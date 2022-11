Macbook Kaufberatung 2022: Der beste Mac fürs Büro, Studenten & Kreative

Die Auswahl an unterschiedlichen Macbook-Modellen ist verwirrender denn je. Auf den ersten Blick scheint das Angebot im Apple Store recht übersichtlich zu sein:

Macbook Air

Macbook Pro

Aber so trivial ist die Kaufentscheidung leider nicht, denn es gibt nicht nur unterschiedliche Konfigurationen, sondern auch verschiedene Modelle. Diese unterscheiden sich in erster Linie durch ihre Hauptprozessoren sowie ein unterschiedliches Design.

Macbook Air M1

Das Macbook Air mit M1-Chip Simon Lohmann, IDG

Beim Macbook Air handelt es sich nicht nur um das leichteste und dünnste Macbook von Apple – sondern auch um das beliebteste, vielleicht sogar um den meistverkauften Mac überhaupt. Mit seinem Gewicht von etwas mehr als einem Kilogramm, der typischen Keilform und dem 13,3“ Bildschirm ist sein Formfaktor seit der Vorstellung im Jahre 2008 fast unverändert geblieben.

Das aktuelle Macbook Air M1 von 2020 verfügt über ein 13,3“ Retina Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln und blickwinkelstabiler IPS-Technologie. Es besitzt den großen P3-Farbraum, der für die Bildbearbeitung von großem Interesse ist, eine Helligkeit von 400 Nits und unterstützt die True-Tone-Technologie, bei welcher die Farbtemperatur automatisch an das Umgebungslicht angepasst wird. „Angetrieben“ wird es von einem Apple M1 Chip mit 8 Kernen und integrierten 7 GPU-Kernen für die grafische Darstellung. Es ist mit 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher verfügbar und kann mit einer SSD von 256 GB bis 2 TB bestellt werden. Neben den Funkstandards WLAN 6 und Bluetooth 5.0 können Peripheriegeräte auch über zwei Thunderbolt-3 und USB-4-Schnittstellen angeschlossen werden. Allerdings wird hier eine durch den 30W-USB-C-Adapter belegt, wenn das Macbook Air geladen wird. Die Akkulaufzeit beträgt laut Apple 15 bis 18 Stunden.

In der Regel kommen Sie mindestens durch einen ganzen Arbeitstag, ohne dass es geladen werden muss. Als Farben haben Sie die Wahl zwischen Space Grau, Silber und Gold. Die einfachste Konfiguration ist im Apple Store für 1199 Euro erhältlich, die Version mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher kostet bei Apple 1659 Euro.

Aktuell bester Preis: Macbook Air (M1, 2020) mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher in silber

Macbook Air M2

Das Macbook Air mit M2 von 2022 IDG

Das neue Modell des Macbook Air M2 von 2022 erhielt ein modernes Design im Stile der Macbook Pro von 2021. Es ist zudem etwas dünner und leichter – also noch ein Quäntchen mehr ein „Air“. Es verfügt über ein 13,6“ Liquid Retina Display mit einer Auflösung von 2560 x 1664 Pixeln und besitzt natürlich ebenso den großen P3-Farbraum, aber eine Helligkeit von 500 Nits. Selbstverständlich unterstützt es ebenso die True-Tone-Technologie. Angetrieben wird es von einem neuen Apple M2 Chip mit 8 Kernen und bis zu integrierten 10 GPU-Kernen für die grafische Darstellung. Es ist mit 8 bis 24 GB Arbeitsspeicher verfügbar und kann mit einer SSD von 256 GB bis 2 TB geordert werden. Neben den Funkstandards WLAN 6 und Bluetooth 5.0 können Peripheriegeräte über zwei Thunderbolt-3 und USB-4-Schnittstellen angeschlossen werden.

Aufgeladen wird es über einen MagSafe-Anschluss durch einen 30W USB-C-Adapter beim Einstiegsmodell und einem 35W-Dual-USB-C-Adapter beim leistungsfähigeren Modell. Durch einen gesondert erhältlichen 67W-USB-C-Adapter ist auch Schnellladen möglich. Das Macbook Air hält laut Apple ebenfalls 15 bis 18 Stunden durch. Bei den Farben haben Sie die Wahl zwischen Mitternacht (ein in Schwarz gehende Dunkelblau) über Polarstern (helleres Grau mit leichtem Goldton), Silber und Space Grau. Hervorzuheben sind beim Macbook Air M2 außerdem die weit besser klingenden 4 Lautsprecher, die 3D-Audio sowie Dolby Atmos unterstützen. Für die einfachste Konfiguration des Macbook Air M2 müssen Sie im Apple Store 1499 Euro aufbringen.

Aktuell bester Preis: Macbook Air (M2, 2022) mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher:

Macbook Pro M2

Macbook Pro mit M2-Chip Apple

Das aktuelle Macbook Pro M2 von 2022, im Design der Vorgängermodelle und sogar noch mit Touch Bar erhältlich, verfügt über ein 13,3“ Retina Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln und blickwinkelstabiler IPS-Technologie. Es besitzt den großen P3-Farbraum, eine Helligkeit von 500 Nits und unterstützt die True-Tone-Technologie. Auch hier verbaut Apple den M2 Chip mit 8 Kernen und integrierten 10 GPU-Kernen. Es ist mit 8 bis 24 GB Arbeitsspeicher verfügbar und kann mit einer SSD von 256 GB bis 2 TB geordert werden. Neben den Funkstandards WLAN 6 und Bluetooth 5.0 können Peripheriegeräte über zwei Thunderbolt-3 und USB-4-Schnittstellen angeschlossen werden. Allerdings ist hier einer durch den 67W-USB-C-Adapter belegt, wenn es geladen wird.

Das Macbook Pro M2 hält laut Apple sogar 17bis 20 Std. durch. Bei den Farben haben Sie die Wahl zwischen Space Grau und Silber. Im Gegensatz zu den Macbook-Air-Modellen verfügt das Macbook Pro M2 über Lüfter, kann daher auch mit anspruchsvolleren Apps und Aufgaben über einen längeren Zeitpunkt hinweg betraut werden, ohne dass es die Leistung drosselt, wie diese bei den beiden Macbook-Air-Modellen der Fall ist. Die einfachste Konfiguration des Macbook Pro M2 ist zum Preis von 1599 Euro im Apple Store verfügbar.

Aktuell bester Preis: Macbook Pro (M2, 2022) mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher:

Macbook Pro (M1 Pro) und (M1 Max)

Die neuen Macbook-Pro-Modelle haben eine Notch Apple

Auf den ersten Blick scheint das Macbook Pro M2 von 2022 gegenüber dem Macbook Pro M1 Pro oder M1 Max das modernere oder gar schnellere Macbook Pro zu sein, dies ist aber mitnichten der Fall. Der M2-Chip ist zwar neuerer Bauart und ca. 20 % schneller als der M1-Chip, kommt aber bei Weitem nicht an den M1 Pro und höher heran. Zudem besitzt das Macbook Pro M1 Pro und M1 Pro Max das modernere Design und auch anderweitig ist es weit besser ausgestattet, sodass es ohne Einschränkungen professionellen Ansprüchen genügt.

Die Macbook Pro M1 Pro oder M1 Max gehören zu den schnellsten verfügbaren Laptops überhaupt. Das aktuelle Macbook Pro von 2021, gibt es in einer Variante mit 14,2“ (3024 x 1964 Pixel) oder 16,2“ (3456 x 2234 Pixel) Liquid XDR Display. Diese besitzen ebenfalls den großen P3-Farbraum und unterstützen die True-Tone-Technologie, mit 1000 Nits und 1600 Nits bei HDR-Inhalten sind sie aber ungleich heller. Zudem weisen Sie die Pro-Motion-Technologie auf, bei der eine Bildwiederholrate von 120 Hz erreicht werden kann. Dadurch findet etwa das Blättern durch Webseiten und Dokumente weit geschmeidiger und schneller statt. Um Energie zu sparen, kann die Bildwiederholrate aber auch geringer ausfallen und wird entsprechend angepasst.

Angetrieben werden diese beiden Modelle des Macbook Pro mit einem Apple M1 Pro oder M1 Max Chip mit 10 Kernen und integrierten 16- oder 32-GPU-Kernen. Es ist mit 16 bis 64 GB Arbeitsspeicher verfügbar und kann mit einer SSD von 512 GB bis 8 TB geordert werden. Neben den Funkstandards WLAN 6 und Bluetooth 5.0 können Peripheriegeräte über drei Thunderbolt-4 und USB-C-Schnittstellen sowie eine HDMI-Schnittstelle angeschlossen werden. Auch ein SDXC-Kartensteckplatz ist vorhanden. Aufgeladen wird es über den MagSafe-Anschluss durch einen – je nach Modell – 67W-140W USB-C-Adapter. Mit einem 96W- oder 140W-USB-C-Adapter ist Schnellladen möglich. Das Macbook Pro hält je nach Ausstattung laut Apple 11–21 Std. durch. Als Farben haben Sie ebenfalls nur die Wahl zwischen Space Grau und Silber. Die Tastatur ist im Gegensatz zu den bisherigen Modellen des Macbook Pro komplett in Schwarz gehalten. Ganz billig ist der Spaß aber nicht, die einfachste Variante des Macbook Pro M1 Pro 14“ ist für 2249 Euro erhältlich. Das Macbook Pro M1 Pro 16“ für wenigstens 2749 Euro.

Aktuell bester Preis: Macbook Pro (M1 Pro) 16 GB RAM und 512 GB Speicher

Macbooks für Schüler & Studenten

Während der Schul- oder Studienzeit verfügen Sie in der Regel eher über ein begrenztes Budget und können nicht gerade aus dem Vollen schöpfen. Schließlich ist schon das „einfachste“ Macbook nicht gerade billig. Ein einfacher Laptop mit Windows 11 kostet nur einen Bruchteil davon. Allerdings werden Sie mit einem Macbook erstens viel länger Freude haben und es zweitens später auch zu einem weit höheren Preis gebraucht veräußern können, wenn viele günstige Laptops mit Windows schon fast zum Elektroschrott gehören. Ein Macbook ist hochwertiger, weit leistungsfähiger und auf Dauer auch nachhaltiger.

Trotzdem benötigen Sie als Lernende und Studierende in der Regel nicht das schnellste Macbook in der opulentesten Ausstattung. In der Regel genügt hier ein Macbook Air vollkommen. Es ist das leichteste und mobilste Macbook, das sich problemlos im Rucksack oder in der Schultasche verstauen lässt. Das Display mit 13“ ist groß genug und es besitzt wie alle Macbooks eine gute Tastatur und Trackpad, mit dem man komfortabel auch einmal länger am Stück arbeiten kann. Zudem hält es einen Tag an der Uni oder Schule locker durch, auch ohne es aufzuladen. Für die meisten Lernenden und Studierenden genügt sicherlich das „einfachste“ Macbook Air M1 mit 8 GB Hauptspeicher und 256 GB SSD ab 1199 Euro.

Übrigens werden die meisten Anwender und Anwenderinnen auch den dort verbauten M1-Chip nie an seine Leistungsreserven bringen. Schon dieser ist schneller als die meisten Intel-Prozessoren, die in älteren Macbooks oder Laptops verbaut sind. Wer etwas höhere Ansprüche hat oder wem das Design des Macbook Air M1 nicht zusagt, kann sich stattdessen das etwas teurere Macbook Air M2, das auch in neuen Farben erhältlich ist, anschauen. Der dort verbaute M2-Chip ist zwar nur ca. 20 % leistungsfähiger als der M1-Chip, es besitzt aber ein helleres Display, weit besser klingende Lautsprecher und kann über MagSafe geladen werden. Mit dem Netzteil blockieren Sie also keine USB-4 oder Thunderbolt-Schnittstelle. Und zudem: Falls Sie das Macbook Air M2 einmal unterwegs in der Schule aufladen müssen und Mitstudierende über das Kabel stolpern, wird es dadurch nicht mit in den Abgrund gerissen, sondern es löst sich nur das magnetisch gehaltene Ladekabel.

Das Macbook Air M2 ist mit ab 1499 Euro allerdings um einiges teurer, zumal hier ratsam wäre eine größere SSD mit 512 GB zu wählen, da der kleineren SSD mit 256 GB nachgesagt wird, sie würde das Macbook Air M2 etwas ausbremsen. Damit kommt das Macbook Air M2 mit 1849 Euro aber schon erheblich teurer als das Macbook Air M1 und damit vielleicht zu teuer für Lernende und Studierende.

Macbooks für Büro

Was die Leistungsfähigkeit der Macbooks anbelangt, gilt im Grunde das gleiche wie für Lernende und Studierende – an seinen Grenzen bekommen Sie es im Büroalltag kaum, sodass auch hier im Grunde ein Macbook Air M1 ausreichen würde. Allerdings kommen einige Besonderheiten hinzu. Wird das Macbook beispielsweise nicht nur mobil, sondern auch stationär genutzt, werden in der Regel ein oder gar zwei externe Bildschirme angeschlossen.

Hier ist zu erwähnen, dass Sie an das Macbook Air immer nur einen externen Bildschirm anschließen können. Benötigen Sie zwei oder mehr Bildschirme, ist dazu mindestens ein teureres Macbook Pro M1 Pro 14“ ab 2249 Euro erforderlich. Auch wenn Sie im Büro mit vielen Anwendungen parallel arbeiten wie Word, Excel, Mail und Safari und diese auf Dauer nutzen, sollten Sie egal mit welchem Macbook auch einen Arbeitsspeicher von 16 GB einplanen. Die günstigste Lösung für Büroanwender, die nur einen externen Bildschirm anschließend möchten, wäre damit das Macbook Air M1 für 1429 Euro. In diesem Fall können Sie aber auch ein Macbook Pro M2 wählen, das aufgrund des Lüfters auch über längere Zeit Höchstleistungen zeigt. Das Macbook Pro M2 mit 16 GB Arbeitsspeicher ist für 1829 Euro erhältlich.

Macbooks für Kreative

Bei kreativ Arbeitenden sind die Ansprüche an ein Macbook in der Regel weit höher. Hier geht es um Bild- und Videobearbeitung, 3D-Animationen, das Schneiden umfangreicher Videoprojekte in 4K oder gar 8K-Auflösung und Ähnliches. Hier wären selbst das Macbook Air M2 oder das Macbook Pro M2 oft nicht leistungsfähig genug – selbst, wenn diese in der bestmöglichen Ausstattung gewählt werden.

Genau für diese Anwender und Anwenderinnen hat Apple das Macbook Pro M1 Pro oder M1 Max im Angebot. Der M1-Pro und M1-Max-Chip sind dafür nicht nur schnell genug, sie können mit entsprechend viel Arbeitsspeicher von 64 GB und riesigen SSDs mit bis zu 8 TB ausgestattet werden. Zudem besitzen Sie eine größere Speicherbandbreite und eine weit leistungsfähigere Media Engine, welche zum Codieren und Decodieren von hochauflösenden Videos erforderlich ist. Auch die Displays dieser Modelle sind besonders hell und haben einen weit höheren Kontrast. Sie gehören zum Besten, was an Displays für mobile Rechner verfügbar ist.

Nicht zuletzt haben die Macbook Pro M1 Pro oder M1 Max auch mehr Schnittstellen. Sie verfügen über drei schnelle Thunderbolt-4-Schnittstellen, eine HDMI-Schnittstelle sowie SDXC-Karteneinschub. Zudem können Sie je nach Modell und Monitorauflösung bis zu vier externe Bildschirme anschließen. So viel Power hat ihren Preis. Je nach Ausstattung müssen Sie beispielsweise für das Macbook Pro 16“ 2749,- bis fast 8000 Euro zur Verfügung haben. Derartige hohe Summen zu investieren, lohnt sich natürlich nur, wenn Sie ein derart schnelles und leistungsfähiges Macbook überhaupt benötigen. Selbst mit der Bearbeitung von Fotos im RAW-Format bringen Sie das Macbook Pro M1 Pro oder M1 Max kaum an seine Grenzen.

Eine Ausnahme gibt es allerdings, bei dem Sie auch als Büroanwender oder als Studierende ein Macbook Pro M1 Pro in Betracht ziehen sollten: Wenn Sie zwingend ein Macbook mit einem großen und hervorragenden Display von 16“ sowie den zahlreichen Schnittstellen unterwegs benötigen. In diesem Fall reicht aber das kleinste Macbook Pro 16“ für schlappe 2749 Euro.

Macbook für Windows-Anwendungen

Auf allen aktuellen Macbooks mit M1 oder M2-Chips von Apple können Sie Windows nicht mehr per Boot Camp installieren, wie dies bei den Intel-Macs möglich war. Hier ist es nur möglich mittels einer Virtualisierungsanwendung, wie Parallels Desktop, Windows für ARM-Prozessoren zu betreiben. Anwendungen für Intel-Prozessoren können unter Windows 11 für ARM emuliert werden. Sie laufen dann mit etwas eingeschränkter Geschwindigkeit.

Alternativen zu aktuellen Macbooks

Sind Ihnen die aktuellen Macbook-Modelle zu teuer, haben Sie unter Umständen die Möglichkeit, direkt bei Apple oder bei anderen Händlern „refurbished“ (wiederaufbereitete) oder gebrauchte Macbooks günstiger zu erwerben. Vom Erwerb eines Macbooks mit Intel-Chip raten wir aber ab, da diese in absehbarer Zeit wahrscheinlich keine neuen Versionen von macOS mehr erhalten. Wählen Sie stattdessen ein Macbook Air oder Macbook Pro mit M1-Chip aus einer der ersten Generationen. Damit haben Sie auch in einigen Jahren noch Freude daran.