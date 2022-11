iPhone 14 Pro: Lieferschwierigkeiten wegen Covid-19

Die Lieferungen von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max werden sich in der absehbaren Zukunft verzögern, erklärt Apple in seiner neuesten Pressemitteilung. Der größte Apple-Fertiger Foxconn hat mit einem Covid-19-Ausbruch in seiner Fabrik in Zengzhou, China zu kämpfen. Die Fabrik ist zwar nicht geschlossen, produziert jedoch deutlich kleinere Mengen von bestellen iPhones.

Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach den neuen Pro-Modellen von Apple recht hoch, diese beiden Umstände – reduzierte Produktion und gleichbleibende hohe Nachfrage – werden dazu führen, dass die Kundschaft auf bestellte Geräte länger wird warten müssen.

Aktuell belaufen sich die Lieferzeiten für ein beliebtes iPhone 14 Pro in Space Schwarz mit 128 GB Speicher auf drei Wochen, das Gleiche gilt für das Max-Modell. Wer also bis Weihnachten das neue Gerät haben will, muss sich demnächst entscheiden und bestellen.

Seltene Äußerung zu Lieferengpässen

Apples Pressemitteilung ist insofern ungewöhnlich, weil der Hersteller in vergangenen Jahren eher stumm blieb, obwohl sich die Lieferungen der neuen iPhones 13 im Jahr 2021 und Anfang 2022 und des iPhones 12 im Jahr 2020 genauso verzögert haben.

Fast gleichzeitig mit der schlechten Nachricht hat Apple eine gute Nachricht bekannt gegeben: Wie jedes Jahr verlängert der Händler Rückgabefristen für Produkte, gekauft zwischen dem 4. November 2022 und dem 25. Dezember 2022 bis zum 8. Januar 2023. Diese verlängerten Rückgabefristen dienen dazu, damit die Kunden falsch gewählte Weihnachtsgeschenke ohne sich abzuhetzen nach den Feiertagen umtauschen können. Ausgeschlossen von dieser Regelung sind Produkte, die durch eine Finanzierung des Mobilfunkanbieters gekauft wurden.

