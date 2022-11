Video: So gut ist der Action Modus der iPhone 14 Pro

Ein paar richtig coole Vergleichsaufnahmen präsentiert Apple auf Youtube unter der Überschrift “Testing Action mode | Shot on iPhone 14 Pro” und zeigt, dass man mit diesem iPhone spektakuläre Videoclips schaffen kann, denen man den unruhigen und verwackelten Ursprung nicht mehr ansieht.

Gezeigt wird in dem gut zweieinhalbminütigen Video von Apple nach einer kurzen Einleitung die Übergabe des Handys in voller Action, während eine Skaterin gefilmt wird – wobei der zweite “Kameramann” sozusagen die Funktion eines Krans übernimmt, wie er sonst bei hochwertigen Filmaufnahmen gerne eingesetzt wird.

Es folgt die Aufnahme eines Baseballers, der den Ball gekonnt in den Korb wirft (“dunk”), wobei der Filmer von einem Trampolin springt, um möglichst auf gleicher Höhe mit dem Sportler zu sein. Was unkorrigiert extrem verwackelt aussieht, doch im Action Modus sehr flüssig – wohlgemerkt aus der gleichen Aufnahme gemacht.

Als Nächstes wagt man sich an einen Jongleur, der zwar mit seinen vielen Bewegungen am Platz steht, doch der Kameramann nutzt eine Art Skaterwand und bewegt sich letztlich in hoher Geschwindigkeit um 360 Grad um den Artisten herum. Schließlich will man das Ganze auf die Spitze treiben und nimmt eine Fahrradfahrerin auf, während der Filmer in einem Lastwagenreifen eingerollt liegt und dabei, während dieser sich parallel zum Fahrrad bewegt, die Aufnahmen schießt.

Beeindruckend im Vergleich Vorher/Nachher

Ganz klar, Apple präsentiert diese Aufnahmen, um die Überlegenheit seines Action Modus im Vergleich zu normalen Videoaufnahmen zu zeigen. Dies gelingt in diesen Beispielen 100-prozentig. Doch wenn man damit Lust bekommen hat, sich möglichst bald ein solches iPhone 14 Pro selbst zu holen, muss man vermutlich Geduld aufbringen, denn durch die diverse Probleme in der Lieferkette, insbesondere in den Foxconn-Fabriken in China, sind diese im Moment leider relativ rar. So lange bleibt einem immerhin, sich an solchen Präsentationen zu erfreuen.