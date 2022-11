Apple Watch 7 45 mm für 355 Euro – über 50 Euro sparen

Viele haben es bemängelt, dass die Apple Watch Series 8 nur noch wenige Umstiegargumente gegenüber der Series 7 bietet. Mehr Details zu den Unterschieden finden Sie in unserem ausführlichen Vergleichsartikel. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Apple Watch Series 7 auch als eine Vorgängergeneration eine Empfehlung wert ist, vor allem wenn der Preis stimmt.

Aktuell verkauft der tschechische Online-Händler Alza.de eine Apple Watch Series 7 45 mm in Grün für 349 Euro zuzüglich der Versandkosten von 4,99 Euro über DHL. Die Uhr wird also effektiv 355 Euro kosten, im Vergleich zu den anderen Anbietern ist das der niedrigste Preis auf dem Markt. Gomibo verkauft beispielsweise das gleiche Modell für 412 Euro. Sie sparen also dabei 57 Euro.

Apple Watch Series 7 45 mm für 355 Euro kaufen

Der Online-Händler verspricht seine Lieferung bis zum 16. November, also innerhalb von zwei Tagen. Alza ist eine tschechische Firma, in Deutschland betreibt sie lediglich einen Briefkasten für Anfragen, Briefverkehr etc. Dementsprechend ist das Risiko etwas höher, schlechte Erfahrungen mit dem Support zu machen, falls es zu Retouren, Garantiefällen etc. kommt. Im ersten Jahr bietet jedoch Apple eine eigene Hardwaregarantie, worüber sich die Mangel beim neuen Gerät deutlich komfortabler beseitigen lassen als bei jedem Händler.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 7 45 mm (Blau)