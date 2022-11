So viel Akku hat das iPhone 14 Pro Max noch, wenn das Google Pixel 7 Pro schon leer ist

Technische Daten sind nicht alles, sondern es kommt noch viel mehr auf das effektive Zusammenspiel aller Komponenten an. Das zeigt dieser Test und Vergleich zwischen dem iPhone 14 Pro Max sowie dem Google Pixel 7 Pro einmal mehr.

Mehr Ladung, aber weniger Effizienz

Der Youtube-Kanal ”PhoneBuff” hat die beiden Flaggschiffe von Apple und Google gegeneinander antreten lassen und insbesondere getestet, wie und unter welchen Umständen die Akkus unter gleichen Bedingungen halten – dabei liegt am Ende das iPhone klar vorn. Für den Test mit einer Art Roboterarm, der automatisch tippt, scrollt und andere Aktionen ausführt, um vergleichbare Voraussetzungen auch über Stunden zu schaffen, stellen die Tester zunächst die äußeren Werte der beiden Spitzen-Mobilgeräte gegenüber.

Hier scheint das Google Pixel 7 Pro noch im Vorteil – verfügt es doch über einen Akku mit 5.000 mAh, der an sich besser sein und länger durchhalten sollte als das iPhone 14 Pro Max mit nur 4.323 mAh Ladung. Andere Details sind die aktuellen Betriebssysteme und Prozessoren, beim iPhone 14 Pro Max iOS 16 mit dem A16-Chip, beim Pixel 7 Pro Android 13 mit dem Chip Tensor G2. Beide verfügen über ein Display mit 6,7 Zoll DAMOLED, das Google-Smartphone bietet eine höhere Auflösung von 1440 × 1320 gegenüber den 1290 × 2796 des iPhones. Beide Displays takten bis zu 120 Hz, wobei das iPhone auf bis zu 1 Hz heruntergehen kann, das Google-Handy nur auf 10 Hz. Somit hat das iPhone an dieser Stelle bereits das größere Energiesparpotenzial.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro Max mit 128 GB in Dunkellila

Wie sich in dem über fünfminütigen Video-Vergleichstest zeigt, während die beiden Smartphones über die erwähnten Roboterarme tippen, scrollen, Webseiten aufrufen oder Videos ablaufen lassen, liegt das iPhone 14 Pro Max trotz des scheinbar schwächeren Akkus am Ende deutlich vorn – es verfügt noch über 21 Prozent Akkukapazität, während das Google Pixel bereits auf nur 1 Prozent heruntergegangen ist. Was man mit 21 Prozent Ladekapazität noch alles tun kann, zeigt ”PhoneBuff” jedenfalls anschaulich: zum Beispiel noch drei Stunden lang Texte schreiben oder über vier Stunden Instagram benutzen. Mit nur noch einem Prozent Restladung ist man dagegen relativ schnell am Ende der Möglichkeiten angekommen. Insgesamt hält das iPhone 14 Pro Max mit 27 Stunden 41 Minuten inklusive 16 Stunden Standby (wie auch das Pixel) zwei Stunden länger durch als das Flaggschiff von Google. Das ist ziemlich beeindruckend und zeigt einmal mehr, dass man nicht nur auf die äußeren Werte achten sollte, um am Ende das bessere Gerät in Händen zu halten!