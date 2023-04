Die besten Ladegeräte und -kabel für Macbook, iPhone & Co im Test

UGREEN Nexode 45W

Je kompakter ein Ladegerät ist, desto lieber packt man es für unterwegs ein. MacBook-Besitzern ist hier ein 30W Ladegerät schon fast zu schwach, vor allem, wenn Sie gleichzeitig ein iPhone laden möchten. Für diese Zielgruppe ist das 4,8 x 3,9 x 3,9 cm kleine Nexode 45W von Ugreen gedacht. Zwei USB-C-Anschlüsse teilen sich 45 Watt. Am Ausgang stehen 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A und 20V/2.25A zur Verfügung.

Eine Sache gilt es zu beachten, steckt ein Lightning-Kabel mit MFI-Chip in einer der USB-C Anschlüsse, kann der andere USB-C Anschluss nicht die maximale Leistung von 45 Watt abgeben. Das gilt nicht nur, wenn ein iPhone angeschlossen ist, sondern auch ohne angeschlossenes iPhone. Ein GaN II Chip macht die Leistung möglich und Schutzschaltungen schützen vor Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Übertemperatur.

Wir haben den Zuwachs in Prozent nach 30 Minuten bei einem Macbook Air M1 mit 14 Prozent, einem 11 Zoll iPad Pro mit 28 Prozent und einem iPhone 13 mit 50 Prozent gemessen.

Empfehlung

Nur minimal größer als ein 30-Watt-Ladegerät, überzeugt das Nexode 45W mit seinen zwei Anschlüssen und einem hochwertigen Gehäuse. Ob für das Macbook, iPad Pro oder in Kombination mit einem iPhone, die 45 Watt sind ideal, zwei Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Die Ladegeschwindigkeit ist nur am iPhone sehr hoch, am iPad Pro und Macbook Air legt der Charger ein gemütliches Tempo an den Tag. Fordert man die maximale Leistung bei Anschluss eines Macbook Air M1 und iPad Pro, dann wird trotz GaN-Technik das Gehäuse handwarm.