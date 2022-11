Samsung rechnet mit faltbaren iPads oder Macbooks ab 2024

“The Elec” zufolge rechnet Samsung, globaler Marktführer im Bereich der faltbaren Smartphones, dass Hauptkonkurrent Apple ein eigenes Foldable nicht vor 2024 auf den Markt bringen wird – und selbst dann auch nicht mit einem faltbaren iPhone, sondern mit einem iPad oder möglicherweise einem Mac. Das südkoreanische Branchenmagazin bezieht sich auf ein Strategiemeeting von Samsung mit seinen Lieferanten in der dritten Oktoberwoche.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste

Schätzungen zufolge machen faltbare Smartphones aktuell knapp 1 % des Gesamtmarkts aus, heißt es im Bericht weiter. Samsung ist jedoch zuversichtlich, dass der Markt die nächsten Jahre deutlich wächst. Und dennoch: 1 % ist verschwindend wenig. Mein Kollege Peter Müller hatte erst im August einen Kommentar dazu verfasst, ob Apple zu spät zur Party kommt – mit dem Fazit, dass Apple wahrscheinlich erst noch zuschaut, ob aus diesem Keim einer Party überhaupt eine Party wird, auf die es sich zu gehen lohnt.

Faltbare Smartphones sind für Hersteller noch unglaublich riskant und Apple ist kein Unternehmen, das gerne große Risiken eingeht, zumindest nicht beim iPhone. Dass der Hersteller das Konzept eines faltbaren Geräts zunächst in einer anderen Produktkategorie ausprobieren will – beim iPad oder beim Macbook –, ist nachvollziehbar, denn hier ist die Fallhöhe nicht so hoch wie beim iPhone, wenn die Rechnung doch nicht aufgeht.

Andere Gründe, warum Apple sich mit einem iPhone Fold noch Zeit lässt, können Sie im Kommentar von Peter Müller nachlesen: iPhone Fold: Warum Apple nicht zu spät zur Party kommt

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB space schwarz