iOS 16.1.1 schränkt Airdrop ein, behebt Fehler

Bei den Punktupdates wie bei iOS 16.1.1 sind selten neue Funktionen zu erwarten, solche Updates werden eher häufiger genutzt, um Fehler zu beheben und Sicherheitslücken zu schließen. iOS 16.1.1, das Apple gestern veröffentlichte, schließt tatsächlich zwei Sicherheitslücken in einer Software-Bibliothek namens libxml2, diese dient dafür, um die XML-Dokumente zu lesen. Diese Lücken wurden noch nicht in bekannten Angriffsversuchen ausgenutzt.

In den Veröffentlichungsnotizen zu iOS 16.1.1 schreibt der Entwickler wage: “Dieses Update erhält Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates und wird allen Benutzer:innen empfohlen”. Zuletzt gab es immer wieder Beschwerden, dass iPhones sich ohne ersichtliche Gründe vom funktionierenden Wlan abgemeldet haben. Ob dieser Fehler behoben wurde, muss noch bestätigt werden.

Beugt sich Apple Chinas Zensur?

Was Apple nachweislich aktualisiert hat, sind die Airdrop-Einstellungen. Wie “Bloomberg” berichtet, hat der Entwickler in iOS 16.1.1 für chinesische Nutzer:innen die Dauer vom uneingeschränkten Aidrop-Teilen der Dateien auf zehn Minuten begrenzt. In anderen Regionen der Welt bleibt die Airdrop-Einstellung wie gehabt: “Für jeden” kann man permanent aktivieren.

Auf die Anfrage der Journalisten hat Apple nicht erklärt, warum die Änderung zuerst in China stattgefunden hat, allerdings plane man, die zehnminütige Schranke für Airdrop auch in anderen Regionen zu aktivieren, allerdings erst im kommenden Jahr. Somit wolle Apple den Missbrauch beim drahtlosen Datenteile eingrenzen.

In den vergangenen Jahren gabt es tatsächlich Berichte über Belästigung per Airdrop, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apple hat seitdem ein zusätzliches Einverständnis-Fenster für das Annehmen der Fotos von fremden iOS-Geräten eingebaut. Die Änderung ausgerechnet in China wird im Bloomberg-Bericht wegen ihrer politischen Natur kritisiert: Die Protest-Teilnehmende in China haben in der letzten Zeit seine regimekritischen Flugblätter, Memes etc. per Airdrop geteilt, der Weg war offensichtlich deutlich sicherer als per einer Chat-App: Nach dem Teilen per Airdrop bleiben auf dem Ziel- und Ausgang-iPhone keine Kontaktdaten des Airdrop-Gegenübers.