Bis Ende 2023: Siri bekommt neuen “Anmachspruch”

Die meisten Apple-User:innen werden – im Gegensatz zur Mitternachtsformel – auch in der tiefsten Nacht die Aktivierungsphrase für Apples digitale Assistentin kennen: „Hey Siri“. Wenn es nach Apple geht, könnte sich jedoch bald etwas ändern, denn Mark Gurman von Bloomberg möchte das Unternehmen das „Hey“ streichen.

In seinem wöchentlichen „Power On“-Newsletter schreibt Gurman, dass Apple bereits seit Monaten an diesem Unterfangen arbeitet. Was auf den ersten Blick sehr simpel erscheint, ist bei genauerer Betrachtung allerdings furchtbar kompliziert, denn eine Silbe weniger erhöht drastisch die Fehleranfälligkeit der Spracherkennung – besonders bei solch ähnlichen Silben wie „si“ und „ri“. Hinzu kommt, dass die Aktivierung in allen unterstützten Sprachen ordentlich funktionieren muss, was die Problemlösung um ein Vielfaches schwieriger gestaltet.

Im Gegensatz zu Apple hat es Amazon mit Alexa deutlich einfacher, denn der Name seiner Sprachassistentin ist ohnehin schon dreisilbig. Und auch bei Google könnte wahrscheinlich das „OK“ in „OK Google“ deutlich einfacher fallen lassen, da es bei „Google“ weniger Missverständnisse geben dürfte als bei „Siri“.

Wann genau Apple die gekürzte Fassung von „Hey Siri“ veröffentlicht, ist unbekannt, Apple Insider schätzt jedoch Ende 2023 oder Anfang 2024 – also nicht mehr allzu lange.

