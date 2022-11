Apple ist so viel wert wie Amazon, Meta und Google zusammen

Apple hat mal wieder ein sensationelles Quartalsergebnis geliefert und eigene Rekorde gebrochen. Den Satz haben wir in den vergangenen fünf Jahren so oft geschrieben, dass es fast schon nach einem Klischee klingt. Wie gut Apple aber derzeit steht, kann man im Vergleich mit der Konkurrenz sehen.

Die Analysten von Yahoo News haben mal Amazon, Meta – also Facebook, Instagram und Whatsapp –, und Google bzw. seine Muttergesellschaft Alphabet in einen Topf geworfen und ausgerechnet, dass Apple aktuell an der Börse so viel wert ist wie alle drei Firmen zusammen. Schaut man sich die Marktkapitalisierung von Apple auf Yahoo Finance an, ist das Unternehmen aktuell 2,311 Billionen US-Dollar wert. Amazon erreicht knapp die Billionen-Grenze nicht und ist auf der Börse 917,031 Milliarden US-Dollar wert. Verglichen damit ist Meta aka Facebook fast schon ein Schnäppchen, das Unternehmen ist auf der Börse 238,586 Milliarden USD wert. Google bzw. Alphabet kommt aktuell auf 1,106 Billionen US-Dollar.

Allerdings haben die Analysten die Rechnung ohne Microsoft gemacht, denn sonst würde die Aufteilung nicht so dramatisch aussehen. Denn Microsoft ist der nächste Mitbewerber Apples an der Börse nach Marktkapitalisierung. Zwar ist das Unternehmen aus Redmond momentan "nur" 1,627 Billionen US-Dollar wert, das ist deutlich mehr als Amazon oder Meta momentan kosten.