“Sind gleich zurück” – ein Phänomen wird 25

Langjährige Leser werden sich erinnern: Am Ende des 20sten Jahrhundert schien es auch mit Apple zu Ende zu gehen. Die Produktpalette: Unübersichtlich. Der Ruf: Beinahe ruiniert. Produkte für die Zukunft: Rohrkrepierer. Und auf dem Posten des CEO herrschte in Cupertino Mitte der Neunziger ein Kommen und Gehen wie sonst nur auf der Trainerbank von Schalke 04. Bis zur Rückkehr von Steve Jobs.

Am 10. November 1997 nahmen Apple und sein Interims-CEO das Schicksal des Unternehmens wieder in die Hand und läuteten eine längst nicht mehr für möglich gehaltene Wende ein, die wieder zurück zur Profitabilität brachte. Zwei wesentliche Gründe für den Erfolg feierten heute vor 25 Jahren Premiere: den Apple Store und den G3.

Wenn der Laden zu hat, ist die Freude groß

Über den Apple Store brauchen wir nicht viel zu sagen, er ist seit 25 Jahren ein Internetphänomen, das dessen Grundregeln außer Kraft setzt. Zumindest eine davon. Denn seine Kunden freuen sich, wenn der Store mal nicht erreichbar ist, besonders dienstags. Während durchschnittliche Kunden – von sagen wir mal Media Markt Leipzig – sich über ein virtuelles Schild “Komme gleich zurück” stundenlang aufregen würden, freut sich der Apple-Käufer auf die bald darauf anstehende Wiedereröffnung mit allerlei neuen Produkten. Wir hatten das erst vor Kurzem wieder erlebt, am 18. Oktober – und dabei neue iPads bekommen.

Mit Sicherheit könnte Apple sein Warenwirtschaftssystem auf seiner Website auch ohne längere Unterbrechung mit neuen Macs, iPads und iPhones bestücken, aber dann wäre ja der ganze Spaß weg. Ist so ähnlich wie Weihnachten: Nicht morgen, sondern in ein paar Stunden, Kinder, wird’s was geben. So ganz in die analoge Welt zurückgeführt hat Apple das nicht, die gut 500 Stores aus Ziegel und Mörtel weltweit schließen nur wegen Renovierung der Räumlichkeiten – oder einer lästigen Pandemie – machen an einem vor angekündigten Erstverkaufstag aber zur normalen Uhrzeit auf. Und schließen nicht spontan am Dienstagmittag für ein paar Stunden.

Schon der Name verrät viel

Der 10. November 1997 war zwar ein Montag, Apple hatte aber auch damals neue Produkte dabei, die das Unternehmen über den neuen Verkaufskanal im seinerzeit noch jungen Internet gleich feil bot. Desktop- und Tower-Mac ähnelten ihren unmittelbaren Vorgängern zwar äußerlich, doch setzte auch hier Apple mit zwei Maßnahmen an. Erstens waren die neuen PowerPC-Chips um Längen schneller als diejenigen, die Apple zuvor verbaut hatte. Und zweitens bekamen die Maschinen nicht irgendwelche kryptischen Bezeichnungen, sondern hießen einfach nur Power Mac G3. Jeder wusste sofort: Da war eine neue Rechnergeneration am Start und nicht nur ein Produktupdate.

Rückblickend kann man sagen, dass auch hier wieder eines der Reality-Distortion-Fields am Start war, die Steve Jobs so sehr schätzte. Denn wirklich neu wurden die Rechner erst mit der nächsten Auflage vom Januar 1999, der Power Mac G3 blue & white (Yosemite) war der neue Profirechner, auf den die Nutzer gewartet hatten. Schnell, elegant, leicht erweiterbar und unkompliziert zu öffnen, keine Trennung mehr zwischen Desktop (auf dem Schreibtisch zu platzieren) und Tower (darunter aufzustellen).

Der G3 vom November 1997 rockte aber bereits so sehr, dass die Klonhersteller, denen Apple kurz zuvor die Lizenzen entzogen hatte, nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Der Mac-Hersteller war wieder alleine auf diesem Feld. Das schlug sich alsbald in die Bilanzen des Unternehmens nieder, das im Sommer 1997 noch vor dem Abgrund stand. Seine Show auf der Macworld Expo 1998 (man beachte: ohne neue Hardware!) beendete der Interims-CEO Steve Jobs mit den legendären Worten: “Da ist noch eine Sache … wir machen wieder Gewinn.”