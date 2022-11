Serif stellt Affinity 2 vor – mit neuer Universallizenz und Rabatt zum Launch

Serif, die englische Entwicklerin der beliebten Kreativsoftware-Suite Affinity, hat neue Versionen seiner drei Grafikdesign-Apps vorgestellt. Damit steigen Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher jeweils von Version 1 auf Version 2 auf. Bei einem großen Versionssprung gibt es natürlich eine Vielzahl neuer Funktionen.

Beliebte Alternative zu Adobes Creative-Cloud-Programmen

Affinity Photo 2, die Antwort auf Adobe Photoshop und Lightroom, dessen Vorgänger teilweise in unserer Redaktion verwendet wird, erhält beispielsweise neue Maskenoptionen, zerstörungsfreie Bearbeitung von Bildern im RAW-Format und eine Reihe anderer, fortgeschrittener Composing-Funktionen.

Affinity Designer 2, die Design- und Illustrationssoftware für vektorbasierte Grafiken – also eine Alternative für Adobe Illustrator –, kann künftig CAD-Dateien importieren und verarbeiten und erhält unter anderem lang ersehnte Maßwerkzeuge und ein Messer.

Serif Europe

Die wohl größte Neuerung jedoch erhält Affinity Publisher 2, die Layout-Software und Alternative zu Adobe Indesign. Diese kann in der neuen Version Projekte in Bücher zusammenfassen, Fußnoten einfügen, am wichtigsten ist jedoch, dass Publisher nun erstmals fürs iPad verfügbar ist.

Optisch ändert sich auf den ersten Blick nicht viel – den Screenshots nach zu urteilen befinden sich sämtliche Werkzeuge an ihren gewohnten Orten, was nervige Umgewöhnungsphasen erspart.

Für eine ausführlichere Liste der Neuerungen verweisen wir an dieser Stelle auf die offizielle Pressemitteilung.

Neue Universallizenz für die gesamte Suite

Neben dem großen Versionssprung stellt Serif auch eine neue Kaufoption zur Verfügung: Wenn Sie die komplette Produktpalette benötigen, können Sie künftig für 199 Euro eine Universallizenz erwerben und erhalten dadurch Affinity Photo, Affinity Design und Affinity Publisher und sparen damit über 200 Euro gegenüber drei Einzellizenzen (regulär je 84,99 Euro).

Um den Deal noch schmackhafter zu machen, gewährt Serif zum Launch der neuen Version außerdem einen satten Rabatt von 40 Prozent, was den Preis auf 119,99 Euro drückt – und zwar einmalig. Im Gegensatz zu Adobe, das zum Unmut vieler Kund:innen auf ein Abomodell umgestiegen ist, verzichtet Serif lobenswerterweise weiterhin darauf. Zusätzlich bietet Serif eine 30-tägige kostenlose Testphase für das komplette Software-Paket an. Sie können also erst einmal entspannt und unverbindlich reinschauen.

Affinity 2 ist nicht nur für macOS und iPadOS erhältlich, sondern auch für Windows.