8.11.22: Mach’ den Mac-Test

Macwelt wünscht guten Morgen!

Sie würden sich wahrscheinlich wundern, wie wenig Sie bei Blindverkostungen ihren Lieblingskaffee von den Marken anderer Röster unterscheiden können. Selbst beim Bier benötigt man Wissen und Erfahrung, um Billigsorten von Edelpilsen unterscheiden zu können, wenn sie aus neutralen Flaschen in neutrale Gläser geschenkt wurden. Von süßer Limonade ganz zu schweigen.

Und doch war ein Hersteller in den Siebzigern davon überzeugt, man müsse den Leuten nur das eigene Zuckerwasser kredenzen, damit sie dem der Konkurrenz abschwören: “Mach den Pepsi-Test” war eine nicht einmal so erfolglose Marketingaktion, die ein gewisser John Sculley erfand. Dieser wollte dann sein Leben dann doch nicht mehr damit verbringen, Zuckerwasser zu verkaufen, sondern bei Apple in Kalifornien Geschichte schreiben.

Also schrieb er die Marketinggeschichte gleich noch einmal neu und erfand die Aktion “Test Drive a Macintosh”, die am 8. November 1984 begann. Die Idee: Lass’ die Leute einfach mal so einen Mac ausprobieren, er wird ihnen schmecken. Nur geht das nicht mit einer Blindverkostung, sondern ähnlich wie mit einer Probefahrt für ein Auto, das ein ebenso emotionales Produkt ist wie ein Computer, und bei dem man nicht jedes Mal vor dem Kühlregal die Wahl hat, sondern sich einmal entscheidet und dann für viele Jahre oder gar Jahrzehnte bindet.

Ende 1984 stagnierten die Mac-Verkäufe nach anfänglichen Erfolgen, für 1985 hatte Apple keine neuen spektakulären Produkte in petto, also musste es das Marketing richten. Für die Ausgabe vom 8. November 1984 hatte Sculley daher die über die (recht einseitige) US-Präsidentschaftswahl berichtende Newswek-Ausgabe mit Anzeigen vollstopfen lassen, die rückwärtige Umschlagseite war zum Ausklappen und präsentierte das Angebot, man könne einen Mac für 24 Stunden kostenlos vom Händler seines Vertrauens ausleihen und über Nacht gewissermaßen Probe fahren.

Händler waren von der Aktion wenig begeistert, denn statt Geräte zu verkaufen, mussten sie für eine kostenlose Ausleihe recht viel Papierkram erledigen, oft kamen die Geräte in einem schlechteren Zustand zurück. Und während die ohnehin schon knappen Macs nicht in der Auslage standen oder auf Lager waren, konnte man sie auch nicht verkaufen.

Viele der Probefahrer hatten erstmals Kontakt mit dem neuartigen Bedienkonzept mit grafischer Oberfläche und Maus, überzeugen konnte Apple das Publikum mit der Probefahrt nicht. Derartige Aktionen hat es nie wieder gegeben und wenn man auch heutzutage neue Geräte ausführlich im Apple Store betatschen darf – wenn man nach einem Probetag fragt, wird man eher ausgelacht. Apple ist also ein Verleihnix, die Fische, die der Laden im Angebot hat, sind aber angenehm frisch.

Lesetipps für den Dienstag

Update: Die Kollegen von Macrumors haben in ihren Logs Spuren eines Updates für das iPhone gefunden, iOS 16.1.1 wird offenbar gerade bei Apple intern getestet. Wartungsupdates dieser Art kommen nie in eine Public-Beta-Phase, so ist nicht bekannt, welche Änderungen iOS 16.1.1 bringen könnte. Nahe liegen würden jedoch einige Bug-Fixes, so klagt die Nutzerschaft in einschlägigen Foren, das iPhone würde seit dem Update auf iOS 16 auf zufällige Weise die Verbindung zum WLAN verlieren, wenn es in den Ruhezustand verfalle. Auf dem iPhone 14 Pro gebe es manchmal zögerliche Animationen, Klagen gibt es auch über langsame Spotlight-Suchen oder einen zu hohen Energieverbrauch. In den USA und Kanada könnte aber mit dem Update auf iOS 16.1.1 ein neues Feature kommen, das Apple bei der Vorstellung der neuen Geräte Anfang September für den November versprochen hatte: Satelliten-Notruf. iOS 16.2 wird vermutlich erst im Dezember kommen, die Gelegenheit wäre also günstig.

Bigott: Apple sagt immer wieder, Privatsphäre sei ein Menschenrecht und Tracking von Usern quer durch das Internet unter Anlegen persönlicher Profile zum Zwecke zielgerichteter Werbung sei etwa, das man den Anbietern explizit erlauben muss – was natürlich kaum jemand tut. Zwei Entwickler und Sicherheitsforscher werfen nun unter dem Namen “Mysk” auf Twitter Apple vor, die eigenen hohen Standards selbst zu verletzen. Denn seit Neuestem flutet Apple den App Store mit Werbung – und weiß genau wie die Nutzerschaft im Store agiert, welche Anzeigen sie interessant findet und welche Apps sie sucht. Das werde in Echtzeit an Apple per JSON-Datei weiter geleitet, selbst wenn die Option für personalisierte Werbung ausgeschaltet ist. Es ist nicht bekannt, was genau Apple mit den Daten anfängt, vermutlich gibt der Anbieter des App Store sie aber nicht an Dritte weiter, sondern setzt sie nur zu eigenen Zwecken ein. Aber auch hierfür sollte man an sich die Zustimmung einholen, nimmt man Privatsphäre wirklich als Menschenrecht ernst.

Isch not over: In einem ungewöhnlichen Schritt hatte Apple am Wochenende per Pressemeldung erklärt, der Covid-Ausbruch in einer Foxconn-Fabrik in Zhengzhou könne die Produktion von iPhone 14 Pro und Pro Max stören, sodass es zu längeren Lieferzeiten kommen kann. Den Oktober über hatte es immer wieder Berichte gegeben, die aber meist so klangen, als hätte Foxconn die Lage im Griff und die Produktionsausfälle hielten sich in Grenzen. Wie Ernst die Lage aber wirklich ist, zeigte nicht nur die Pressemitteilung Apples, sondern auch die begleitende 8-K-Eingabe an die Börsenaufsicht SEC, die beinahe wortgleich von den Problemen berichtet. Das Wall Street Journal hat die Geschichte nun näher recherchiert und kommt zu dem Ergebbins, dass Foxconn den Ernst der Lage lange Zeit heruntergespielt hat. Darauf beruft sich die Zeitung auf Berichte von Betroffenen, die etwa erzählten, wie immer mehr Arbeiter in Quarantäne verschwanden und Foxconn trotz verharmlosender Berichte eine “Closed-Loop”-Produktion einrichtete: Niemand durfte mehr das Fabrikgelände und die angeschlossenen Unterkünfte verlassen. Wie viele Infektionen es wirklich gegeben hatte, lässt sich nicht seriös ermitteln. Man mag Apple gerne glauben, dass die Sorge des Unternehmens den Arbeitenden in der Fabrik gilt, doch muss sich das Unternehmen offensichtlich auch um seine Margen sorgen, wie die Meldung an die Börsenaufsicht zeigt.

Arcade: Sie wollen die WM, die in nicht ganz zwei Wochen in Katar beginnt, am liebsten ignorieren? Aber leider haben Sie die beiden Staffeln “Ted Lasso” schon mehrmals komplett gesehen und warten sehnsüchtig auf die Fortsetzung, von der man nicht weiß, wann sie startet? Sega hat eine mögliche Alternative: Football Manager Touch, die Fußball-Manager-Simulation kommt nicht nur für PC, Konsolen und als mobile Abzocke mit In-App-Käufen, sondern auch in einer Version für Apple Arcade. Dann viel Spaß dabei, wie Ted Lasso ein mäßig begabtes Team mit Glauben an sich selbst und den Erfolg zu einem besseren zu machen. Und was beim Ignorieren des Turniers in der Wüste auch helfen könnte: Hierzulande spielen die Amateurligen weiter.

An oder aus: Vor ein paar Wochen gingen wir der Fraqe nach, ob es sinnvoll ist, das iPhone in der Nacht auszuschalten. Kann man machen, bringt aber kaum Energieersparnis und einige Prozesse wie automatische Updates passieren dann eben nicht. Nun fragt Martin Casserly auf Macworld das gleich noch mal für den Mac. Anlassen, in den Ruhezustand schicken oder nach Feierabend und vor der Nachtruhe komplett ausschalten? Beim Mac ist die Antwort ein wenig komplexer. den größten Vorteil, den man daraus zieht, einen aufgeräumten RAM, kann man sich auch anderweitig verschaffen.

Das Gleiche in Rot: Der Macwelt-Test des iPad 10, dem wir in der letzten Woche veröffentlicht haben, bringt es auf den Punkt: Die neue Generation von Apples günstigstem iPad ist zwar gut, geht aber zu viele Kompromisse ein. Zu einem ähnlichen Schluss kommt Macworld-Kollege David Price, der über eine “schöne Enttäuschung” schreibt. Die Nachteile wie der zwei Jahre alte Prozessor und der nicht laminierte Bildschirm können Vorteile wie die besseren Kameras und die schönen Farben nicht aufwiegen – das iPad 10 ist einfach nicht gut genug für die Mittelklasse des Tablet-Marktes.

Mehr von Foundry

Warnung: Diese Stromspartipps kosten nur Geld und bringen nichts

Enthüllt: Verbraucherschützer zeigen, welche Stromspartipps wirkungslos sind und sogar Geld kosten. So sparen Sie dagegen wirklich Strom. Weiter …

Vorsicht, Hacker: Ist Zwei-Faktor-Anmeldung unsicher?

Passwörter gelten längst als unsicher, aber auch für das zweistufige Anmeldeverfahren haben Hacker Angriffsmethoden entwickelt. Wer die Tricks durchschaut, kann sich besser schützen. Weiter …

Synology verschenkt in Europa erneut Potenzial bei WLAN-Routern

Der WRX560 von Synology ist eigentlich ein schneller Triband-Router, der sich hierzulande aber nur als Dualband-Modell nutzen lässt. Weiter …

Neuer Smart-Home-Standard: Wie Matter IoT-Innovationen freisetzen könnte

Der nun vorgestellte Matter-Standard könnte dazu beitragen, dass das Versprechen vom Internet of Things (IoT) endlich Realität wird und sich (fast) alle Objekte miteinander vernetzen lassen. Weiter …