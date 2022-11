iPhone 15: Diese Fehler sollte Apple vermeiden

Seit dem 16. September ist das iPhone 14 in Deutschland im Handel. Bei Kunden sind die Pro- und Pro-Max-Modelle dabei erwartungsgemäß wieder besonders beliebt. Hingegen verkauft sich das iPhone 14 aber nicht ganz so toll, wie Apple es sich wohl wünschen würde: Die Geräte (besonders das Plus-Modell) werden Händlern nicht gerade aus der Hand gerissen.

Alle iPhone-14-Modelle im Preisvergleich

Rund um Release, Ausstattung und auch mit Blick auf die Feature-Politik hat der Tech-Riese aus Cupertino in so manches Fettnäpfchen getappt. Diese Fehler sollte Apple beim iPhone 15 2023 besser vermeiden.

1. 120 Hertz und Always-On-Display für jedes Modell!

Auch bei günstigen Android-Smartphones richten wir unsere Augen längst auf schicke 120-Hertz-Displays. Etwa beim Samsung Galaxy M23 (bei Amazon kaufen) oder beim M33 (bei Amazon kaufen). Beide Geräte sind schon für weniger als 250 Euro zu haben. Und beim iPhone? Schön wär’s: Apple geizt bei der Optik und reserviert die zeitgemäße Displaytechnik erneut für seine Pro-Modelle.

Adaptive Bildschirme mit modernem LTPO-Display bekommen Kunden des regulären iPhone 14 und des 14 Plus also nicht in die Hand. Dahinter steckt wohl Verkaufsstrategie: Die verschiedenen Modelle sollen sich möglichst markant unterscheiden. Dass Kunden dabei das Nachsehen haben, bedarf keiner Erklärung. Höchste Zeit für ein Umdenken: 2023 wollen wir bei der nächsten iPhone-Reihe bitte bei allen Modellen auf 120-Hertz-Displays gucken.

Und wo wir schon dabei sind: Beim Always-On-Display hat man den gleichen Fehler gemacht. Zwar ist die Technologie nach langem Warten jetzt endlich auch beim iPhone 14 angekommen. (Während Android Nutzer sich schon seit Jahren darauf verlassen.) Doch auch die durchgängige Anzeige vom Akkustand, der Uhrzeit oder von Benachrichtigungen beherrschen nur die Pro-Modellen – als wäre das technisch eine schwierige Lösung. Höchste Zeit für mehr Fortschritt, Apple! Auch wenn mein Macwelt-Kollege nicht so ganz vom Always-On-Display überzeugt ist.

Warum sich Warten auf das iPhone 15 lohnt

2. Dynamic Island für alle

Neuer Punkt, altes Problem: Dem iPhone 14 Pro und dem Pro Max hat Apple die neue Dynamic Island spendiert. Airdrop-Verbindungen, abgespielte Musik, Timer oder aktuelle Wegbeschreibungen sind damit auf dem Home-Bildschirm und in jeder App zu sehen. Die Dynamic Island zeigt sich immer dann, wenn Sie das Smartphone entsperren – so lange es sich dabei um ein Pro-Modell handelt.

Das neue Info-Feld ist interaktiv, richtig gut durchdacht und total praktisch. Also warum geizt man mit der Funktion? Beim iPhone 14 und dem 14 Plus bleibt alles wie gehabt – ganz schön langweilig. Beim iPhone 15 wünschen wir uns das coole Feature bitte unabhängig vom Kürzel, das hinter der Modellnummer steht.

Warum die Dynamic Island so revolutionär ist

3. Endlich ein neues Design

Produktdesigner müssen bei Apple zuletzt ein leichtes Leben gehabt haben – vorausgesetzt, in der Abteilung arbeitet überhaupt noch jemand. Zumindest beim Gestalten der iPhone-Optik hat da in den letzten Jahren nämlich niemand mehr richtig Hand angelegt: Seit drei Generationen sehen die Geräte ziemlich gleich aus. Die aktuellen Pro-Modelle kommen zugunsten von Dynamic Island zwar ohne die alte Notch daher – aber kann man deswegen von einem neuem Design sprechen? Wohl kaum.

Seit dem iPhone 12 stapft man in Cupertino in Sachen Optik auf längst ausgetretenen Pfaden. Es gibt aber Grund zu Hoffnung: Schon in der Vergangenheit hat Apple gerne für einen Zyklus von drei Jahren an bewährten Designs festgehalten, bis man sich etwas Neues getraut hat. Diesen roten Faden findet man zumindest seit dem iPhone 6. Sollte Apple dieser Linie treu bleiben, dürfte uns das iPhone 15 kommendes Jahr mit einem neuen Look überraschen – und das wird höchste Zeit.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro (128 GB) in Dunkellila

4. USB-C neben Magsafe

Die EU drängt Smartphone-Hersteller zur Einigkeit – zumindest was die Stromstecker angeht. Das Panoptikum aus proprietären Anschlüssen schadet schließlich der Umwelt, steht Verbraucherinteressen direkt gegenüber und ist seitens der Produzenten eigentlich nur Geldmacherei. Bis zum Herbst 2024 haben die Hersteller auf dem EU-Markt Zeit, alle neuen Geräte mit einem USB-C-Port auszustatten.

Das dauert uns aber zu lange. Beim iPhone 15 möchten wir den zeitgemäßen Stecker schon 2023 sehen. Immerhin: Apple will sich der Richtlinie wohl ohne großes Rechts-Gefecht beugen.

5. Mehr coole Kamera-Features für alle Nutzer

So tief war der Graben noch nie: Zwar hat Apple seinen Pro-Modellen auch bei früheren iPhone-Reihen gerne bessere Kamera-Features spendiert, beim iPhone 14 wirkt das Gefälle aber extrem. So hat man zwar auch den Standardmodellen größere Bildsensoren verpasst, coole Extras früherer Pro-Modelle sind aber immer noch nicht beim normalen iPhone 14 angekommen. Das Apple ProRAW-Format, das eine bessere Bildbearbeitung ermöglicht, bleibt beispielsweise immer noch Pro-Nutzern vorbehalten, ebenso das Teleobjektiv.

Dazu kommt ein neuer, leistungsfähiger Quad-Pixel-Sensor der Pro-Modelle, der bei der Aufnahme vier Bildpunkte zu einem Pixel zusammenfassen kann. Besonders bei schlechtem Licht ermöglicht das tolle Bilder, auch der Zoom profitiert von der Technologie. Dazu kommen offensichtliche Unterschiede: Die rückwärtige Kamera der Pro-Reihen lösen mit 48 Megapixel gleich viermal so hoch auf, wie jene der „normalen“ iPhones. Auch der Kamerablitz ist dank Adaptive True Tone Flash bei den Pro-Modell etwas besser als “normale” True-Tone-Blitz des iPhone 14.

Man kann ja verstehen, dass Apple bei der Ausstattung seiner iPhones Unterschiede macht – oder sogar machen muss. Mit derart praktischen Features, von denen auch die Amateur-Fotografie immens profitiert, sollten die Kalifornier aber weniger geizen.

6. Eine Schnellladefunktion, die den Namen auch verdient

Apple spricht zwar auch bei der aktuellen iPhone-Reihe von einer Schnellladefunktion – die ist mit 20 Watt (Lightning) oder mit 15 Watt (kabellos) aber nicht wirklich schnell. Der Stecker ist sogar noch auf USB 2.0 Geschwindigkeit begrenzt. Zum Vergleich: Per Quick Charge 3.0 lassen sich Android-Geräte mit bis zu 36 Watt laden, Quick Charge 4.0 liefert sogar bis zu 100 Watt. Ein wenig Fortschritt scheint da naheliegend: Beim iPhone 15 muss Apple endlich die Ärmel hochkrempeln und uns echtes Schnellladen erlauben.