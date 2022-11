10.11.22: Power hoch drei

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Es begab sich aber zu jener Zeit, dass … Nein, halt, für Zitate aus der Weihnachtsgeschichte ist es ein paar Wochen zu früh. Obwohl sich die Innenstädte allmählich mit Lichtern und Bäumen schmücken und unsere Briefkästen offline wie online vor lauter Hinweisen auf die angeblich so staade Zeit geradezu überquellen. Beginnen wir den Blick zurück also etwas nüchterner.

Am 10. November 1997 nahm Apple sein Schicksal wieder in die Hand und läutete eine längst nicht mehr für möglich gehaltene Wende ein, die das angeschlagene Unternehmen wieder zurück zur Profitabilität brachte. Zwei wesentliche Gründe für den Erfolg stellte Apple heute vor 25 Jahren vor: den Apple Store und den G3.

Über den Apple Store brauchen wir nicht viel zu sagen, er ist seit 25 Jahren ein Internetphänomen, das dessen Grundregeln außer Kraft setzt. Zumindest eine davon. Denn seine Kunden freuen sich, wenn der Store mal nicht erreichbar ist, besonders dienstags. Während durchschnittliche Kunden – von sagen wir mal Media Markt Leipzig – sich über ein virtuelles Schild “Komme gleich zurück” stundenlang aufregen würden, freut sich der Apple-Käufer auf die bald darauf anstehende Wiedereröffnung mit allerlei neuen Produkten.

Mit Sicherheit könnte Apple sein Warenwirtschaftssystem auf seiner Website auch ohne längere Unterbrechung mit neuen Macs, iPads und iPhones bestücken, aber dann wäre ja der ganze Spaß weg. Ist so ähnlich wie Weihnachten: Nicht morgen, sondern in ein paar Stunden, Kinder, wird’s was geben. So ganz in die analoge Welt zurückgeführt hat Apple das nicht, die gut 500 Stores aus Ziegel und Mörtel weltweit schließen nur wegen Renovierung der Räumlichkeiten, oder einer lästigen Pandemie, machen an einem vorangekündigten Erstverkaufstag aber zur normalen Uhrzeit auf. Und schließen nicht spontan am Dienstagmittag für ein paar Stunden.

Der 10. November 1997 war zwar ein Montag, Apple hatte aber auch damals neue Produkte dabei, die das Unternehmen über den neuen Verkaufskanal im seinerzeit noch jungen Internet gleich feil bot. Desktop- und Tower-Mac ähnelten ihren unmittelbaren Vorgängern zwar äußerlich, doch setzte auch hier Apple mit zwei Maßnahmen an. Erstens waren die neuen PowerPC-Chips um Längen schneller als diejenigen, die Apple zuvor verbaut hatte. Und zweitens bekamen die Maschinen nicht irgendwelche kryptischen Bezeichnungen, sondern hießen einfach nur Power Mac G3. Jeder wusste sofort: Da war eine neue Rechnergeneration am Start und nicht nur ein Produktupdate.

Rückblickend kann man sagen, dass auch hier wieder eines der Reality-Distortion-Fields am Start war, die Steve Jobs so sehr schätzte. Denn wirklich neu wurden die Rechner erst mit der nächsten Auflage vom Januar 1999, der Power Mac G3 blue & white (Yosemite) war der neue Profirechner, auf den die Nutzer gewartet hatten. Schnell, elegant, leicht erweiterbar und unkompliziert zu öffnen, keine Trennung mehr zwischen Desktop (auf dem Schreibtisch zu platzieren) und Tower (darunter aufzustellen).

Der G3 vom November 1997 rockte aber bereits so sehr, dass die Klonhersteller, denen Apple kurz zuvor die Lizenzen entzogen hatte, nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Der Mac-Hersteller war wieder alleine auf diesem Feld. Das schlug sich alsbald in die Bilanzen des Unternehmens nieder, das im Sommer 1997 noch vor dem Abgrund stand. Seine Show auf der Macworld Expo 1998 (man beachte: ohne neue Hardware!) beendete der Interims-CEO Steve Jobs mit den legendären Worten: “Da ist noch eine Sache … wir machen wieder Gewinn.”

Lesetipps für den Mittwoch

Erratisch: Man bekommt das Gefühl, Twitter wüsste unter seinem neuen Besitzer Elon Musk nicht so recht, wo es hin will. Erst macht Musk die Verifizierung von Accounts kostenpflichtig und senkt dann die Preise dafür erheblich, dann kommt neben dem käuflichen Vertrauen ein weiterer Haken hinzu – der nun wieder abgeschafft ist. “Ich habe das wieder gekillt”, bestätigt Musk im Twitter-Chat mit dem bekannten Technik-Youtuber Marques Brownlee über den wieder verschwundenen Badge “Official”. Im weiteren Verlauf gibt sich Musk ehrlich: Twitter werde in nächster Zeit viel Dummes tun und Sachen ausprobieren. Was nicht funktioniere, werde man wieder sein lassen. An sich keine unvernünftige Herangehensweise – einen Versuch aber schon nach wenig mehr als ein paar dutzend Stunden abzubrechen, dürfte wohl kaum zur Erkenntnis führen, ob eine Neuerung wirklich funktioniere oder nicht. Musk schickt Twitter auf Autopilot mit defektem Bremsassistenten, wie es scheint.

Weniger ist mehr: Es ist so eine Sache mit technischen Spezifikationen – sie erzählen nie die ganze Wahrheit. So müsste auf den ersten Blick doch das Google Pixel 7 Pro mit seinem 5000 mAh haltenden Akku besser sein als das iPhone 14 Pro Max, das nur 4.323 mAh Ladung halten kann. Doch weit gefehlt: Es ist die Effizienz von aufeinander abgestimmten System und Prozessor, die iOS 16 mit A16 bedeutend länger duchhalten lässt als Android 13 mit dem Chip Tensor G2. PhoneBuff hat in einer Reihe von Tests Pixel 7 Pro und iPhone 14 Pro Max miteinander verglichen, die beide 6,7 Zoll große Bildschirme haben. Dabei kommt heraus, dass das iPhone noch nicht einmal in den Stromsparmodus gehen muss, wenn das Pixel schon leer ist: Im Durchschnitt verblieben 21 Prozent Ladung. Ähnliches gilt für das immer wieder gerne mit bloßen technischen Spezifikationen diskutierte Schnellladen: Auch hier erzählen Zahlen nur die halbe Wahrheit, zumal einige Hersteller wie Oppo, OnePlus und Xiaomi auch noch schummeln, wie der Standard berichtet.

Updates: Schon anfangs der Woche hatten wir darüber berichtet, dass Apple intern offenbar iOS 16.1.1 teste, das einige Fehler beheben könnte – gestern Abend veröffentlichte Apple das Update und spezifizierte, was es genau repariere. So löse es ein Problem mit durch Ruhezustand unterbrochene WiFi-Verbindungen und eines mit Apples SKAdNetwork, über das Anzeigenkunden den Erfolg ihrer Kampagnen messen können, indem sie App-Installationen ihren Aktivitäten zuweisen. Das Update schließt zudem zwei Sicherheitslücken, die beide noch nicht in freier Wildbahn aufgetaucht waren. Diese beiden Lücken adressiert auch das Update auf macOS Ventura 13.0.1

Frankenmac: Der Youtuber Luke Miani hat wieder eine Bastelarbeit abgeliefert. Diesmal baute er einen Mac Mini in das Gehäuse einer Nintendo Wii ein, vielleicht um zu zeigen, dass Apples kleinster Desktop mal wieder eine neue Form bekommen könnte. Die alte Form der Konsole indes ist nur bedingt geeignet, der Mac Wii funktioniert zwar, aber das optische Laufwerk der Spielekonsole ließ sich nicht zur Zusammenarbeit mit dem M1 bringen.

Personalie: Apples “Nervenzentrum” bekommt nach Jahrzehnten eine neue Verantwortlichkeit. Die Abteilung Information Systems and Technology (IS&T) ist verantwortlich für die Infrastruktur der Online-Dienste, den Kundendienst und die Website des Unternehmens, somit zwar recht unscheinbar, aber von enormer Wichtigkeit. Die bisherige Abteilungsleiterin Mary Demby wird nach 30 Jahren bei Apple in den Ruhestand verabschiedet. Mark Gurman will nun wissen, wer ihr nachfolgt: Timothy Campos, der von Facebook zu Apple wechselt. Dort hatte er ähnliche Aufgaben verantwortet, ebenso beim Halbleiterunternehmen KLA Group.

Nicht beides: Apple kann nicht gleichzeitig großartig sein und so wie Google, betitelt Jason Snell seine jüngste Macworld-Kolumne “More Color”. Der Hintergrund: Apple setzt verstärkt auf Anzeigen in seinen Services wie dem App Store und konkurriert damit auf eine Weise mit Google, die eher schlecht für Apple ist. Zwar sind Anzeigen nicht per se schlecht oder gar schädlich für die Anwenderschaft, gut gemachte Werbung kann sogar witzig, informativ und nützlich sein. Doch Apple sollte genau wissen, was es wolle – und zur Not muss jemand den Anzeigenverkäufern im Unternehmen klare Grenzen setzen.



