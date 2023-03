Apple 2023 – Diese Geräte erwarten wir

2023 ist bald schon ein Vierteljahr alt und obwohl Apple bereits ein paar neue Geräte vorgestellt hat, stehen die richtigen Highlights noch aus. Denn in Cupertino feilt man am Portfolio, eine ganze Reihe aufregender Produkte und cooler Hightech-Gadgets stecken in der Pipeline. In vielen Kategorien kündigen sich Verkaufsschlager an, auch der iMac soll endlich wieder ein ordentliches Update bekommen.

Was Apple 2023 bisher vorgestellt hat

Die ersten Monate des Jahres 2023 waren für Apple ungewöhnlich ruhig – nicht, weil keine Geräte vorgestellt wurden, sondern wegen der Art. Auf große Ankündigungen der Ankündigungen hat man verzichtet und stattdessen recht kurzfristig eine voraufgezeichnete Präsentation veröffentlicht, mit allen relevanten Informationen.

Was bei neuen iPhone-Farben gang und gäbe ist, war beim neuen Mac Mini und den neuen Macbook Pros mit M2 Pro und M2 Max eine große Überraschung – ganz zu schweigen von der unerwarteten Neuauflage des großen Homepods.

Diese Produkte hat Apple bisher vorgestellt:

Was Apple 2023 vorstellen wird

Wir haben die übrigen Produkte, die wir 2023 erwarten, in verschiedene Abschnitte aufgeteilt, einschließlich Mac, iPad, iPhone und neue Produktkategorien.

Neue Macs

Im Juni ist es drei Jahre her, dass Apple angekündigt hat, seine Macs innerhalb von zwei Jahren von Intel-Prozessoren auf eigene Chips umzustellen. Diese Deadline hat Apple mittlerweile gerissen, denn der Mac Pro läuft immer noch mit Intel-Prozessoren.

Praktisch in allen anderen Macs setzt Apple inzwischen auf die zweite Generation von Apple Silicon – das Macbook Air und Macbook Pro 13″ mit M2, das Macbook Pro 14 und 16 Zoll mit M2 Pro und M2 Max. Den Mac Mini gibt es inzwischen auch in einer Version mit M2 und M2 Pro und mit dem Mac Studio hat Apple eine gänzlich neue Unterkategorie von Macs eröffnet.

Folgende Macs müssen also noch den Umstieg auf die zweite Generation von Apples Chips bewältigen:

Macbook Air mit 15-Zoll-Display

Schon länger munkelt man in der Gerüchteküche vom Macbook Air mit 15 Zoll, 2023 wird es endlich so weit sein: Insidern zufolge könnte das neue Gerät sogar mit einer ähnlichen Displaygröße in den Handel kommen, wie das 16-Zoll Macbook Pro – soll aber natürlich leichter und dünner sein. Im Vergleich zum aktuellen Macbook Air mit seinen 13-Zoll-Display ist das ein gewagter Schritt, den wir aber willkommen heißen.

Zum Ende des Jahres folgt dann womöglich eine besonders kompakte Version des reisefreundlichen Leichtgewichts, das mit nur 12 Zoll Bildschirmdiagonale auskommt. Ob in den Geräten dann auch schon die brandneue M3-CPU steckt oder ob Apple noch auf die M2-Architektur setzt, ist aktuell noch offen.

Wann? WWDC 2023

Großer iMac mit M3-Chip

Der aktuelle iMac mit seinem M1 Chip und 24-Zoll-Display (im Test) von 2021 setzt langsam Staub an, zudem wurde der letzte große iMac mit 27-Zoll-Display Anfang 2022 eingestellt. Für Fans der Komplettsets gab es zuletzt also nicht gerade gute Nachrichten. Der Bloomberg-Insider Mark Gurman rechnet für 2023 aber mit einer Neuauflage des iMac – vielleicht sogar mit mehreren Varianten.

Das Gerät würde beim Rechenkern also eine Generation überspringen. Auch ein neuer iMac Pro, der sich mit einer deutlich aufgestockten Bildschirmdiagonalen besonders bei professionellen Anwendern gut verkaufen soll, befindet sich angeblich in der Pipeline. Das sind gute Nachrichten: Denn die 24-Zoll-Modelle sind zwar durchaus erfolgreich und grundsolide, stoßen bei ernst gemeinter Bild- oder Videobearbeitung aber schnell an ihre Grenzen. Gleich drei verschiedene iMacs mit 27 Zoll sollen in Arbeit sein.

Wann? WWDC 2023

Mac Pro mit richtig starker Leistung

Ein Nachkömmling in der Apple Produktfamilie wird mit besonderer Spannung erwartet: ein neuer Mac Pro. Die „alte“ Variante wird derzeit noch von Intel-Prozessoren angetrieben, das dürfte sich 2023 aber ändern. Beim neuen Mac Pro gehen Kenner davon aus, dass Apple dafür den M2 Ultra-Chip springen lässt: also eine CPU mit 20 Kernen und einem Grafikprozessor mit bis 64 Recheneinheiten.

Ursprüngliche Berichte gingen von 64 bis 128 GB Arbeitsspeicher aus, da das neue Macbook Pro mit M2 Max aber bereits bis zu 192 GB unterstützt, müsste Apple beim Mac Pro noch eine Schippe drauflagen – 256 GB und darüber sind nicht unwahrscheinlich. Gerüchten zufolge könnte es auch eine Variante mit einem „M2 Extreme“-Chip geben, der bis zu 48 CPU-Kerne und bis zu 160 Kerne im Grafikprozessor mitbringt. Handfeste Informationen gibt es allerdings wie sooft nicht.

Wann? WWDC 2023

Das iPad Pro Apple

Neue iPads

Ein iPad-Modell wurde 2022 nicht aktualisiert, also ist es am ehesten fällig für ein Update. Abgesehen davon gibt es Gerüchte um ein größeres iPad Pro.

iPad Mini

Ein neues iPad Mini – siebte Generation – könnte 2023 erscheinen.

Wann? Herbst 2023

iPad Pro mit 14 Zoll

Und wieder der Bruch mit einem alten Standard: Das aktuelle iPad Pro mit seinen 12,9 Zoll wurde seit 2015 nicht mehr vergrößert, das ist inzwischen wohl auch bei Apple aufgefallen.

Angeblich schon im ersten Quartal 2023 sollte sich das ändern, denn Gerüchten zufolge sollte in diesem Zeitraum ein neues iPad Pro mit 14 Zoll Bildschirmdiagonale vorgestellt werden. Mit weniger als zwei Wochen verbleibend im Kalender haben nur wenig Hoffnung, dass dieser ohnehin höchst spekulative Termin noch eintritt.

Genaue Spezifikationen des neuen Riesenbabys sind noch nicht bekannt, beim Betriebssystem darf man aber zunächst von iPadOS 16 ausgehen und beim Rechenkern gehen wir mindestens vom M2-Chip aus, der M3 wäre aber ebenfalls denkbar.

Wann? Herbst 2023

Neue iPhones

Ein neues iPhone ist 2023 so sicher wie das Amen in der Kirche, wahrscheinlich wird es wieder im September soweit sein. Doch wie viele iPhones kommen 2023 sonst noch?

iPhone 15

Das iPhone 15 (und Plus, Pro und Pro Max) dürften wie jedes Jahr im September erscheinen. Gerüchten zufolge soll das iPhone 15 Pro Max jedoch zu iPhone 15 Ultra umbenannt werden.

Wann? September 2023

iPhone SE Plus

Es mag zwar etwas weit hergeholt sein, doch vor einigen Jahren gab es das Gerücht, dass Apple ein größeres iPhone SE vorstellen könnte. Damit hätten Fans des Home-Buttons eine zusätzliche Auswahl.

Wann? Unbekannt, unwahrscheinlich

Neue Apple Watch

Wie beim iPhone ist auch ein neues Modell der Apple Watch so gut wie sicher. Wenn Apple 2023 die Apple Watch Series 9 auf den Markt bringt, könnte sie einige Funktionen der Apple Watch Ultra übernehmen.

Wann? September 2023

Neue Produktkategorien

Wenn Apple, wie der sprichwörtliche Schuster, bei seinen Leisten bleiben würde, würden andere Unternehmen mit fortschreitender Technologie davonziehen. Wenig überraschend ist daher, dass Apple an verschiedenen neuen Produkten arbeitet. Viele davon erwarten wir nicht mehr dieses Jahr, doch manche könnten Gerüchten zufolge eher früher als später erscheinen.

Apples VR/AR-Headset

Mittlerweile ist es so etwas wie ein offenes Geheimnis, dass Apple an einem eigenen Mixed-Reality-Headset arbeitet und es wahrscheinlich noch dieses Jahr vorstellen will. Der unbestätigte Name des Gadgets: „Reality Pro“. Unter Mixed Reality (deutsch: Gemischte Realität) versteht man die Kombination von computererzeugter Wahrnehmung mit einer realen Umgebung.

Apple arbeitet schon lange an dem System, was wohl niemanden wundert: Die VR-Technologie gilt als zukunftsweisend und verspricht lukrative Märkte. Zudem bieten selbst moderne Systeme aktuell noch jede Menge Entwicklungsspielraum. Glaubt man den Gerüchten, dann wird das Gerät aber nicht für weniger als 2.000 US-Dollar zu haben sein.

Als solches dürfte Apples AR/VR-Brille in erster Linie an Entwickler:innen und den härtesten Kern der Fans gerichtet sein, was das Gerät ideal für eine Vorstellung im Rahmen des WWDC 2023 macht.

Wann? WWDC 2023

Apple/Foundry composition

Homepod mit Bildschirm

Den großen Homepod hat Apple bekanntlich 2021 eingestellt und Anfang 2023 überraschend zurückgebracht. Daneben kursieren weiterhin Gerüchte um einen neuen Homepod mit Bildschirm, ähnlich dem Echo Show von Amazon.

Ein Homepod mit Bildschirm würde neue Einsatzgebiete eröffnen: Als kleiner Bildschirm auf dem Nachttisch, um Filme und Serien im zum Einschlafen schauen zu können (oder sind wir die Einzigen?) oder um in der Küche Rezepte immer griffbereit zu haben, ohne ständig das iPhone zücken zu müssen.

Gedämpft wurden die Erwartungen jüngst vom Analysten Ming-Chi Kuo, der davon ausgeht, dass dieser Homepod erst nächstes Jahr erscheint, aber wir könnten uns ihn auch schon zu einem der Herbst-Events vorstellen.

Wann? Herbst 2023–Frühjahr 2024

