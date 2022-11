Apple TV 4K teils schneller als PS5

Das Portal “Flat Panels HD” hat das neue Apple TV 4K auf seine Tauglichkeit für aufwendige Spiele getestet und mit bestehenden Gaming-Konsolen wie Xbox oder Playstation verglichen. Dank des A15-Chips, “ausgeliehen” vom iPhone 13, überholt das neue Apple TV 4K die Playstation 5 bei der Single-Core-Messung. Allerdings führt die Playstation 5 einen Prozessor mit acht Kernen, wohingegen das Apple TV 4K auf einen Fünf-Kerne-Chip setzt.

Settopbox ist bei Singlecore schenller als High-End-Konsole

In der Playstation 5 ist ein AMD Ryzen 7 3700X eingebaut. Im Single-Core-Test kommt dieser auf 1266 Punkte, der A15 auf 1746 Punkte. Im Multi-Core-Test ist die Verteilung anders: Der AMD Ryzen 7 3700X kommt auf 7068 Punkte, der A15 auf 4969 Punkte. Allerdings hat man im entsprechenden Test den Chip des iPhone 13 Pro getestet, dieser hat jedoch sechs Kerne, das Apple TV 4K würde noch etwas schwächer abschneiden.

Die Grafikkarte im Apple TV 4K (2022) kommt jedoch noch nicht an die des Marktführers heran: Theoretisch erreicht sie einen Teraflop pro Sekunde, Xbox One, Xbox One S und Playstation 4 überschreiten diese Grenze mit 1,3 TFlops bis 1,8 TFlops deutlich. Allerdings wurde dem Apple TV 4K eine schnelle moderne NVMe-SSD spendiert, die meisten Konsolen setzten noch auf Festplatten, die deutlich langsamer sind. “Flat Panels HD” bemängeln noch, dass der A15 im Apple TV 4 GB RAM mitführt, wohingegen die aktuellen Konsolen auf den Arbeitsspeicher ab 8 GB setzen. Allerdings setzt Apple in A-Chips genauso wie in den M-Chis an den gemeinsamen Speicher, der sich nicht richtig mit dem herkömmlichen Arbeitsspeicher vergleichen lässt. Beim gemeinsamen Speicher werden die aktuell bearbeiteten Daten nicht direkt in den Arbeitsspeicher ausgelagert, sondern nach Bedarf in den Prozessor, Grafikkarte oder in den Flashspeicher geschrieben.

Fazit der Tester

Noch ist das Apple TV 4K 2022 keine ernstzunehmende Konkurrenz für die Playstation & Co., das Gerät ist aber nah dran. Das Gerät ist viel zu performant für die 4K-Spiele mit 60 Hz Bildwiederholungsrate, der etwas abgespeckte A15-Chip reicht aber noch nicht für 4K-Spiele mit 120 Hz Bildwiederholungsrate, die Standard auf Konsolen ist.

