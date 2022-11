Ladegeräte und -kabel für Macbook, iPhone & Co im Test

Satechi 100 W USB-C PD Compact GaN Charger

GaN-Technologie in Verbindung mit einer Leistung von maximal 100 Watt und drei Anschlüsse: Das sind die Zutaten für ein Ladegerät, nach dem vor allem Macbook-Pro-Nutzer schauen. Mit seinen Abmessungen von 9,5 x 6,3 x 3,2 Zentimeter ist das 100 W USB-C-PD Compact GaN Ladegerät nicht das Kompakteste seiner Klasse. Dafür bietet es ein Anschlusskabel mit Kabelbinder und, um Kratzer am Gehäuse zu vermeiden, vier Gummifüße.

Neben zwei USB-C-Anschlüssen, steht auch einer für USB-A zur Verfügung. Die Ladeleistung steht an den Anschlüssen geschrieben. An jedem der zwei USB-C-Buchsen sind es maximal 100 Watt, natürlich nicht gleichzeitig. Bei drei gleichzeitig angeschlossenen Geräten wären das zum Beispiel 60 Watt, 30 Watt und 12 Watt.

Diese Leistung reicht, um innerhalb von 30 Minuten ein iPhone um 47 Prozent, ein Macbook Air M1 um 43 Prozent und ein iPad Pro 11 Zoll um 34 Prozent zu laden. Das sind sehr gute Werte. Ein Schutz vor Überhitzung, Überstrom, Überspannung, Last und Kurzschluss, sorgt für Sicherheit. Das Ladegerät ist zu einem Preis von 79,- im Handel erhältlich.

Empfehlung

Auch bei Satechi setzt man jetzt auch die neue GaN-Technologie, reizt die Möglichkeiten aber in Bezug auf die Baugröße nicht maximal aus. Mit seinen drei Anschlüssen empfiehlt sich das 100W USB-C-PD Compact GaN Ladegerät für den gleichzeitigen Betrieb am MacBook Pro, iPad Pro und iPhone. Die Temperatur bleibt dabei in Maßen und mit seinem langen Anschlusskabel ist es sehr flexibel, was den Standort betrifft.