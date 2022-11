Frankenmac: Mac Mini im Wii-Gehäuse – was funktioniert und was nicht

Es ist offensichtlich „Modde dein Apple-Gerät!“-Woche, denn nachdem chinesische Youtuber bereits ein rudimentäres, aber funktionstüchtiges faltbares iPhone gebaut haben, präsentiert der amerikanische Youtuber Luke Miani ein deutlich einfacheres, wenn auch nicht komplett triviales Projekt: Er stopft einen M1 Mac Mini (hier im Test von 2020) in eine Wii.

Auf der Suche nach neuen Projekten ist ihm aufgefallen, dass der Mac Mini und die Wii eine vergleichbare Größe haben, woraufhin er sich gefragt hat, ob das eine in das andere passt, erklärt er im Video. Was ihm am Gehäuse der Wii gefällt, sind die Deckel, die die Controller-Anschlüsse verstecken und sich perfekt für die rückseitigen Anschlüsse des Mac Mini eignen.

Was funktioniert…

Die gute Nachricht: am Ende funktioniert eigentlich alles. Sämtliche Anschlüsse sind in Ordnung, der „Frankenmac“ funktioniert einwandfrei, wenn auch mit einem minimalen Performance-Rückgang und etwas höherer Betriebstemperatur. Auch die Controller-Abdeckung der Wii macht genau das, was Miani sich gewünscht hat – die Anschlüsse des Mac Mini verstecken.

…und was nicht.

Was nicht funktioniert, ist, die Innereien des Mac Mini einfach ins Gehäuse einer Wii zu stopfen, denn sowohl der Lüfter als auch das integrierte Netzteil sind zu groß. Anstelle von Originalteilen verwendet Miani das Ladegerät eines Microsoft Surface, an dessen Ende er (stümperhaft) den Original-Stromstecker der Wii angeklemmt hat und durch einen Abwärtswandler zur Hauptplatine des Mac Mini schickt. Als Lüfter kommt ein kleineres Modell zum Einsatz, das in etwa den Maßen des Original-Wii-Lüfters entspricht. Um den Sinn der Deckel nicht zu verfehlen, leitet er außerdem den HDMI-Anschluss des Mac Mini zur Rückseite der Wii um, damit das Kabel nicht nach oben heraushängt.

Nett, aber mit Luft nach oben

Auch wenn das Projekt deutlich einfacher ist, als das oben erwähnte faltbare iPhone, ist es nichts für Anfänger: Man muss löten und anderweitig mit elektrischen Bauteilen hantieren, was immer das Risiko birgt, kleinste Komponenten irreparabel zu zerstören. Um die Platine des Mac Mini im Gehäuse der Wii zu befestigen, verwendet Miani außerdem einen 3D-Drucker, um eine Montageplatte dafür zu drucken. Das ließe sich vermutlich aber auch anders lösen. Insgesamt ist das jedoch ein durchaus machbares, wenn auch teures Wochenendprojekt.

Was mich persönlich an Mianis Ausführung stört, ist, wie schlampig sie ist. Die Schnitte sind unsauber, das neue Stromkabel sieht furchtbar aus und die komplette Front der Wii mit Tasten und weiteren Anschlüssen bleibt völlig ungenutzt. Vielleicht bin ich aber auch verwöhnt von alteingesessenen Bastlern und Tüftlern wie Ben Heck.

In jedem Fall erlischt bei diesem Projekt natürlich die Herstellergarantie Ihres Mac Mini.

Das komplette Video Luke Miani können Sie hier ansehen:

