Wie Sie die WM in Katar boykottieren – ohne Entzugserscheinungen

Alle schauen Fußball, trotz schwerer Bedenken, nur Sie wollen konsequent bleiben? Wird nicht einfach, in diesem Advent, aber wir haben hier Tipps für Sie, wie Sie sich treu bleiben können und dabei dennoch gut unterhalten werden.

Forderungen nach einem Boykott der am 20. November beginnenden WM haben ihre Berechtigung. Massive Korruption bei der Vergabe des Turniers ist dabei noch da geringste Problem, das hat es auch schon früher gegeben – hallo, DFB! Aber ist es mit dem Gewissen vereinbar, eine vierwöchige Unterhaltung am TV-Apparat zu sehen, für die auf den Stadionbaustellen mindestens 6.000, nach Schätzungen von Amnesty International aber gar 15.000 Arbeiter gestorben sind?

In einem Land, das Menschenrechte mit Füßen tritt? Und dennoch fliegen Fans auf die arabische Halbinsel, logieren in Hotels in Dubai, fliegen für jedes Spiel an und wieder ab. Bier, das zum Fußball schauen gehört, wie das Aufstöhnen über einen vermeintlich falschen Schiedsrichter-Pfiff, gibt es nur in ausgewiesenen Fan-Zonen. Danke auch! Definitiv ohne uns!

Mit uns auch keine Fernsehspiele, Public Viewing ist bei Novemberwetter draußen ungemütlich und drinnen trotz rückläufiger Gefahr am Ausgang der Pandemie mindestens unvernünftig. Aber wenn schon ARD, ZDF und die Telekom alle Spiele mehr oder minder frei Haus liefern und auch die Ticker von Kicker, Sport1, Eurosport und anderen heißlaufen, wie soll man dem Wahnsinn entkommen?

Wir haben ein paar Tipps für Sie, was Sie stattdessen vor einem Bildschirm oder ganz ohne in der Zeit bis zum vierten Advent – Tag des Endspiels – anfangen können. Danach ist eh’ nur noch Weihnachtsprogramm in der Glotze, “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” ist dabei Pflicht!

„Geht’s naus und schaut’s Fuaßboi“

Der Power-Tipp für alle echten Fußballfreunde und nicht nur diejenigen, die alle zwei bis vier Jahre in schwarz-rot-goldenen Fanrausch verfallen: Anders als zu normalen Zeiten mit EM und WM im Sommer spielen während der Winter-WM die unteren Ligen noch ein bisschen weiter. Ab der vierten Liga (Regionalliga) abwärts, leider nicht mehr besonders lang, die Winterpause steht an. Am 1. Advent, wenn sich Deutschland und Spanien zu ihrer zweiten Vorrundenpartie treffen, ist weit und breit kein Amateurspiel mehr, das letzte der Regionalliga Bayern zwischen Türkspor Augsburg und VfB Hallbergmoos hat um 14 Uhr an jenem Sonntag Anpfiff. Das verschafft womöglich Zeit, über den verwaisten Weihnachtsmarkt zu bummeln und sich später die Partie Spanien gegen Deutschland vom zweiten Vorrundenspieltag bei der WM 1994 aus dem Archiv anzuschauen. Ging damals 1:1 aus.

Believe: Ted Lasso kehrt bald zurück

Dieser Tipp geht an Hardcore-Fans, WM-Schauer und sogar Fußballdesinteressierte gleichermaßen: Schauen Sie auf Apple TV+ doch noch mal alle 20 Folgen der ersten beiden Staffeln der Erfolgscomedy „Ted Lasso“ an. Fortsetzung folgt – vermutlich erst nach der WM und nach den Weihnachtsferien, aber dann sind sie auch wieder auf dem aktuellen Stand. Wer kein laufendes Abo hat und nicht zahlen möchte, kann weitere drei Monate von Apple TV+ bei Saturn und Media Markt beziehen, wie genau, beschreiben wir hier.

Ted Lasso – nicht nur auf dem Apple TV, sondern praktisch überall, wo es smarte Fernseher gibt Apple

Bei Ted Lasso geht es an sich nicht um Fußball, er bietet nur eine Bühne für die Figuren, die zeigen, wie man mit Menschlichkeit, Freundlichkeit, fairem Umgang und Glaube an sich selbst und seine Werte die Welt besser machen kann. Also, zumindest den AFC Richmond, jenen fiktiven Fußballverein in London (der Selhurst Park, Stadion des echten Crystal Palace FC gibt die Bühne für die wenigen Spielszenen auf grünem Rasen), den ein College-Football-Trainer aus Kansas auf einmal trainieren soll. Eben jener Ted Lasso (gespielt von Jason Sudeikis) der von der europäischen Version des Fußballs so gar keine Ahnung hat, dafür aber die Empathie und leise Führungsstärke mitbringt, um jeden Spieler, jeden Mitarbeiter und sogar die anfangs biestige Clubchefin jeden Tag besser zu machen. Und irgendwann wollen sie dann doch wissen, wie sich das fiktive Team sportlich schlägt. Absoluter Anspieltipp für den ersten oder vierten Advent: Die vierte Folge der zweiten Staffel, die an Weihnachten spielt.

Apple TV+: Das Programm für November und Dezember

Aber wenn wir schon mal vor der Glotze hocken und nicht ARD/ZDF/MagentaTV einschalten, bleiben wir doch bei Apples Streamingservice und seinem Programm, das genügend alternative Vorschläge für die Zeit von Ewigkeitssonntag bis 4. Advent bringt.

Jetzt singen sie auch noch. Dabei sieht Will Farrell dem Drummer der Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, doch zum Verwechseln ähnlich? Apple

Man merkt: Es weihnachtet sehr. Ab dem 18. November, also zwei Tage vor Anpfiff in der Wüste, streamt Apples Service die jüngste Neuverfilmung eines Klassikers: Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte. Diesmal als Musical – nicht mit Muppets, sondern mit realen Schauspielern: Will Ferrell als Geist der diesjährigen Weihnacht und Ryan Reynolds als Geizkragen Ebenezer Scrooge, der seltsamerweise in „Spirited“ Clint Briggs heißt. Aber das Finalstadion der WM 2022 heißt ja auch Lusail und nicht Rose Bowl.

Zwei populäre Serien gehen im November in neue Staffeln: „Mythic Quest“ muss zwar in der dritten Staffel ohne C.W. Longbottom (F. Murray Abraham) auskommen, aber Poppy und Ian sind ja noch dabei. Und in der zweiten Staffel von „Mosquito Coast“ bringt hoffentlich Allie Fox seine Familie näher an die titelgebende Küste in Nicaragua (noch nie bei der WM-Endrunde gewesen) und vor allem näher an die literarische Vorlage.

Sehr still und im wahrsten Sinne ungeschminkt brilliert Jennifer Lawrence im Drama um Kriegsveteranen „Causeway“ – ein recht kurzer Film, kaum länger als zwei Halbzeiten, aber nicht minder sehenswert als ein Viertelfinale in der Wüste.

Ab dem 2. Dezember ermittelt wieder Jackson Lamb (Gary Oldman) mit seinen abgehalfterten Agenten, den „Slow Horses“ in einer zweiten Staffel. Die Anthologie-Serie „Little America“ geht eine Woche später in die Fortsetzung. Es wird uns also vor dem Bildschirm nicht langweilig.

Öffentlich-rechtliche Mediatheken: Hintergründe und Fiktion

Wer die WM ignorieren will, muss einen weiten Bogen um die öffentlich-rechtlichen Sender machen, die fast alle Partien aus der Wüste übertragen. Wobei, um genau zu sein: Man muss nur einen weiten Bogen um das Live-Programm machen. In ihren Mediatheken zeigen ARD und ZDF, dass sie die Rundfunkbeiträge wert sind. In „Geheimsache Katar“ hat sich etwa der Fußball-Anchorman des ZDF, Jochen Breyer, im Juni 2022 in die Wüste aufgemacht, um einige Hintergründe der WM-Vergabe zu recherchieren. Die Ergebnisse sind an Absurdität beinahe nicht zu überbieten: Ursprünglich sollte das Turnier im Sommer laufen, wenn es am Golf bis zu 50 Grad hat. Die Vergabe an das Emirat lässt sich auch nichts anderes als Bestechung erklären, nach dem Zuschlag hat Katar sogar noch mehr Finanzmittel aufgefahren, um der damals real bestehenden Gefahr zu entgehen, die WM wieder zu verlieren. Erschütternd aber insbesondere die Aussagen eines der offiziellen WM-Botschafter Khalid Salman, Homosexualität sei eine „geistige Störung“ – und daher zurecht in seinem Land verboten. Wie kann man allen Ernstes in einem solchen Land ein Sportfest steigen lassen? Wir hoffen, während der WM weitere Hintergrundberichte dieser Art zu sehen, ARD und ZDF übertragen abwechselnd, sodass an den jeweils WM-freien Tagen sogar das Live-Programm ansprechend sein kann.

Das Finalstadion wird nach der zweifelhaften Party nicht mehr gebraucht Sanjay JS / shutterstock.com

Fiktional beleuchtet die in der ARD-Mediathek zu findende Serie „Das Netz – Spiel am Abgrund“ das Milliardengeschäft Fußball. Die Charaktere sind hier gut als ihre realen Vorbilder zu erkennen, wenngleich selbst der Weltfußballverband einen fiktionalen Namen trägt. Doch leider sind die Hintergründe real: Korruption und Menschenhandel machen das schöne Spiel kaputt. Der Thriller ist teilweise in Berlin angesiedelt, wenigstens die wenigen Szenen aus der Alten Försterei in Köpenick bereiten dem Fußballfreund etwas Freude.

„Bleibt’s drin und spuits FIFA“

Zum draußen Kicken wird es allmählich zu kalt und zu dunkel, bleibt Hallenfußball (unschön) oder eben Zocken an Konsole, Mac, iPad und iPhone.

Der Mac als Spieleplattform? Nun ja, Hardcore-Gamer lächeln eher darüber, aber Gelegenheitsspieler bekommen auch auf Apple-Geräten ausreichend Stoff, um die WM-Zeit mit etwas, das Spaß macht, zu verbringen. Dank Apple Arcade, das nur 5 Euro im Monat kostet, ist das Vergnügen auch gar nicht so teuer.

Rechtzeitig vor der WM hat es ein populärer Titel von Sega in den Dienst geschafft: der Football Manager 2023. Die neue Version heißt bei Apple Arcade natürlich Football Manager 2023 Touch, lässt sich aber auch mit Tastatur und Maus auf dem Mac spielen. Worum es geht: Übernehmen Sie als Trainer Ihr Lieblingsteam und führen Sie es zu Erfolgen, indem Sie wie Ted Lasso jeden Tag jeden Spieler besser machen. Als Neuling im Fußball-Manager-Spiel übernehmen Sie besser nicht wirklich Ihr Lieblingsteam, denn Sie werden auch mit dem besten Kader zunächst öfter verlieren als gewinnen. Und wollten Sie nicht schon immer diesen einen speziellen Klub in den Abgrund stürzen sehen?

Was macht der Fußball-Manager, nachdem er die Championsleague gewonnen hat? Den Mac aus. Macwelt

Das war ja auch der Gedanke der Club-Chefin Rebecca Welton (Hannah Wadingham) in „Ted Lasso“: Man nehme einen scheinbar inkompetenten Coach aus einer fremden Sportart und alles laufe den Bach hinunter. Leider können wir im Football Manager nur reale Teams übernehmen, Crystal Place kommt dem fiktiven AFC Richmond am nächsten.

Aber in der Fußballsimulation FIFA 23 ist es sogar möglich, Ted Lasso zu spielen und anderen fiktiven Charakteren wie den Spielern Sam Obisanya, Jamie Tartt oder Dani Rojas zu begegnen oder gar dem Independent-Reporter Trent Crimm. Nachteil: Auf dem Mac gibt es kein FIFA, Sie benötigen dafür einen PC oder besser noch eine Konsole. Denn hat die den TV-Apparat im Wohnzimmer gekapert, kann darauf auch keiner mehr Portugal gegen Uruguay sehen, am 28.11. um 20 Uhr. Wieder einen Spieltag überstanden.

Aktuell bester Preis: FIFA 23 für Playstation

Sportdokus auf Amazon Prime

Wer wollte schon immer mal den FC Bayern in der Kabine besuchen, in der magischen Saison, in der die Münchener erst ihr Sextupel vollendeten und dann den Trainer Hansi Flick an den DFB verloren? Amazon Prime macht es möglich, in der Dokumentation „FC Bayern: Behind the Legend“. Auch für Fans anderer Teams durchaus empfehlenswert, und wer es eher mit den Schwarz-Gelben als mit den Roten hat, der sehe sich „Inside Borussia Dortmund“ auf dem gleichen Streamingdienst an. Etwas älter, aber in die gleiche Kerbe schlagend: „Manchester City: All or Nothing“ Mit der Champions League war das bisher ja eher Nothing. Wer dann noch nicht von Fußball-Dokumentationen bei Amazon genug hat, kann sich noch mit zwei Weltmeistern von 2014 näher befassen: „Kroos“ und „Schweinsteiger Memories – Von Anfang bis Legende“

Erwarten Sie bitte aber hier keine sonderlich investigativen Journalismus, es handelt sich hier eher um schicke Homestories. Weit besser ist die Dokumentation „Diego Maradona“ von Asif Kapadia. Danach dürfte man von Fußball erst einmal genug haben. Aber vielleicht nicht von Asif Kapadia. Für Apple TV+ hat er etwa die Doku „1971: Das Jahr, in dem Musik alles veränderte“ produziert.

Allein die Anfangsszene, in der D10s in Napoli ankommt … Julian Schlaen / shutterstock.com

Disney+: Eskapismus in viele Welten

Also Schluss mit Fußball, sehen wir lieber mal nach, was Disney+ an Neuheiten zu bieten hat. In der Programmvorschau fällt uns etwa das ab 25.11. angebotene Holiday Special der „Guardians of the Galaxy“ auf. Oh je. Mit Schaudern erinnern wir uns an ein „Weihnachtsspecial“ der Star Wars von 1978 – eine Katastrophenlegende der Fernsehgeschichte. Kann ja nur besser werden.

Falls nicht: Seit September gibt es die bisher jüngste Star-Wars-Serie „Andor“ zu sehen, der unmittelbar vor „Star Wars IV“ zeitlich angesetzt ist. Man weiß also schon, wie es ausgeht: Der Todesstern verliert das WM-Finale gegen den rebellischen Außenseiter im Elfmeterschießen. Oh, da haben wir vielleicht doch noch etwas durcheinander gebracht.

Disney+ hier buchen

Wem die Star Wars aber wumpe sind, findet bei Disney+ auch alle Pixar-Filme. Und ganz ohne Fußball, ja, fast ganz ohne Sport. Der erste „Cars“ kommt dem noch am nächsten. Und wer genau lauscht, hört den bayerisch-bremischen Peruaner Claudio Pizarro, der leider nie bei einer WM spielte, in „Coco – Lebendiger als das Leben“ eines der Skelette in einer Nebenrolle sprechen.

Netflix: Hier haben sie wirklich (fast) alles

Und wenn das immer noch nicht reicht, um vier Wochen Fernsehfußball vor dem Bildschirm zu überstehen, ohne einen Ball in Katar rollen zu sehen, bleibt noch die ganz große Videothek von Netflix.

Netflix startet neues 4,99-Euro-Abo: Alles, was Sie wissen müssen

Da finden Sie praktisch alles: exklusive Serien wie „Stranger Things“ samt 80er-Jahre-Musik oder „Das Haus des Geldes“ samt Revolutionsmusik. Oder schon seit Anfang November „King Richard“ mit Will Smith in der Rolle als Vater der Tennis-Schwestern Williams, die ihm den Oscar einbrachte. Jede Menge an romantischen Weihnachtskomödien sind natürlich auch neu im Programm oder die „Tribute von Panem“ in allen vier Teilen.

Alles schon gesehen? Egal, immer noch besser als Fußball in der Wüste, vor allem, wenn 22 Männer einem Ball hinterherrennen und am Ende die Deutschen gewinnen.