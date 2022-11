Übersicht: Alle RSS-Feeds der Macwelt – nie mehr News, Deals, etc. verpassen

Hier finden Sie alle RSS-Feeds von macwelt.de. Abonnieren Sie einfach den oder die für Sie interessanten RSS-Feeds und lesen Sie diese direkt im Browser oder extern mit einem RSS-Reader. Damit bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Beliebt ist etwa der cloudbasierte RSS-Dienst Feedly, aber es gibt viele Alternativen, die NetNewsWire, ein nativer RSS-Reader für den Mac und iOS.

RSS-Browsererweiterung oder RSS-Reader ist Voraussetzung

Firefox zeigt RSS-Feeds nicht direkt an, Sie müssen also ein Add-On dafür installieren. Hier finden Sie für Firefox geeignete RSS-Reader-Addons. In den Firefox-Einstellungen (rechts oben in Firefox über das Icon mit den drei horizontalen Strichen erreichbar) unter “Add-ons and Themes” verwalten Sie den RSS-Reader. In unserem Beispiel sehen Sie Easy RSS im Einsatz.

Safari und Mail unter macOS unterstützen seit Jahren keine RSS-Feeds mehr, will man im Mac-Browser RSS-Feeds abrufen, benötigt man ebenfalls einen Addon wie RSS-Button for Safari für 1,19 Euro.

Hintergrund-Informationen zu RSS

Falls Sie mit dem Thema RSS-Feeds noch wenig Erfahrung haben, können Sie sich hier bei Wikipedia einen ersten Überblick verschaffen. RSS-Dienste haben bereits einige Jahre auf dem Buckel und dürften ihre beste Zeit als Nachrichtenticker wohl schon hinter sich haben. Doch nach wie vor können RSS-Feeds gute Dienste leisten. Probieren Sie es einfach mal aus.