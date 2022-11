Steve Jobs wollte es vernichten – in Stanford lebt das Apple-Archiv weiter

Anna Mancini war Unternehmensbibliothekarin und Archivarin und ist inzwischen im Ruhestand – als Bibliothekarin bei Apple verwaltete sie 1997 die Schenkung des Apple-Archivs an die Stanford University. In einem Artikel bei Substack äußert sie sich ausführlich dazu, wie diese sogenannte ”Apple Archive” wirklich nach Stanford kam.

Zunächst aber regt sie sich über zwei ihrer Meinung nach irrtümliche Darstellungen auf, eine davon immerhin in der altehrwürdigen “New York Times”. Insgesamt stellt sie gleich zu Beginn ihrer Geschichte vier Punkte unmissverständlich klar, die sich auf diese erwähnten Artikel beziehen: Steve Jobs übergab 1997 nach seiner Rückkehr zu Apple nicht selbst die riesige Sammlung von Apple-Aufzeichnungen an die Stanford Universität. Er beschloss auch nicht, dass “das neue Apple, das er aufbauen wollte, so zukunftsorientiert sein würde, dass es sein Museum loswerden könnte.” Der neue CEO bot der Universität Stanford ferner nicht das Unternehmensarchiv an. Und schließlich habe Stanford nicht innerhalb von 24 Stunden ein von Apples Rechtsabteilung unterzeichnetes Dokument erhalten.

Apple-Archiv: Fast an Steve Jobs gescheitert

Nachdem diese Irrtümer explizit abgewiesen wurden, stellt sich die Frage: Was ist wirklich geschehen? Wie kamen die Unterlagen und Dokumente tatsächlich zur Stanford Universität? Das war nach der Darstellung von Anna Mancini in Wahrheit ziemlich abenteuerlich und wäre fast schiefgegangen, weil insbesondere Steve Jobs überhaupt kein Interesse daran gehabt habe, die alten Dokumente aufzubewahren – wenn auch nicht aus den unterstellten Gründen.

Vielmehr wollte Steve Jobs wissen, wozu man denn überhaupt all die Prospekte, Unterlagen und Dokumente aus der Vergangenheit sammle. Die Antwort: Entwicklungs- und Forschungsabteilungen interessierten sich dafür und wollten Hintergründe über vergangene Apple-Produkte zur Anregung der eigenen weiteren Gestaltung dort holen. Jobs habe gemeint, das müssten sie längst alles wissen. Dieser Satz habe nicht nur das Ende der kurzen Tour, sondern auch der gesamten Bibliothek inklusive der Arbeit der dort Angestellten bedeutet. Schnell sprach es sich intern bei Apple herum, dass die Bibliothek geschlossen werden sollte. Empörte Mitarbeitende starteten eine letztlich aussichtslose E-Mail-Kampagne, um die Bibliothek doch noch zu retten, schreibt Mancini über die unmittelbaren Reaktionen. Sogar das Bibliothekspersonal von Microsoft sprach sein Beileid aus.

Einziger Ausweg: Spende der Sammlung an Stanford

So beschloss man, die Sammlung zu spenden, als einziger Ausweg zu ihrer Rettung. Es war klar, dass hierfür nur Stanford University’s Department of Special Collections in Frage kam, dort findet man noch heute die kurze Einführung zu dieser Sammlung und ihrer Geschichte.

Die Grundlage für den Aufbau dieser Sammlungen war demnach der Erwerb der Apple Computer, Inc. Records, 1977-1998, die allein etwa 600 laufende Meter an Unterlagen enthalten und 1998 von Apple-Mitarbeitenden an Stanford übergeben wurden. Die Sammlungen bieten fast vierzig Archivsammlungen sowie Print- und Medienressourcen zur Geschichte von Apple, heißt es auf der Stanford-Website weiter. Viele Details dazu führt auch dieser Artikel von Apple Insider (2011) auf. Die Archivare der Stanford University hatten die Bibliothek bei Apple früher auf deren Bitte hin besucht und die Bibliothekarinnen um Anna Mancini beraten, was in eine auf das Unternehmen bezogene Sammlung aufgenommen werden sollte und signalisierten im Rahmen ihres Aufbaus eines Silicon Valley Archives, dass die Apple-Sammlung immer willkommen sei. Da es jetzt schnell gehen musste, nämlich innerhalb eines Monats, nahm Stanford den gesamten Bestand der Bibliotheken bei Apple auf und konnte diesen erst später sichten und aussortieren.

An Halloween war alles vorbei

Nun brauchte es noch die offizielle Bestätigung durch eine Unterschrift des Apple-Managements. Die Frage war, ob das Steve Jobs persönlich machen würde. Oder auch, ob er es verweigerte. Weder wusste er so konkret von der historischen Sammlung, noch galt er als ein Fan der Historie. Schließlich zeichnete ein R&D-Manager (VP), den Steve Jobs von Next mitgebracht hatte, den Transfer ab. Am 31. Oktober 1997, mit Halloween, was bei Apple immer als eigene Party gefeiert wurde, war dann Schluss für die Bibliotheks-Belegschaft. Doch das Wichtigste hatte man geschafft – die Bibliothek und die Archive für die Nachwelt zu retten. Und Anna Mancini, die damals ganz vorn mit dabei war, hat in ihrem ausführlichen und sehr lesenswerten Artikel einige Details gerade gerückt. Wer mehr darüber wissen will, sollte sich die Zeit nehmen, auch weitere Einzelheiten zu dieser spannenden Bibliotheken-Story von und bei Apple zu lesen.