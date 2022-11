Anker: Kraftvolle Powerbank zum günstigen Preis

Satte Power in einem pechschwarzen Gehäuse, das man auch als “Brikett” (iFun.de) oder wahlweise “Biest” bezeichnen kann, wie es die Youtube-Review ”The Breakdown With Luke” tut. Denn in der Anker Portable Charger 347 Powerbank oder “PowerCore 40K” hat man 40.000 mAh an Ladekapazität auch für unterwegs zur Verfügung. Als Anschlüsse bietet die Powerbank zwei USB-C- sowie zwei USB-A Ports.

Anker Portable Charger, 347 Powerbank (PowerCore 40K)

Damit verfügt man nach der Beschreibung bei Amazon.de, wo die neue Powerbank auch direkt verkauft wird, über 8,8 Ladungen für das iPhone 13 oder 6,8 Ladungen für das Samsung S22 Ultra sowie, und das ist für eine Powerbank schon hervorzuheben, laut Anbieter über 2,3 Ladungen für das Macbook Air 2020. Die 30 Watt-USB-C-Leistung gewährleistet demnach so viel Power, um ein iPhone 13 in 28 Minuten auf immerhin 53 Prozent Akku aufzuladen.

Außerdem unterstützt die “PowerCore 40K” die Power-Delivery-Ladetechnologie und soll einwandfrei mit einer Vielzahl von Geräten funktionieren. Darunter auch etwa Apples Airpods, iPads oder die Apple Watch. Enthalten im Lieferumfang der Powerbank mit einer Größe von stattlichen 16,7 x 8,5 x 4,6 Zentimeter ist ein USB-A auf USB-C Kabel sowie 18 Monate Herstellergarantie. Das Ladegerät gibt es wahlweise in Schwarz für 149 Euro, in Weiß kostet die Powerbank etwas mehr, nämlich knapp 156 Euro.