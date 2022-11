Dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet, wissen wir bereits. Immerhin meldet Apple regelmäßig neue Patente an – wie erst vor wenigen Wochen für ein Display, welches sich mehrfach falten lässt. Doch lediglich die Tatsache, dass Apple an solchen Dingen forscht, ist noch kein Beweis dafür, dass das Unternehmen auch ernsthaft plant, ein solches Gerät auf den Markt zu bringen. Ohne Frage wäre es spannend zu sehen, ob und wie Apple derzeitige Probleme knickbarer Smartphones (wie etwa die unschöne Falte im Display) lösen kann, doch müssen wir uns bis dahin wohl noch etwas gedulden.

Der chinesische YouTuber “科技美学” wollte jedoch nicht so lange warten und baute kurzerhand selbst ein funktionierendes faltbares iPhone. Wie er dabei vorging, zeigt er im folgenden Video (wir empfehlen das Aktivieren der englischen Untertitel):

Das Video zeigt, wie kompliziert sich die Entwicklung eines faltbaren Smartphones gestaltet: Die YouTuber haben die Komponenten eines iPhone X in das faltbare Gehäuse eines Motorola Razr verbaut, dabei entstanden ist das selbst getaufte “iPhone V”. Besonders bemerkenswert ist, dass iOS funktionstüchtig bleibt.

Auch wenn die Fusion aus iPhone und Motorola Razr sehr beeindruckend ist, nehmen iPhone-Fans diese Kreation eher mit gemischten Gefühlen auf. Die Leser der Kollegen von Macrumors kommentierten den Beitrag wie folgt: