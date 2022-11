Apple TV+ noch weitere drei bis fünf Monate kostenlos schauen

Apple hat auch in Deutschland Preise für einige seiner Abonnements angehoben: Ein Monat Apple TV+ kostet von nun an 6,99 Euro statt 4,99 Euro. Wer die sieben Euro (noch) nicht zahlen will, der kann von unterschiedlichen Promo-Aktionen für Apple TV+ profitieren.

Zum einen gibt es direkt bei Apple wegen einer Selena-Gomez-Serie eine Promo-Aktion für zwei kostenlose Monate. Das Abo kann man unter dem Link http://redeem.apple.com/atvselena-emeia erhalten. Die einzige Voraussetzung hier: kein aktives Abo bei Apple TV+. Die Aktion läuft noch bis zum 2. Dezember, ab dann wird der Link bzw. der verteilte Gutschein-Code nicht mehr gültig.

Wer gleich fünf Monate an Apple TV+ gratis nutzen will, muss etwas vorplanen. Nach dem Ablauf der kostenlosen Periode über den Selena-Gomez-Gutschein können Sie zusätzliche drei Monate über eine Promo-Aktion von Saturn und Media Markt beziehen.

Unter dem nachfolgenden Link https://redeem.apple.com/mshde-tv gelangen Sie auf die Gutschein-Seite von Apple. Ein Klick auf den Knopf “Einlösen” führt Sie auf die Anmeldeseite von der Apple-ID. Verifizieren Sie sich mit der Touch- oder Face-ID, erscheint eine Zusammenfassung des kostenlosen Abos, zum Beispiel, bis wann es gilt. Der Rest ist einem Kauf im App Store ähnlich: Sie bestätigen diesen “Kauf” mit der Seitentaste, der Gutschein wird eingelöst und der kostenlose Zeitraum beim Apple TV+ freigeschaltet.

Die Aktion gilt bis zum 23. August 2023. Eigentlich steht es in der Beschreibung, dass der Code nur für die Neukunden gilt. Wir haben jedoch nach dem Kauf vom iPhone 11 Pro im Frühling 2021 bereits das kostenlose Probejahr bei Apple TV+ bezogen. Der Geschenk-Code von Media Markt und Saturn hat bei unserer Apple-ID einwandfrei funktioniert. Wer die kostenlose Probewoche bei Apple TV+ noch nicht benutzt hat, dieser muss sich davon verabschieden: Die Probewoche wird automatisch dem kostenlosen Zeitraum von drei Monaten hinzuberechnet, wir haben auch keine Möglichkeit gesehen, dies zu unterbinden. Wer jedoch ein aktives Abo hat, muss dieses kündigen, bis zum Ablauf warten und erst dann das Apple TV+ über den Link kostenlos abonnieren.