Apple verkauft generalüberholte Macbooks M2 – auch in Deutschland

Die beiden neuen Macbooks mit den M2-Chips hat Apple auf der WWDC 2022 vorgestellt und noch bis Ende Juli auf den Markt gebracht, nun gibt es die beiden Rechner – Macbook Air M2 und das Macbook Pro M2 im Refurbished Store bei Apple.

Vor allem die Einstiegsmodelle wie das Macbook Air M2 mit Acht-Kern-CPU und Acht-Kern-GPU und dem Speicher von 256 GB sind gegenüber den neuen Geräten um 150 Euro reduziert und kosten bei Apple 1.349 Euro.

Macbook Air M2 für 1.349 Euro in Space Grau

Macbook Air M2 für 1.349 Euro in Mitternacht

Macbook Air M2 für 1.349 Euro in Polarstern

Macbook Air M2 für 1.349 Euro in Silber

Wer auf die volle Geschwindigkeit der Festplatte nicht verzichten will, muss bei den neueren Macbooks auf die Modelle mit mindestens 512 GB greifen, bei den 256-GB-Geräten ist ein einziger NAND-Chip eingebaut, was die Lese- und Schreibgeschwindigkeit etwas drosselt. Bei den generalüberholten Geräten haben wir nur eine Variante mit dieser Speichergröße gefunden – in Space Grau. Dabei lässt sich im Vergleich zum identischen neuen Mac 170 Euro sparen.

Macbook Air M2 (512 GB) für 1.559 Euro in Space Grau

Im Grunde genommen ist beim generalüberholten Store von Apple fast jede verfügbare Konfiguration des Macbooks Air M2 möglich – mit mehr universellen Speicher, mit etwas besserem Chip. Im Unterschied zu der normalen Webseite lassen sich die Modelle nicht direkt konfigurieren, sondern man muss danach mit dem Filter in der linken Leiste suchen. Begrenzt man den Filter auf “Macbook Air” und das Jahr “2022”, lassen sich alle verfügbaren Varianten des generalüberholten Macbook Air M2 finden, derzeit verkauft Apple 26 unterschiedliche Konfigurationen.

Auch das Macbook Pro M2 kann man als generalüberholtes Gerät bei Apple kaufen. Es finden sich allerdings in der Übersichtliste nur acht Konfigurationen des Macs, allerdings gibt es beim Macbook Pro 13 Zoll nur zwei Farben zur Auswahl, das reduziert automatisch die Anzahl der möglichen Varianten. Beim Einstiegsmodell mit 256 GB Speicher lassen sich bei Apple 160 Euro sparen: Das Macbook Pro kostet 1.439 statt 1.599 Euro. Beide Farben sind noch verfügbar.

Macbook Pro M2 für 1.439 Euro in Space Grau

Macbook Pro M2 für 1.439 Euro in Silber