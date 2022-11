7.11.22: Ladenhüter und Kassenschlager

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Zugegeben, die Bilanz für sein viertes Quartal, die Apple Ende Oktober vorgelegt hatte, war die beste für ein Septemberquartal in der Geschichte des Unternehmens. Sorgen haben CEO und CFO aber dennoch geäußert, das Weihnachtsgeschäft könnte nicht mehr so gut ausfallen. Grund dafür ist einerseits das Fehlen neuer Hardware, sondern auch die Stagnation der Services-Umsätze bei knapp unter 20 Milliarden US-Dollar.

Solche Sorgen hätten selbst andere Großkapitalisten gerne. Würde Apple seine Services ausgliedern, wäre das Unternehmen wohl immer noch in der Fortune-500-, wenn nicht gar in der Fortune-100-Liste.

Derartiges hat Cupertino nicht im Sinn, in seiner Geschichte hat Apple aber schon einmal, nein, zweimal, Geschäftsbereiche ausgegliedert. Damals in der Frühphase des Unternehmens war es die Software, die unter dem Namen Claris in ein eigenes Tochterunternehmen gelang. Gut zwanzig Jahre hieß das Unternehmen nach dem erfolgreichsten und dann lange auch einzigen Produkt Filemaker – seit 2019 ist die Apple-Tochter wieder zu ihrem alten Namen zurückgekehrt und diversifiziert sich wieder ein wenig.

Die zweite Ausgliederung war hingegen gar nicht erfolgreich. Historiker mögen sich streiten, ob die Umorganisation zu früh oder spät kam oder sie überhaupt keine Rolle beim Scheitern ihres einzigen Produktes spielte. Es war in der Tat nur ein einziges, bevor die Liquidation kam, das Newton Inc. am 7. November 1997 veröffentlichte: Newton MessagePad 2100, der das Ende des ersten Projektes Taschencomputer nur um ein paar Monate verzögerte.

Dabei waren die Leistungsdaten gar nicht so ohne, zumindest für die damalige Zeit: Ein ARM 110 mit 162 MHz verrichtete als Prozessor seine Dienste, 8 MB Mask ROM und 8 MB RAM, gleichmäßig auf DRAM und Flash RAM verteilt, waren eingebaut. Der Monitor mit seinen 16 Graustufen zeigte 480 mal 320 Pixel mit einer Dichte von 100 dpi – doch war der Newton an sich schon vom Anfang an dem Untergang geweiht.

Es fehlte ihm an Anschlussmöglichkeiten, das Internet war ja noch eine junge Erfindung und vor allem eine höchste stationäre. Das Alleinstellungsmerkmal, die Handschriftenerkennung, funktionierte nicht so richtig und die Konkurrenz war nicht nur hinsichtlich dieser einen Schritt voraus, weil Systeme wie Palms Graffiti Kompromisse eingingen, sondern bot auch die weit besseren Preise.

Konsequenterweise stellte der gerade zu Apple zurückgekehrte Steve Jobs dann im Februar 1998 das Projekt Newton ein und mit ihm auch das Tochterunternehmen, das ja nicht einmal ein One Hit Wonder war, denn auch das MessagePad 2100 war kein Hit. Solche sollte Apple vor 25 Jahren gerade einmal drei Tage später auflegen, im Form der neuen PowerMacs G3 und des eigenen Online-Vertriebs. Aber das eben unter der bewährten Marke Apple, die gewiss kein One Hit Wonder ist, sondern jede Menge an Gassenhauern aufgelegt hat und noch viele folgen lassen wird.

Lesetipps für den Montag:

Eingeschränkt: Apple hat erstmals bestätigt, dass die lokalen Maßnahmen gegen Covid-19 die Produktion des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max in Zhengzhou behindern. Die Fabrik arbeite derzeit mit einer signifikant reduzierten Kapazität. Die Nachfrage nach den diesjährigen Pro-Modellen sei unverändert hoch, man erwarte aber weniger iPhone-Produktion als ursprünglich geplant. So könne es zu längeren Wartezeiten für die Kundschaft kommen. Für Apple habe aber die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten in der Lieferkette vorrangig, mit dem Betreiber der betroffenen Manufaktur Foxconn arbeite man eng zusammen, um die Produktion wieder auf ihr normales Niveau zu heben und dabei die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten.

Hey, You: Laut Bloombergs Mark Gurman arbeiten Apples Ingenieure daran, die Aufwachphrase für den digitalen Assistenten von “Hey, Siri” auf “Siri” zu verkürzen. Das sei komplizierter, als es auf den ersten Blick erscheinen mag, denn Apple muss berücksichtigen, dass Siri in vielerlei Sprachen und Dialekten ausgesprochen werde. Je länger eine Phrase sei, desto leichter falle es einer KI auch, diese zu erkennen. Ende 2023 oder Anfang 2024 soll die Verkürzung fertig sein.

Kosten: Die iOS-App von Twitter hat am Wochenende ein Update bekommen, über das man den “blauen Haken” zur Verifizierung seines Accounts für 8 US-Dollar im Monat kaufen kann. Aktiv ist der In-app-Kauf derzeit nur in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und dem UK. Mit “Twitter Blue” bekommt man aber weitere Vergünstigungen, so soll man gewissermaßen zur Belohnung, kein Bot zu sein, nur noch halb so viele Anzeigen zu Gesicht bekommen, diese seien aber “doppelt so relevant”, wie Twitter verspricht. Abonnenten sollen auch längere Videos posten dürfen und ihre Beiträge erhalten eine höhere Priorisierung.

Reicht völlig aus: Seit dem letzten Freitag ist die dritte Generation des Apple TV 4K im Handel, unser Macworld-Kollege Michael Simon ist jedoch der Auffassung, er habe mit dem Kauf des Vorgänger-Modells das weit bessere Geschäft gemacht. Die Gründe sind vielfältig: Das Basismodell der neuen Settopbox kommt ohne Ethernet und Thread, dafür ist der Aufpreis für das größere Modell nicht unbedingt das Geld wert. Denn HDR10+ benötigen nur die wenigsten TV-Apparate, Speicher ist beim Apple TV ebenso nicht relevant. Und der Chip im Apple TV 4K von 2021 ist leistungsfähig genug.

Schall und Rauch: Apple verwendet eine teilweise undurchsichtige Nomenklatur für seine Produkte, Pro, Max, Mini, Air: Was bedeutet das eigentlich? Es kommt vor allem auf den Zusammenhang an, Macworld erklärt die Details.

Diebstahlsicherung: Sicher, man kann ein Airtag irgendwo an seinem Fahrrad verstecken und im Fall des Falls ein gestohlenes Rad mit der App “Wo ist?” wieder aufspüren. Es geht aber raffinierter, mit speziellen Diebstahlsicherungen für das Fahrrad. Der Knog Scout ist eine solche – und bringt eine gute Versteckidee mit, denn das Gerät lässt sich zwischen Flaschenhalter und Rahmen montieren. Neben der Kompatibilität zu “Wo ist?” verfügt der Knog Scout auch über eine Alarmanlage, die bei unbefugter Bewegung los schrillt. Macworld hat den Knog Scout getestet.

