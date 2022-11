Apple 2023 – Das nächste Jahr wird episch

2022 ist noch nicht zu Ende, aber eines steht schon fest: 2023 wird ein episches Jahr für Apple-Nutzer. Denn in Cupertino feilt man am Portfolio, eine ganze Reihe aufregender Produkte und cooler Hightech-Gadgets sind in der Pipeline. In vielen Kategorien kündigen sich Verkaufsschlager an, auch der iMac soll endlich wieder ein ordentliches Update bekommen.

Derart spannende Neuigkeiten wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten: Mit diesen neuen Apple-Produkten rechnen wir in 2023.

Neuer iMac mit M3-Chip – großes Display wieder denkbar

Der aktuelle iMac mit seinem M1 Chip und 24-Zoll-Display (im Test) setzt langsam Staub an, zudem wurde der letzte große iMac mit 27-Zoll-Display Anfang des Jahres eingestellt. Für Fans der Komplettsets gab es zuletzt also nicht gerade gute Nachrichten. Der Bloomberg-Insider Mark Gurman rechnet für 2023 aber mit einer Neuauflage des iMacs – vielleicht sogar mit mehreren Varianten. Darunter, so munkelt man, tummelt sich ein 24-Zoll iMac, der direkt mit dem neuen M3-Chip ausgeliefert werden soll.

Das Gerät würde beim Rechenkern also eine Generation überspringen. Auch ein neuer iMac Pro, der sich mit einer deutlich aufgestockten Displaydiagonalen besonders bei professionellen Anwendern gut verkaufen soll, befindet sich angeblich in der Pipeline. Das sind gute Nachrichten: Denn die 24-Zoll-Modelle sind zwar durchaus erfolgreich und grundsolide, stoßen bei ernst gemeinter Bild- oder Videobearbeitung aber schnell an ihre Komfortgrenzen. Gleich drei verschiedene iMacs mit 27 Zoll sollen in Arbeit sein.

Homepod, Apple TV und FaceTime-Kamera – in einem Produkt

Den Homepod hat Apple bekanntlich im letzten Jahr eingestellt. Die Marketingabteilung hatte damals wohl Bedenken angemeldet, dass das rund 300,- Euro teure Gerät nicht mit den deutlich günstigeren Konkurrenzprodukten von Google und Amazon mithalten kann. Die Enttäuschung war trotzdem groß – und scheinbar groß genug, denn Apple will den Lautsprecher 2023 wiederbeleben – und zwar in zweierlei Varianten.

Aus dem Revival könnte eine kleine Revolution werden, denn eines der neuen Geräte soll den Homepod mit Apple TV und einer Facetime-Kamera kombinieren. Nutzer könnten damit wie mit der Apple-TV-Box Videos ansehen und Spiele spielen, die Sprachassistentin Siri konsultieren oder Musik abspielen. Dank Display und Kamera ließe sich damit dann auch Facetime nutzen. Design, Form oder Preis sind noch nicht bekannt, die lange Feature-Liste wird das Gerät aber wohl nicht gerade zum Schnäppchen machen.

Unabhängig davon ist auch eine Neuauflage des klassischen Homepods mit seiner ursprünglichen Funktion geplant. Der Lautsprecher könnte, so ließ es Branchenkenner Gurman verlauten, in voller Baugröße schon Anfang 2023 erscheinen. Die Audioqualität soll noch einmal verbessert werden und mit Apples S8-Chip (Watch Series 8) kommt dabei ein moderner Rechenkern zum Einsatz.

Macbook Air mit 15 Zoll Display

Schon länger munkelt man in der Gerüchteküche vom Macbook Air mit 15 Zoll, 2023 wird es endlich so weit sein: Insidern zufolge könnte das neue Gerät sogar mit einer ähnlichen Displaygröße in den Handel kommen, wie das 16-Zoll Macbook Pro – aber natürlich leichter und dünner sein. Im Vergleich zum aktuellen Macbook Air mit seinen 13 Zoll Displaydurchmesser ist das ein gewagter Schritt, den wir aber willkommen heißen.

Schon im Frühjahr 2023 könnte es so weit sein. Zum Ende des nächsten Jahres folgt dann womöglich eine besonders kompakte Version des reisefreundlichen Leichtgewichts, das mit nur 12 Zoll Displaydiagonale auskommt. Ob in den Geräten dann auch schon die brandneue M3-CPU steckt oder ob Apple dabei auf die M2-Architektur setzt, ist aktuell noch offen.

Apples VR/AR-Headset

Manche hatten schon Hoffnung für das laufende Jahr, allem Anschein nach wird es aber erst 2023 soweit sein. Apple hat ein eigenes Mixed Reality Headset entwickelt und will es im Rahmen eines Januar-Events vorstellen. Der unbestätigte Name des Entertainment-Gadgets: „Reality Pro“. Unter Mixed Reality (deutsch: Gemischte Realität) versteht man die Kombination von computererzeugter Wahrnehmung mit einer realen Umgebung. Apple arbeitet schon lange an dem System, was wohl niemanden wundert: Die VR-Technologie gilt als zukunftsweisend und verspricht lukrative Marktanteile. Zudem bieten selbst moderne Systeme aktuell noch jede Menge Entwicklungsspielraum. Glaubt man den Gerüchten, dann wird das Gerät aber nicht für weniger als 2.000 US-Dollar zu haben sein.

Neben dem Hightech-Headset wird in Cupertino angeblich auch an einer AR-Brille gearbeitet, dem sogenannten „Apple Glas“. Ob Apple damit mehr Erfolg haben wird als Google mit seinem de facto gescheiterten „Google Glass“, müssen wir abwarten.

Mac Pro mit richtig starker Leistung

Ein Nachkömmling in der Apple Produktfamilie wird mit besonderer Spannung erwartet: Ein neuer Mac Pro. Die „alte“ Variante wird derzeit noch von Intel-Prozessoren angetrieben, das dürfte sich 2023 aber ändern. Beim neuen Mac Pro gehen Kenner davon aus, dass Apple dafür den M2 Ultra-Chip springen lässt: Also eine CPU mit 20 Kernen und einem Grafikprozessor mit bis 64 Recheneinheiten. Mit 64 bis 128 GB Arbeitsspeicher handelt es sich dabei um ein echtes Arbeitstier. Gerüchten zufolge könnte es auch eine Variante mit einem „M2 Extreme“-Chip geben, der bis zu 48 CPU-Kerne und bis zu 160 Kerne im Grafikprozessor mitbringt. Beim RAM wären dann schon 256 GB denkbar.

iPhone 15 und Apple Watch 9

Kommt zwar nicht überraschend, wird aber trotzdem mit Spannung erwartet: Im Herbst kommenden Jahres stehen das Phone 15 und die neue Apple Watch Series 9 vor der Tür. Besonders viele Infos sind da zwar noch nicht durchgesickert, es dürfte aber spannend werden. Beim iPhone erwarten Insider endlich wieder ein neues Design, ein Periskop für die Kamera ist im Gespräch und ein USB-C-Stecker wird erwartet, auch wenn der per EU-Dekret eigentlich erst im Folgejahr Pflicht werden würde. Bei der Watch erwarten wir ein größeres Retina-Display, 5G-Konnektivität und womöglich endlich den Einsatz von Mini-LED.

iPad Pro mit 14 Zoll

Und wieder der Bruch mit einem alten Standard: Das aktuelle iPad Pro mit seinen 12,9 Zoll wurde seit 2015 nicht mehr vergrößert, das ist inzwischen wohl auch bei Apple aufgefallen. Angeblich schon im ersten Quartal 2023 wird sich das endlich ändern, dann soll ein neues iPad Pro mit 14 Zoll Displaydiagonale vorgestellt werden. Genaue Spezifikationen des neuen Riesenbabys sind noch nicht bekannt, beim Betriebssystem darf man aber zunächst von iPad OS 16 ausgehen und beim Rechenkern gehen wir mindestens vom M2-Chip aus, der M3 wäre aber ebenfalls denkbar.

Finale Season von „Ted Lasso“

Kein Gadget, von vielen aber umso mehr ersehnt: 2023 geht es wohl endlich mit der beliebten Apple-TV-Serie „Ted Lasso“ weiter. Fans mussten sich dafür bisher ganz schön gedulden, denn 2022 ist keine neue Episode erschienen – die Produktion kam immer wieder ins Stocken. Die Comedy-Sitcom über den außergewöhnlich optimistischen College-Trainer einer britischen Fußballmannschaft hat die Herzen zahlloser Zuschauer erobert und sich in trüben Pandemie-Zeiten als zuverlässiger Stimmungsaufheller erwiesen. Die einzig schlechte Nachricht: Mit der dritten Staffel geht die mehrfach mit Emmys ausgezeichnete Serie wohl endgültig zu Ende. Weil die Dreharbeiten erst im März dieses Jahres begonnen haben, rechnen wir nicht mit einem Release vor der zweiten Jahreshälfte 2023.