPhone

So will Paypal seine eigenen Kredit- und Debitkarten für Apple Pay vorbereiten, zumindest in den USA wird es möglich sein, diese der Wallet-App auf dem iPhone (oder der Apple Watch) hinzufügen. In Deutschland bietet Paypal ebenfalls eine Debit Mastercard an, allerdings nur für Geschäftskunden. Für Privatkunden in Deutschland ist die Karte nicht verfügbar.

Paypals eigene iOS-Apps für Händler, die auf Paypal oder Venmo basieren, will das Unternehmen ebenfalls mit Apples Netzwerk für Kleinhändler Tap to Pay integrieren. Was so viel heißt, dass die Paypal- und Venmo-Lösungen für Geschäfte auch Apple Pay akzeptieren werden.

Was Paypal bereits implementiert hat und wovon auch die Nutzer und Nutzerinnen in Deutschland profitieren: Das Portal unterstützt Passkey, die passwortlose Möglichkeit, sich per Touch- oder Face-ID anzumelden, die Apple seit zwei Jahren nach und nach in Safari, iOS und macOS implementiert.

Fazit

Wie so oft bei Finanzlösungen werden die Kunden in Deutschland von den Neuerungen der großen US-amerikanischen Anbieter erst Jahre nach ihrer Ankündigung profitieren. Immerhin lässt sich Paypal der eigenen Apple-ID hinzufügen und so Käufe im App Store oder im physischen Apple Store bezahlen. Die Einstellung findet sich im Bereich der Apple-ID auf dem iPhone, Mac oder im Web unter dem Reiter “Zahlung und Versand”, dort kann man Paypal ähnlich wie eine gewöhnliche Kreditkarte hinzufügen. Ab dann belastet Apple nach den Käufen das digitale Konto bei Paypal, keine Kreditkarte.