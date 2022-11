9.11.22: 15 Jahre in der Schlange

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Remember, remember, the 9th of November! Sollte an sich ein Gedenktag in Deutschland sein, unter allen Aspekten. Im Jahr 1918: Ausrufung der Republik in Berlin. 1923: Ein gescheiterter Putsch in München, 15 Jahre später die Pogromnacht im ganzen Reich, in dem es finsterste braune Nacht geworden war. Ein Jahr später, in der Stadt, in der der Massenmord seinen Anfang nahm, ein gescheitertes Attentat auf den Tyrannen. Weitere 60 Jahre später beging eine in Staatsform gegossene Folge des Zweiten Weltkriegs versehentlich Selbstmord, aus Angst vor dem Tod – “nach meiner Kenntnis, … sofort, … unverzüglich tritt das in Kraft.”

Wie kommen wir nach diesem finsteren Einstieg wieder zurück in ein freundliches Morgenlicht? Womöglich mit einer Frau, die dem nationalsozialistischen Terror entfloh, in ihrer Wahlheimat Hollywood Karriere machte und nebenbei an einer Erfindung beteiligt war, die dem Krieg eine entscheidende Wende geben sollte: Hedy Lamarr, als Hedwig Eva Maria Kiesler am 9. November 1914 in Wien geboren. Zusammen mit dem Pianisten George Antheil erfand sie eine Funksteuerung für Torpedos, die aufgrund eines technischen Tricks nur schwer ausfindig zu machen waren. Denn die Frequenz änderte sich ständig. Heute sind wir von dieser Technik praktisch überall umgeben, denn dieses Frequenzsprungverfahren, das Lamarr und Antheil zum Patent anmeldeten, ist wesentlicher Bestandteil von Bluetooth und WiFi.

So kommen wir allmählich zu einem unpolitischen Kalendereintrag des 9. November: Denn was wäre das iPhone ohne Bluetooth, ohne WiFi, ohne GSM, LTE, 5G? Richtig: Ein iPod Touch mit einer verdammt guten Kamera, aber nicht mehr. Heute vor 15 Jahren konnte endlich der Rest der Welt das fast ein Jahr zuvor in San Francisco präsentierte iPhone kaufen. Na gut, neben den USA war das Europa, und dort zunächst auch nur die drei größten Märkte UK, Frankreich und Deutschland. Natürlich hatten wir uns in die Schlange gestellt und eines gekauft, ein paar Wochen zuvor konnten wir schon einen ersten Grauimport ausführlich testen: Wunder-Handy oder Blender? fragten wir. Die Geschichte des Markterfolgs von Apples Wette auf die Zukunft gab eine wesentliche Antwort.

Die Schlange am 9. November vor 15 Jahren war gar nicht mal so lang, aber es ging in ihr nur sehr langsam vorwärts. Wir stellten uns auch nicht am Apple Store in der Rosenstraße an, der sollte erst ein Jahr und einen Monat später eröffnen, sondern vor einem recht großen Laden mit Magenta-Logo an der Münchner Freiheit. Die ersten Jahre war das iPhone nicht direkt bei Apple zu bekommen, sondern nur mit einem Zwei-Jahres-Vertrag, und den konnte man auch nur bei einem Provider abschließen, in Deutschland eben bei der Telekom.

Das hatte auch Auswirkungen auf den Preis, je nach Speicherausführung musste man erstmal nur etwas über 300 Euro hinlegen oder weit weniger. Dafür waren Tarife eben erst ab 50 Euro pro Monat zu bekommen. Im auch damals besten Netz, in dem das iPhone aber über EDGE-Geschwindigkeit nicht hinauskam, auf einen UMTS-Chip hatte Apple zunächst verzichtet. Das war damals in Deutschland ähnlich dramatisch wie das bisherige Fehlen der mmWave der fünften Mobilfunkgeneration – wegen mäßiger Infrastruktur nämlich überhaupt nicht.

Aber was sind schon 15 Jahre? Hat sich ja kaum was getan, zwei Bundeskanzler:innen in der Zeit, zwei Bundestrainer und die Bundesliga haben nach der iPhone-Premiere auch nur drei Vereine gewonnen. Nur beim iPhone, da hat sich verdammt viel getan.

Zweite Beta: Erst allmählich liefert Apple Betas von iOS 16.2 aus, erst gestern kam für Entwickler die zweite Fassung, heute sollte die Public Beta dran sein. Gegenüber der ersten Public Beta sind Widgets aus der Health-App für den Lockscreen neu, die Daten zum Schlaf und zur Medikation anzeigen. Schon seit der ersten Beta liefert Apple die Whiteboard-Anwendung Freeform mit, die in Konkurrenz zu Miro treten soll. Ebenso unterstützt iOS 16.2 die neue Home-Architektur mit Matter und zeigt mehr Live-Aktivitäten. Was unter anderem noch fehlt, ist Shareplay für Gaming.

Geht los: Apples womöglich nächstes großes Ding, eine Brille für Mixed Reality (MR) soll laut eines Berichts der taiwanischen Fachpublikation Digitimes ab dem März 2023 in Massenproduktion gehen. Zumindest lasse der aktuelle Stand der Validierung in der Produktion darauf schließen. Apple könnte dann im April kommenden Jahres seine Brille der Öffentlichkeit zeigen. Die anfängliche Produktion wird keine großen Stückzahlen umfassen, der Preis für das Gerät werde zudem sehr hoch sein. Dem Bericht zufolge plane Apple für das erste Jahr nur 700.000 bis 800.000 Stück. Die Profitabilität werde eher gering sein, Apples Partnern in der Lieferkette sei aber daran gelegen, ihre technischen Fähigkeiten für künftige AR/VR-Projekte unter Beweis zu stellen.

Keine App: Instagram gibt es weiterhin nicht als App für das iPad – aber die neue Website von Instagram bietet sich als ansprechende Alternative an. Das Redesign soll sich an größere Bildschirme orientieren und mehr Inhalte im Querformat zeigen. Zudem sind die Menüs in eine neue Seitenleiste abgewandert. Browst man durch Instagram, erscheinen auf der rechten Seite des Bildschirms Vorschläge für weitere Inhalte.

Bugfix: Apple hat für die Airpods Pro der zweiten Generation ein Firmware-Update veröffentlicht, das einen lästigen Fehler beheben soll. Viele Kunden hatten sich über Audio-Drifting beschwert, einen Effekt, bei dem der Ton zwischen dem linken und dem rechten Hörer hin- und herwandert und sich Videos nicht synchronisieren lassen. Auch die Lautstärke ändere sich in zufälliger Manier. Die neue Firmware trägt die Versionsnummer 5.1.58 und installiert sich ohne weiteres Zutun.

Grau statt Blau: Vertrauen kann man sich nicht kaufen, das sieht offenbar allmählich auch Twitter ein. Wie die Managerin des Dienstes Esther Crawford gestern auf Twitter ankündigte, werde man für bereits verifizierte Konten von Prominenten, Politikern, Journalisten oder Wissenschaftlern einen neuen Stempel “Official” ein – begleitet von einem grauen Haken auf weißem Grund. Den “BLue Check”, also den blauen Haken (eigentlich ein weißer auf blauem Grund) soll man weiterhin gegen eine monatliche Gebühr von 8 US-Dollar kaufen können. Wert ist der damit nicht mehr viel – die Gefahr ist aber immer noch real, dass sich beliebige Trolle, Verleumder. Lügner und Hetzer als jemand anders ausgeben und mit dem Blue Check eine Authentizität vorgaukeln, die ihnen nicht zusteht.

Geld verdirbt den Charakter: Kennen Sie Skrrk.com? Nicht? Dort kann man am besten seine Canfoodles sprudeln, die Alternativen sind zu kompliziert. Sie wissen nicht, was Canfoodles sind? Wir auch nicht. Obwohl: Wir wissen, dass das Macalope die Canfoodles ebenso erfunden hat wie den Dienst Skrrk.com. Also muss da etwas anderes dahinter stecken, etwa die Wut auf reiche Leute, die eine gute Idee in ihrer selbstherrlichen Anmaßung zerstören, Leute wie Brad Barbus eben, dem Chef von Skrrk.com. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen wären rein zufällig und sicher niemals beabsichtigt. Gut, dass Apple von Tim Cook geleitet wird und nicht von Autokraten wie Barbus, meint der gehörnte Kolumnist der Macworld. Aber auch an Apple als superreicher Firma erkenne man, dass Geld offenbar doch den Charakter verdirbt und die Gier immer größer wird. Mitten in der globalen Rezession Abopreise erhöhen. Oder einen privaten Youtube-Channel dazu zwingen, Mitschnitte historischer Apple-Keynotes zu löschen, die eine unerschöpfliche Quelle waren. Mit ausreichend Geld kann jeder zum Ekelpaket werden, auch jedes Unternehmen, fürchtet das Macalope in seiner erneut höchst vergnüglichen Kolumne.

Skylla, Charybdis und jetzt auch noch Sirenen: In diesem Jahr kappten Apple und Jony Ive komplett ihre Bande, der einstige Chief Design Officer (CDO) war seit 2019 ohnehin nur noch in beratender Rolle tätig – die CDO-Aufgabe nahm er schon eher in Teilzeit wahr. Bloomberg berichtet nun im Detail über die Verwerfungen in Apples Design-Team – denn nach Ive war die Gestaltung wieder in Hardware und Software getrennt. Die Chefin des Hardware-Designs Evans Hankey nahm aber auch schon wieder ihren Hut und verlässt Cupertino nächstes Jahr, zahlreiche Ive-Getreue hatten das Unternehmen zuvor schon verlassen. Apple habe nun drei Optionen für einen Befreiungsschlag – und keine davon sei sonderlich attraktiv. Da gäbe es etwa die Otption, wie zu Ives Zeiten wieder eine gemeinsame Leitung für Hardware- und Software-Design zu haben, also Software-Design-Chef Alan Dye mit einer weiteren Aufgabe betreuen. Die Alternative: Einer der verbliebenen Ive-Schüler übernimmt von Hankey – oder Apple sucht sich einen neuen Hardwaredesignchef (oder -chefin) von außen – viel Spaß! Zum Exodus der Designer führte laut des Berichts von Mark Gurman ein zunehmender Einfluss des Controllings, den Ive auch schon zu spüren bekam. Dabei habe man weniger das Design als höchste Priorität beachtet, sondern mehr die Kostenkontrolle.

