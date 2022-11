iOS 16 hat Probleme mit der Apple Watch 3

Apple hat den Verkauf der Apple Watch Series 3 nach vielen Jahren im September 2022 eingestellt, auch strich das Unternehmen die Series 3 aus der Kompatibilitätsliste von watchOS 9. Diese widrigen Umstände bedeuten aber nicht zwangsläufig, dass nach dem 12. September, also dem Start von iOS 16 und watchOS 9, die Apple Watch 3 in Flammen aufgeht oder ihre Dienste verweigert. Im Gegenteil, sie ist nach wie vor eine gute Fitnessuhr und Smartwatch gleichzeitig, wenn der Akku halbwegs hält – warum also nicht weiter nutzen?

Die gute Nachricht: die Apple Watch Series 3 bzw. watchOS 8 und neuer lassen sich mit Geräten mit iOS 16 koppeln. Das heißt, selbst mit einem iPhone 14 Pro kann theoretisch die Uhr funktionieren.

Doch an dieser Stelle können die guten Nachrichten in manchen Fällen bereits enden: Wer wie wir auf die Idee gekommen ist, eine Apple Watch Series 3 erneut mit einem iPhone zu koppeln, muss damit rechnen, dass dieses Prozedere mehrere Stunden dauern kann. Bei uns hat vor allem das Update auf watchOS 8.7.1 partout nicht funktioniert: nach einem Abbruch und Neustart der Apple-Watch-App auf dem iPhone hat das Herunterladen, Entpacken und Installieren von watchOS bei uns über zwei Stunden gedauert. Das ist ungewöhnlich lange. Selbst mit watchOS 7, das bekanntlich Probleme mit dem Update mit sich brachte, war das Aktualisieren nicht so langwierig. Da Apple watchOS 8 nicht mehr offiziell unterstützt, bleibt abzuwarten, ob der Entwickler diesbezüglich nochmal das iOS 16 anfasst und gegebenenfalls das Updaten beschleunigt.

Die Möglichkeit, Apple Watch 3 mit einem iPhone unter iOS 16 zu koppeln, ist jedoch kein glücklicher Zufall, sondern bewusste Entscheidung Apples. Auf eine Frage im Developer Forum von Apple hat ein nicht namentlich genannter Ingenieur der Firma geantwortet, dass zumindest unter iOS 16 die Koppelung der Apple Watch 3 funktionieren würde. Ob dies auch bei iOS 17 oder gar 18 der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Haben Sie Erfahrungen mit einer Apple Watch 3 und einem iOS-16-Gerät gemacht? Schildern Sie diese in einer kurzen Nachricht an die Redaktion:

