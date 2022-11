“Bist du bescheuert?”: iPhone 14 Pro Max gegen iPhone SE eingetauscht

Über mehrere Wochen habe ich das iPhone 14 Pro Max und all seine Vorzüge getestet: das riesige 6,7-Zoll-Super-Retina-XDR-Display inklusive 120 Hz, die Dynamic Island, das Top-Kamera-System und natürlich nicht zu vergessen den extrem großen Akku. Und dann kam mir zufällig das iPhone SE in die Hände.

Was haben wir damals geschimpft! Apple-Fans bezeichneten es zu seiner Vorstellung im März 2022 als “Frechheit” und auch in unserem Test kamen wir zum Ergebnis, dass Apple das SE vermasselt hat und die Fans Besseres verdient hätten. Aus einer unerklärbaren Laune heraus juckte es mich in den Fingern: Was wäre, wenn ich das beste iPhone aller Zeiten gegen das stark kritisierte iPhone SE von 2022 eintauschen würde? Die Kollegen hielten mich schon für verrückt! “Wer macht das schon freiwillig”, bekam ich zu hören, ein anderer Kollege verlor komplett die Fassung und fragte: “Bist du bescheuert?”

Auch ich dachte, dass dieser Test unfair sei und ich schnell die Lust an diesem Selbstexperiment verlieren würde. Zu meiner eigenen Überraschung ist das genaue Gegenteil der Fall. Doch nicht nur das: Ich schulde dem iPhone SE eine dicke Entschuldigung.

So viele Unterschiede: Wo soll ich anfangen?

iPhone 14 Pro Max und iPhone SE haben mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Sie unterscheiden sich in so vielen Punkten, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll: Hält man beide Geräte in den Händen, wird als Erstes der Größenunterschied auffallen: Das iPhone 14 Pro Max ist mit einem 6,7 Zoll großen Display deutlich größer als das 4,7 Zoll große iPhone SE. Das macht sich auch beim Gewicht bemerkbar, das 14 Pro Max ist mit einem Gewicht von 240 Gramm rund 100 Gramm schwerer. Die größten Unterschiede spielen sich aber im Innern der Smartphones ab. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Specs im Überblick:

iPhone 14 Pro Max iPhone SE (3. Generation) Preis ab 1.449 Euro ab 549 Euro Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB 64 GB, 128 GB, 256 GB Farben Dunkellila, Gold, Silber, Space Schwarz Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT)RED Display 6,7″ (Super Retina XDR) 4,7″ (Retina HD Display) Helligkeit bis zu 2.000 Nits Spitzenhelligkeit 625 Nits ProMotion Ja Nein Always-On Ja Nein Entsperren Face-ID (Dynamic Island) Touch-ID (Home-Button) Frontkamera 12 MP TrueDepth Frontkamera (ƒ/1.9 Blende) 7 MP FaceTime HD Kamera (ƒ/2.2 Blende) Hauptkamera 48 MP (ƒ/1.78 Blende) 12 MP (ƒ/1.8 Blende) Ultraweitwinkel 12 MP (ƒ/2.2 Blende) – Tele 12 MP (ƒ/2.8 Blende) – Optischer Zoom 6x – Digitaler Zoom bis zu 15x bis zu 5x Nachtmodus Ja Nein Portrait-Modus Ja Ja Video (max) 4K mit 24, 25, 30 und 60 fps 4K mit 24, 25, 30 und 60 fps Akku Bis zu 29. Std. Videowiedergabe Bis zu 15 Std. Videowiedergabe Chip A16 A15 5G Ja Ja Kabelloses Laden Ja Ja Magsafe Ja Nein

Beim Wechsel vom 14 Pro Max auf das SE der dritten Generation fehlte mir von Beginn an vor allem ein Feature. Nun denken Sie vermutlich als Erstes an die neue Dynamic Island oder das große 120-Hz-Display. Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass ich auf beides sehr gut verzichten kann. Nein, das Feature, welches ich am meisten vermisse, ist etwas, das man nicht einmal sehen kann: Magsafe.

Mit Magsafe hat Apple ein ganz besonderes Feature etabliert, welches sich bisher im Alltag als äußerst praktikabel herausgestellt hat. Sei es die magnetische Ladehalterung auf dem Nachttisch, die Magsafe-Halterung im Auto, um sich vom iPhone navigieren zu lassen oder die Magsafe-Wallet, damit man jederzeit die wichtigsten Karten griffbereit hat. Auf all das muss man beim iPhone SE verzichten, wobei der einzige Trost darin besteht, das Einsteiger-iPhone immerhin kabellos laden zu können (wobei dies bereits seit 2017 mit der Vorstellung des iPhone 8 und iPhone X möglich ist).

Überraschung: Diese Pro-Features vermisse ich überhaupt nicht

Zu Beginn des Experiments rechnete ich damit, dass ich vor allem viele der neuen Pro-Features der neuen 14er-Generation vermissen werde. Immerhin hat Apple hier einiges zu bieten:

Dynamic Island

Always-On-Display

120-Hz-Display (vorgestellt im iPhone 13 Pro)

Ich habe das 120-Hz-Display überschätzt, denn nach wenigen Tagen der Nutzung gewöhnt man sich daran, dass nicht alle Inhalte und Animationen butterweich über den Bildschirm laufen. Auch die Dynamic Island ist ein Feature, welches ich nicht vermisse. Ich stehe zwar weiterhin zu meiner Aussage, dass die neue Notch revolutionär ist, doch musste ich feststellen, dass ich ihre Vorteile im Alltag weniger wahrgenommen habe als zunächst vermutet.

Dass ich das Always-On-Display nicht vermisse, hat mich persönlich weniger überrascht. Für Außenstehende mag dies wunderlich erscheinen, doch ich konnte mich mit dem immer eingeschalteten Bildschirm nicht wirklich anfreunden. Ich gehe sogar einen Schritt weiter: Ich hasse das Always-On-Display im iPhone 14 Pro!

Diese Pro-Features braucht das iPhone SE

Ich will jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass ich gar keine Pro-Features des 14 Pro Max vermisse. Vor allem die Kamera des 14 Pro Max hat es mir angetan. Wie ich bereits in meinem ausführlichen Test des 14 Pro Max beweisen konnte, sind dank des 48MP-Sensors jederzeit tolle Schnappschüsse mit vielen Details möglich. Auch die Videoaufnahmen sind sehr beeindruckend, der neue Action Modus leistet bei der Bildstabilisierung hervorragende Arbeit. Das Kamerasystem im iPhone SE ist im direkten Vergleich natürlich enttäuschend. Doch auch hier stellt sich heraus: Für Schnappschüsse reicht ein iPhone SE völlig aus und dank iOS 16 sind Bilder unter guten Lichtverhältnissen sehr passabel.

Da ich mit meiner Canon 5D Mark IV und Fuji XT-30 ii ohnehin bessere Fotos schießen kann, war mir die Kamera in einem iPhone ohne nie so wichtig wie für andere Nutzer. Doch ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass das iPhone 14 Pro Max kein toller Ersatz für Zwischendurch ist. Eine Kamera hat man schließlich nicht immer dabei, das iPhone in der Regel schon.

Neben einer verbesserten Kamera im iPhone SE wünsche ich mir einen verbesserten Akku. Das iPhone 14 Pro Max konnte ich mit einer Ladung ohne Probleme eineinhalb Tage nutzen. Seit der Nutzung des iPhone SE habe ich gelernt, den Akku besser einzuteilen und stets ein Lightning-Kabel samt Powerbank oder Netzteil mit mir zu führen.

Was das SE besser macht

Manche lieben große Smartphones, manche kleine. Dass Apple nach dem iPhone 12 Mini und 13 Mini keinen Nachfolger für die 14er-Generation und stattdessen ein 6,7 Zoll großes iPhone 14 Plus auf den Markt bringt, ist Beweis genug, dass die Mehrheit der Nutzer größere iPhones bevorzugt. Doch das 4,7 Zoll große iPhone SE hat durchaus seine Vorteile. Ich kann das Gerät mit nur einer Hand bedienen, was beim iPhone 14 Pro Max mit meinen Händen nicht möglich ist. Es ist schön leicht und passt in jede Hosentasche. Dies war beim iPhone 14 Pro Max tatsächlich ein Problem.

Und zum Schluss noch eine “Unpopular Opinion”: Das iPhone SE hat mir gezeigt, dass ich eigentlich ein Verfechter des Home Button bin – auch wenn viele Kritiker diesen für nicht mehr zeitgemäß halten. Es hat jedoch unbestreitbare Vorteile. Die Navigation ist eine gänzlich andere als auf einem iPhone 14 Pro Max und mir persönlich gefällt Sie sogar besser.

Eine Entschuldigung ist angebracht

Apples Preis für das iPhone SE der dritten Generation ist im Vergleich zur Konkurrenz auch acht Monate nach Erscheinen nicht zu rechtfertigen. Andere Hersteller bringen für weniger Geld deutlich mehr Features auf ihre Einsteiger-Modelle. Und genau das soll ein iPhone SE sein: Eine Option für Smartphone-Anfänger oder all jene, die eben das alte Design inklusive Home Button bevorzugen.

Bei der Nutzung des SE ist mir vor allem eines klar geworden: Das iPhone wird nicht nur durch sein optisches Erscheinungsbild zu einem iPhone. Doch genau diesen Fehler begehen viele, genau den Fehler habe auch ich begangen: Kleines Display, Home Button, “veraltetes” Design? Das kann im Jahr 2022 ja wohl kein gutes iPhone sein. Von wegen! Dank A15 Chip läuft auf dem SE das neue iOS 16. Features wie der neue Sperrbildschirm (hier erklärt) samt Widgets macht auch ein altbacken wirkendes iPhone SE zu einem modernen Smartphone. Daher ist eine Entschuldigung angebracht: Das iPhone SE ist ein tolles Smartphone. Würde Apple den Preis noch nach unten schrauben, würde das Gesamtpaket stimmen. Wobei man das SE der dritten Generation mittlerweile stark reduziert kaufen kann.

Natürlich hat Apple eine Chance verpasst, denn das iPhone SE der dritten Generation unterscheidet sich nur in wenigen Punkten zum Vorgänger von 2020: Ein leicht verbesserter Akku und 5G sind die wesentlichen Unterschiede. Mit einer besseren Kamera und Features wie Magsafe wäre das iPhone SE eine attraktivere Alternative.

Der Wechsel vom iPhone 14 Pro Max hat mir gezeigt, welche Features man im Alltag tatsächlich benötigt – und welche nicht. Und dafür, dass das iPhone 14 Pro Max fast das Dreifache von einem iPhone SE kostet, bekommt man im SE eine Menge geboten. Für viele wird das iPhone SE keine ernsthafte Option sein, es gibt aber eine bestimmte Zielgruppe, die damit sehr glücklich sein wird.