Warum eine Apple-Hasserin plötzlich Mac Studio und Studio Display nutzt

User MutedStudy1881 (“Mute”) hat in einem Reddit-Beitrag mit dem Titel “My wife’s workspace, featuring the XDR display” die Ausrüstung vorgestellt, die seine Frau seit Kurzem an ihrem Schreibtisch nutzt – schon von den mutmaßlichen Kosten her nichts für uns Normalverbraucher.

Dem Bericht ihres Gatten zufolge war die Entwicklerin lange Zeit eine regelrechte Apple-Hasserin. Nun aber hat sie in ihrem Arbeitszimmer einen Mac Studio und ein Pro Display XDR von Apple stehen. Interessanterweise nutzt sie diese teure Ausrüstung, die allein je nach Konfiguration jenseits der 8.000 Euro liegen dürfte, für private Zwecke – beruflich zum Programmieren ihrer Software setzt sie einen Laptop ein, offenbar ein Macbook Pro M1, das auf dem Tisch etwas versteckt liegt. Das Apple-Display bietet eine Auflösung von 6K. Für persönliche Zwecke nutzt sie aber auch den Mac Studio, um insbesondere VR-Umgebungen zu erstellen, dafür sieht man auch eine Oculus Quest Pro auf dem Arbeitstisch liegen. Hierfür setzt sie Unity unter macOS ein.

Erst das M1-Macbook hat nicht mehr “den Schoß verbrannt”

Die User bei Reddit unterhalten sich in dem Thread noch über jedes Detail, etwa die Herkunft des Schreibtischs oder des Stuhles, welche Lautsprecherboxen am besten geeignet wären, um die teure Ausrüstung zu komplettieren und anderes mehr. Auch beispielsweise die Qualität der integrierten Webcam ist Thema und ob man dafür nicht besser das iPhone nutzen sollte. Entscheidend ist aber der genannte Grund, warum die ehemalige ”Apple-Hasserin” dann doch zu den Produkten aus Cupertino wechselte, wobei Geld für die Ausrüstung bei der Nutzerin offenbar keine wichtige Rolle spielt: der Apple M1-Chip, der alles geändert habe. Denn, so der Mann der Userin, das M1-Macbook sei das erste Notebook in der Geschichte gewesen, das ”nicht so heiß wurde und den Schoß verbrannte”.

Kein Kommentar der Frau bekannt

Bei der ganzen Diskussion fiel insbesondere Cult of Mac in seinem Beitrag auf, dass noch gar nicht bekannt sei, wie eigentlich seine Frau darüber denkt, dass der Gatte, der die Ausrüstung der Gattin aufgrund ihrer früheren Ablehnung von Apple zugunsten von Linux heute “lächerlich” (ridiculous) findet, in den sozialen Medien über ihr Equipment berichtet. Entsprechend meint auch ein Kommentator: “Beeindruckend. Sehr schön. Zeigt mal die Einrichtung des Mannes.” Während er dieser Aufforderung offenbar nicht nachgekommen ist, zeigen dafür andere User im Thread stolz das eigene Setup ihrer Computer und Macs.