Wie sich Mobile Gaming selbst kaputt macht

Beim scheinbar in die Unendlichkeit andauernden Streit zwischen der selbst ernannten „PC Master Race“ und den Konsolen-Spielern um die Frage, welche Spieleplattform eigentlich die bessere ist, wird es wohl kaum Aspekte geben, in denen sich beide Parteien einig sind – mit einer großen Ausnahme: Mobile Gaming. Das Wort „Gaming“ in nur einem Satz mit „Mobile“ zu erwähnen, lässt den „echten“ Gamern den Puls in die Höhe treiben. Denn das Spielen auf einem Smartphone lässt sich bestenfalls mit „daddeln“ oder „zocken“ beschreiben, mit echtem Gaming habe dies – so hört und liest man immer wieder – nichts zu tun.

Dass PC- und Konsolenspieler das Mobile Gaming, also das Spielen auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets, mit einer gewissen Missbilligung strafen, hat wohl verschiedene Gründe – und tut auch vielen Smartphone-Spielen unrecht. Doch woher kommt der Hass aufs Mobile Gaming? Und: Ist „Mobile Gaming“ überhaupt echtes Gaming? In diesem Artikel versuchen wir, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Mobile Gaming boomt!

Egal, wie man zu dem Thema steht, eines kann man nicht leugnen: Der Markt rund ums Mobile Gaming boomt! Schätzungen zufolge soll der Umsatz von Mobile Games nur in Deutschland rund 3,07 Milliarden Euro betragen, in den nächsten fünf Jahren soll er um eine weitere Milliarde Euro wachsen.

Der Mobile-Games-Markt ist zwar bereits das mit Abstand größte Videospiele-Segment, er hat aber nach wie vor enormes Wachstumspotenzial. […] Im Jahr 2027 wird er voraussichtlich Umsätze von 241,4 Milliarden US$ erzielen und weltweit 1.850,2 Milliarden Nutzer aufweisen […] Statista, Analystenmeinung – “Mobile Games – Deutschland”

Das Problem mit Mobile Gaming

Erinnern Sie sich noch an die Anfänge der Smartphone-Spiele? Stichwort: Doodle Jump, Angry Birds oder Fruit Ninja – simple, kleine Spiele für mobile Endgeräte mit erstaunlich hohem Suchtfaktor. Für viele Hobby-Gamer sind diese Art von Spielen der perfekte Zeitvertreib, in Bus oder Bahn auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause oder abends auf der Couch vor dem Fernseher. Obwohl es sich dabei streng genommen auch um Gaming handelt, würde wohl niemand, der solche Spiele-Apps gelegentlich spielt, sich selbst als Gamer bezeichnen.

Smartphones kommen heutzutage jedoch mit einer solchen Power, dass Spiele immer anspruchsvoller geworden sind. Während sich das neue Call of Duty Modern Warefare 2 (im Test) perfekt auf der Konsole oder dem PC spielen lässt, bereitet der mobile Ableger „Call of Duty Mobile“ weniger Freude: Laufen, ducken, springen, zielen, schießen, nachladen, Granaten werfen: Während man all dies auf dem PC oder der Konsole dank Tastatur und Controller sehr leicht bewerkstelligt bekommt, ist das Gaming-Erlebnis auf dem Smartphone eine echte Qual. Obwohl die Spiele grafisch (für Smartphones) top aussehen und immer komplexer werden – so werden die Online-Spielwelten für Battle-Royal-Spiele immer größer –, eignet sich das Smartphone via Touch-Steuerung nicht wirklich für solche Art von Spielen, obwohl sie von ihrer Spielweise und Inhalte dafür prädestiniert sind, um als „echte“ Games betitelt zu werden.

Die Lösung: Controller. Smartphones und Tablets lassen sich ganz leicht via Bluetooth mit Controllern verbinden. Wie Sie Ihren Playstation-, Switch- oder Xbox-Controller mit dem iPad oder iPhone verbinden, erklären wir Ihnen hier. Denn damit umgehen Sie eine große Hürde: Komplizierte Games werden plötzlich spielbar. Das iPad können Sie mit der entsprechenden Hülle ganz leicht vor sich auf dem Tisch platzieren, während Sie sich mit dem Controller davor setzen. Für Smartphones gibt es sogar entsprechende preiswerte Halterung, sodass Sie Ihr Smartphone einfach auf Ihren Controller spannen können und somit immer eine mobile Gaming-Konsole dabei haben.

Doch auch hier entsteht erneut ein Problem: Durch Gaming-Zubehör verschaffen Sie sich einen unfairen Vorteil. So unfair, dass der Spielspaß schnell verloren geht. Es sei denn, Ihnen bereitet es Freude, in einem für Smartphones (ohne Controller) ausgerichteten, kompetitiven Online-Shooter durch die Level zu laufen und alles und jeden mit einer an Moorhuhn-Spiele erinnernde Schwierigkeit zu eliminieren.

Aus eigener Erfahrung kann ich versichern, dass es bis zu einem gewissen Grad durchaus Spaß macht, den Mitspielern überlegen zu sein. Eine Herausforderung stellen solche Mobile Games dann jedoch nicht mehr dar. Und da die meisten Nutzerinnen und Nutzer solche Spiele eben nicht mit Controller, sondern mit den Händen spielen, stellt sich die Frage, ob das Spielen mit externen Hilfsmitteln überhaupt noch etwas mit mobilem Gaming zu tun hat.

Mikrotransaktionen und falsche Werbung

Ein Grund, warum Mobile Gaming bei vielen PC- und Konsolen-Spielern verhasst ist, sind die sogenannten Mikrotransaktionen in Mobile Games. Nicht, dass es diese nicht auch in Triple-A-Games, also den Blockbustern unter den Spielen, geben würde. Solche Mikrotransaktionen sind auch in Spielen wie FIFA oder Call of Duty zu finden.

Der Unterschied ist jedoch, dass man bei genannten Spielen bereits einen Vollpreis von meist 60 bis 70 Euro (oder mehr) gezahlt hat, die meisten Mobile Games sind jedoch kostenlos. Über diese Mikrotransaktionen kaufen Spieler Add-Ons, DLCs oder Lootboxen. Teilweise bringt es den Gamern einen Vorteil (in diesem Fall spricht man von Pay-2-Win), teilweise nicht. In den meisten kostenlosen „Free-2-Play“ Mobile Games sind diese In-Game-Mikrotransaktionen überwiegend Abzocke und ihr Konzept ist mit Glücksspiel gleichzusetzen. Welche Auswirkungen und Gefahren Mikrotransaktionen auch auf jüngere Spielerinnen und Spieler haben, zeigt das ZDF Magazin Royale im folgenden Video:

Doch nicht nur Mikrotransaktionen sind ein echtes Problem – auch die Werbung für Mobile Games. Gerade auf YouTube werden in Werbeclips Smartphones-Games beworben. Diese zeigen meist eindrucksvolle Grafiken und Spielerlebnisse, die Realität ist meist das komplette Gegenteil. Spielkonzepte und das Aussehen haben in der Regel nichts mit den Werbeclips auf YouTube zu tun. Das weiß der Großteil der PC- und Konsolen-Spieler, die Werbung für Mobile Games nervt und wirft somit ein negatives Licht auf die gesamten Spiele für Smartphones.

Apple ist nicht ganz unschuldig

Die Ursprünge von Mikrotransaktionen sind nicht eindeutig: Manche behaupten (via MeinMMO), alles habe 2006 mit einem Pferd in „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ angefangen, für welches Spieler für 2,50 US-Dollar eine besondere Rüstung kaufen konnten. Bereits 1990 sollten Besucher von Spielhallen für das Arcade-Spiel „Double Dragon 3: The Rosetta Stone“ für Upgrades wie neue Waffen oder Charaktere zahlen.

Doch auch Apple ist nicht ganz unschuldig. Seit Apple 2008 den App Store einführte, konnten Besitzer eines iPhone oder iPod Touch kostenlose Spiele herunterladen, in denen Mikrotransaktionen eingesetzt wurden. Laut TechCrunch erzielte Apple mit dem App Store in den ersten drei Jahren einen Umsatz von mehr als 3,6 Milliarden Dollar, wovon 80 Prozent allein von Mobile Games stammten.

Dass Mobile Gaming enormes Wachstumspotential hat, ist auch Apple klar. Aus diesem Grund startete Apple 2019 mit „Apple Arcade“ einen hauseigenen Gaming-Dienst: Für 4,99 Euro im Monat haben Sie Zugriff auf über 200 Games – und laut Apple kommen immer mehr dazu. Apple hat auch erkannt, dass mobile Spiele mit Werbung und In-App-Käufen immer nerviger werden. Für 4,99 Euro im Monat bekommt man deswegen Spiele, die keine Werbung anzeigen und auch keine Mikrotransaktionen anbieten. Wer ein Apple-Gerät kauft, bekommt Apple Arcade drei Monate kostenlos zum Testen.

„Auf Apple Arcade ist für alle etwas dabei. Denkspiele, magische Quests, Endless Runner, Sportspiele, beliebte Klassiker und mehr – mit neuen fantastischen Spielen und Updates jede Woche. Genieße die Spiele, die du liebst und noch lieben wirst. Unbegrenzt und ohne Unterbrechungen.“ Apple

Das besondere an Apple Arcade: Sie können Apple Arcade Games auf dem iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder Apple TV spielen:

Fang auf dem iPhone an. Sammle Punkte auf dem Mac. Erreiche das nächste Level auf dem iPad. Spiele auf deinen Lieblings­geräten. Und aktiviere ganz einfach Bildschirmzeit oder Kindersicherung, wenn du sie brauchst. Apple

Nun kann man argumentieren: Rund 60 Euro im Jahr für mehr als 200 Spiele ohne Werbung und In-App-Käufe sind gar nicht mal zu teuer. Das Angebot klingt auf den ersten Blick vernünftig, doch stellt sich die Frage: Wie viele von diesen 200 Spielen werden Sie am Ende wirklich ausprobieren? Oder zahlen Sie 4,99 Euro im Monat, um immer dasselbe Spiel spielen zu können? Immerhin ist Apple Arcade über die Familienfreigabe für alle Familienmitglieder nutzbar. Apple Arcade ist im Vergleich zu vielen angeblichen „Free-2-Play“-Titeln im App Store wohl die bessere Alternative und schützt auch Kinder und Jugendliche mehr vor Finanzfallen. Doch wäre es nicht besser, wenn Apple die Möglichkeiten von Mikrotransaktionen in den in seinem Store angebotenen Spielen einschränkt? Vermutlich, doch verdient Apple letzten Endes auch daran.

Fazit

Nun könnte man den Eindruck gewinnen, dass Mobile Games etwas Schlechtes sind. Sind sie das? Nein, es gibt so viele (teils kostenlose) Spiele für mobile Endgeräte, die keine Finanzfallen haben, auf Smartphones oder Tablets spielbar sind und sehr viel Freude bereiten. Doch leider gibt es auch viele Spiele, die den Spielspaß kaputt machen, in dem man dafür zahlen muss oder externes Zubehör benötigt, um es überhaupt richtig spielen zu können. Apple geht da einen richtigen Ansatz und bringt in Apple Arcade überwiegend Spiele, die für die Benutzung mit den Händen ausgelegt sind – und das zu einem akzeptablen Preis. Doch auf die Frage, ob man auch mit einem Controller spielen kann, antwortet Apple:

„Aber sicher doch. Wenn du ein Controller-Symbol auf der Produktseite eines Spiels im App Store siehst, unterstützt es auch Controller. Du kannst viele Games in Apple Arcade mit Controller spielen. Und einige Spiele auf Apple TV erfordern sogar einen.“

Spieler von „Mobile Games“ sind in manchen Augen vielleicht keine waschechten Gamer, doch sind sie ein sehr wichtiger Teil der Spiele-Industrie und sollten als solcher besser vor möglichen Gefahren geschützt werden. Mobile Games sind zwar weit von der Irrelevanz entfernt, doch machen sie sich leider selbst kaputt.