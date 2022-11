Satellitennotruf mit iPhone 14 kommt noch im November – in die USA

In einer Pressemitteilung, in der die Technologie und Infrastruktur hinter der Funktion vorgestellt wird, bestätigt Apple, dass Satellitennotruf noch in diesem Monat “für Kunden in den USA und Kanada verfügbar wird”.

Apple hat den Dienst in Zusammenarbeit mit Globalstar entwickelt und 450 Millionen Dollar investiert, um die “kritische Infrastruktur” für die neue Funktion bereitzustellen. Wie Apple erklärt, nutzt Satellitennotruf die L- und S-Frequenzen, die von der ITU-Vollzugsordnung für den Funkdienst für mobile Satellitendienste vorgesehen sind. Und so funktioniert’s:

Wenn ein iPhone-Benutzer einen Notruf über Satellit absetzt, wird die Nachricht von einem der 24 Globalstar-Satelliten empfangen, die sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn mit einer Geschwindigkeit von etwa 25.750 km/h bewegen. Der Satellit sendet die Nachricht dann an die Bodenstationen, die sich an wichtigen Punkten auf der ganzen Welt befinden.

Wenn eine Nachricht empfangen wird, wird sie an die Notdienste oder ein Verteilungszentrum mit von Apple geschulten Notfallspezialisten weitergeleitet, falls der nächstgelegene Notdienststandort keine Texte empfangen kann.

Jay Monroe, Executive Chairman von Globalstar, bezeichnet Satellitennotruf als “generationenübergreifenden Fortschritt in der Satellitenkommunikation” dank neuer, speziell für Apple entwickelter und hergestellter Hochleistungsantennen, die in allen weltweiten Globalstar Bodenstationen installiert wurden.

Die Funktion wird mindestens zwei Jahre lang für alle iPhone-14-Nutzer in den USA und Kanada, einschließlich Puerto Rico und den US-Jungferninseln, kostenlos sein. Die Überseegebiete im Pazifik wie Guam und Amerikansich Samoa sind zu weit von der Satellitenabdeckung entfernt, Probleme kann es in Kanada und Alaska auch nördlich des 62sten Breitengrades geben.

Europaa kommt später – Voraussetzungen vorhanden

Gobalstar-Satelliten funken zwar nicht weltweit, doch die Abdeckung von Europa bis mindestens Ukraine ist gegeben, zudem Teile von Nordafrika wie der Norden von Marokko, Tunesien, Algerien, Libyen und Ägypten. Auch der westliche Teil der Türkei ist mit den Satelliten von Globalstar abgedeckt. Wann der Dienst nach Europa kommt, ist nicht bekannt. Dazu können nur bestimmte iPhones in den USA und Kanada sich in das Satellitennetzwerk von Globalstar einwählen: Die Modelle aus China, Macao oder Hong Kong sind davon ausgeschlossen.

Dieser Artikel stammt von unserer Schwesterpublikation “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.

