Apples vertane Chance mit Magsafe-Zubehör

Magsafe auf dem iPhone (nicht zu verwechseln mit Magsafe bei Macbooks, das trotz des gleichen Namens etwas völlig anderes ist) ist im Prinzip eine gute Idee. Man baut einen Ring aus starken Magneten um die Spulen für kabelloses Laden auf der Rückseite jedes iPhones, zusammen mit einem NFC-Chip zur Identifizierung von Zubehör.

Neben der Verdoppelung der kabellosen Ladeleistung von 7,5 W auf 15 W könnte dies alle möglichen Arten von tollem Zubehör ermöglichen.

Leider hat uns der Markt nur wenig Grund zur Freude gegeben, und Apples eigenes Zubehör gehört zu den schlechtesten der Branche. Anstatt mit einfallsreichen Ideen und Softwarelösungen den Weg zu ebnen, haben wir nur ein paar lieblose Ladegeräte und Geldbörsen mit Magneten bekommen.

Das schreckliche Zubehör von Apple

Das Magsafe-Ladegerät von Apple ist schrecklich. Es kostet 50 Euro, ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten, und es scheint speziell dafür entwickelt worden zu sein, die Probleme der Nutzer nicht zu lösen. Es ist zu klein und leicht, um als kabelloses Ladepad auf dem Schreibtisch zu liegen – es bewegt sich leicht und bleibt am iPhone hängen, wenn man es in die Hand nimmt. Die geringe Größe würde es zu einer netten Lösung machen, um das iPhone aufzuladen, während man es benutzt”, aber das 1-Meter-Kabel ist nicht einmal halb so lang wie nötig. Sollen wir wirklich auf einer Armlänge von einer Steckdose entfernt hängen?

Das Magsafe-Duo-Ladegerät ist natürlich noch schlimmer. Es wurde von der Presse aus gutem Grund als eines der am schlechtesten gestalteten Produkte von Apple kritisiert. Es ist teuer, fadenscheinig, unhandlich und passt nicht einmal auf einige der neuesten iPhones von Apple, weil deren Kamerabuckel so dick ist.

Apple sollte sich für das Magsafe-Duo-Ladegerät schämen. Foundry

Das einzige Magsafe-Zubehör von Apple, das nicht ganz so schlimm ist, ist die Magsafe-Wallet. Sie lässt sich zwar immer noch zu leicht abnehmen, aber wenigstens hat das Unternehmen sie aktualisiert, um die NFC-Chips zu nutzen. Wenn die Geldbörse angedockt ist, weiß das iPhone das und kann optional eine Benachrichtigung mit Standortangabe an “Wo ist?” senden, wenn sie abgefallen ist. Sie erhalten zwar nur den Standort der Magsafe-Geldbörse, wo sie sich zuletzt mit dem iPhone verbunden hat, aber das ist immerhin etwas.

Die intelligente Verbindung, die keine ist

Und genau das ist das Problem mit Magsafe. Er hat das Potenzial einer “intelligenten” Verbindung, die überhaupt nicht genutzt wird. Ein Ring aus Magneten eignet sich hervorragend für eine Autohalterung, aber es gibt schon seit Ewigkeiten Hüllen und Halter, die dies erledigen. Die in Magsafe integrierten NFC-Chips bedeutet, dass sich Geräte mit dem iPhone identifizieren können, was zu einer Vielzahl von potenziell sinnvollen Anwendungen führt.

Im Moment nutzt Apple diese Fähigkeit für zwei Funktionen: um zu erkennen, welches Modell von Magsafe-Hülle Sie angeschlossen haben, und zwar nur, um eine kleine Verbindungsanimation in einer passenden Farbe anzuzeigen. Zum anderen erkennt das iOS, wenn Sie eine Ledergeldbörse mit Magsafe angeschlossen haben, sodass “Wo ist?” wissen kann, wenn sie nicht mehr angebracht ist.

Letzteres ist nützlich, aber denken Sie daran, wie viel mehr man hier tun könnte! Stellen Sie sich vor, Apple würde ein Magsafe-Framework für Entwickler zur Verfügung stellen, in dem sich Magsafe-Geräte selbst als eine von vielen Kategorien identifizieren und entsprechende Aktionen von iOS auslösen könnten.

Zum Beispiel könnten alle “Made for Magsafe”-Autoladegeräte dem iPhone mitteilen, dass sie an eine Autohalterung angeschlossen sind, und die vom Benutzer gewählte Standardaktion ausführen (z. B. die von Siri vorgeschlagene Wegbeschreibung in Maps aufrufen oder die Musik- oder Podcast-App öffnen). Ein Ladegerät für den Schreibtisch könnte das iPhone automatisch in den Modus “Schreibtischansicht” versetzen, in dem die Uhrzeit, das Wetter und die Widgets des Startbildschirms in einem großen Format angezeigt werden (auch auf iPhones ohne Always-On-Display).

Das MagSafe-Wallet-Zubehör hat “Wo ist?”-Funktionen – aber es könnte so viel mehr sein. Apple

Ladegeräte an öffentlichen Orten wie Cafés oder Restaurants könnten zugehörige Apps oder Webseiten auslösen oder Ihr Gerät schnell mit dem kostenlosen Wi-Fi des Ortes verbinden.

Denken Sie nur an all die kreativen Möglichkeiten, wie Entwickler – oder auch Apple selbst – die Informationen über Ihr iPhone (z. B. den Standort) zusammen mit dem Wissen über die Art des Magsafe-Zubehörs, an dem es befestigt ist, nutzen könnten – von Autohalterungen über Batteriepacks bis hin zu Selfie-Sticks.

Und was bekommen wir stattdessen? Eine überteuerte und leistungsschwache Batterie, ein paar schreckliche Ladegeräte, Geldbörsen, die zu leicht abreißen, und Hüllen, die beim Anschließen eine farblich abgestimmte Animation erzeugen.

Als Magsafe vor zwei Jahren zusammen mit dem iPhone 12 angekündigt wurde, habe ich mir ausgemalt, was Apple und andere Zubehörhersteller damit alles anstellen würden. Zwei Jahre später bleibt das Potenzial ungenutzt. Sowohl auf der Hardware- als auch auf der Softwareseite hat Apple das Versprechen von Magsafe für das iPhone nicht eingelöst.

Dieser Artikel stammt ursprünglich von unserer Schwesterpublikation “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.