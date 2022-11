iPhone 14 mit O2-Tarif und unlimitiertem Datenvolumen für nur 59,99 Euro

Bei O2 erhalten Sie aktuell das Apple iPhone 14 in verschiedenen Speichergrößen und Farben ab einer Zuzahlung von nur 1 Euro. Im dazugehörigen Tarif erhalten Sie zusätzlich unbegrenztes Datenvolumen mit Downloadgeschwindigkeiten bis zu 500 Mbit/s.

iPhone 14 mit unlimitiertem Datenvolumen für 59,99 Euro

Das aktuelle O2-Angebot mit Apple-Smartphone und “Free Unlimited Max”-Tarif kostet 59,99 Euro im Monat. Da im O2-Deal auch der Anschlusspreis entfällt, zahlen Sie einmalig nur die Zuzahlung des Gerätes sowie die Versandkosten von 4,99 Euro – insgesamt also 5,99 Euro einmalig. Und darum ist das Angebot so krass: Wenn man den O2 Tarif “Free Unlimited Max” mit unbegrenztem Datenvolumen ohne Smartphone buchen möchte, kostet er genauso viel, also auch 59,99 Euro im Monat. Insofern gibt es das iPhone 14 hier quasi gratis dazu.

Im Tarif enthalten sind eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze, EU-Roaming inklusive, 4G/5G-Geschwindigkeiten bis zu 500 MBit/s mit unbegrenztem Datenvolumen.

Zuzahlung: 1 Euro, Versandkosten: 4,99 Euro Anschlusspreis: entfällt + unlimited Volumen +Allnet-Flat im Tarif “Unlimited Max” für aktuell 59,99 Euro monatlich Direkt zum Deal bei O2

Netz: O2 Tarif: Free Unlimited Max Datenvolumen: unbegrenztes Datenvolumen Flatrate: ja, Allnet-Flat (Telefonie & SMS) Roaming: ja, EU-Roaming inklusive Zuzahlung Smartphone: 1 Euro Versandkosten: 4,99 Euro Anschlusspreis: entfällt Grundgebühr (36 Monate Ratenzahlung): 59,99 Euro

Eckdaten zum iPhone 14: 6,1-Zoll-OLED-Display, 2532 x 1170 Pixel, Apple A15 Bionic, 6 GB RAM, 128 / 256 / 512 GB Speicherplatz, Dual-Sim.



6,1-Zoll-OLED-Display, 2532 x 1170 Pixel, Apple A15 Bionic, 6 GB RAM, 128 / 256 / 512 GB Speicherplatz, Dual-Sim. Weitere Informationen zum iPhone 14 erhalten Sie in unserem ausführlichen Test: iPhone 14 im Test

Effektivrechnung: Die Gesamtkosten des Tarif-Deals betragen 2165,63 Euro. Das Apple iPhone 14 erhalten Sie je nach Farbauswahl im Preisvergleich zwischen 910 – 959 Euro. Ziehen Sie nun die Gerätekosten von den Gesamtkosten ab, zahlen Sie im besten Fall nur noch 1206,63 Euro bzw. 33,52 Euro monatlich für den Tarif mit 36 Raten.

Keine Apple-Schnäppchen mehr verpassen

Im Schnäppchen-Bereich der Macwelt unter macwelt.de/deals präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Unter den Deals finden Sie iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr.

Sonderangebote zu PCs, Notebooks, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets gibt es unter pcwelt.de/deals.

Lesen Sie auch: iPhone 13 im Preisverfall: Aktuelle Sparangebote

Mit dem iPhone 14 Plus bei O2 mehr als 300 Euro sparen