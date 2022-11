15.11.22: Form folgt Funktion

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Jomathan Ive ist bei Apple nicht nur Legende, sondern auch Geschichte, im Mai dieses Jahres trennten Apple und sein einstiger Design-Chef ihre letzten Bande. Über die Gründe wird seit geraumer Zeit spekuliert, offiziell geschah die Trennung recht geräuschlos, nach einer dreijährigen Trennung auf Probe. Wie schon beim Ableben seines Mentors Steve Jobs vor elf Jahren sehen Skeptiker mit Ives Ausscheiden ein ernsthaftes Signal für Apples kommenden Niedergang. Aber schon bei Jobs haben sie sich getäuscht.

Droht Apple aber das zu verlieren, was es in der Welt so einzigartig gemacht hat, sein Gespür für Design? Darüber lässt sich trefflich streiten – und wer Apples Magsafe Dual Charger als Beweisstück 1 in den Prozess einführt, hat zwar ein schockierendes Indiz präsentiert, aber nichts, was ohne Gegenbeispiel stünde.

Sicher, dass iPhone 14 Pro wegen des höheren Kamerabuckels nicht mehr plan aufliegen ist ärgerlich – und für Apple eine verpasste Chance, ein neues Modell mit Anpassung herauszubringen. Aber auch Ives Design-Ideen kamen an Grenzen. Es war offenbar sein Gestaltungsziel, den Computer vollkommen verschwinden zu lassen, was Macbooks seit dem Jahr 2015 eindrucksvoll zeigen. Das 12-Zoll-Gerät hatte nur eine einzige USB-C-Buchse – und auch die Macbooks Pro ab 2016 waren nicht viel besser ausgestattet. Aber sie waren eben ein perfektes flaches Werkstück aus Aluminium und Glas, das man den ganzen Tag an sich nur streicheln wollte.

Dummerweise haben sich die Leute die Flundern zum Arbeiten gekauft – und dabei störte vor allem eine Komponente: die Tastatur. Nun hatte die Touchbar gemischte Resonanz bekommen, über die Schmetterlingstastatur war sich die Kritik aber einig: Ive hatte auf Kosten des Desings die Funktionalität geopfert. Ein extrem kurzer Tastenhub, lautes Klappern – und allzu oft blieben Tasten hängen. Apple musste reagieren.

Wehmütig erinnerte sich die Kundschaft, die schon länger dabei ist, etwa an das Apple Extended Keyboard II, das Apple am 15. November 1990 patentiert bekommen hat, woran uns Cult of Mac freundlicherweise erinnert.

Das waren noch richtig griffige Tasten mit gutem Hub. Ob man die in perfekten Abständen zueinander angebrachten Tasten wirklich traf, konnte man deutlich hören, dabei war das Keyboard nicht einmal sonderlich laut. Hängen blieb da nichts. Der Anschluss ADB (Apple Desktop Bus) war zwar ein proprietärer, aber dank eines USB-Adapters konnte man das Keyboard noch lange Zeit nach dem offiziellen Ende von ADB an seinem Mac weiter betreiben und etwa die transparent-blaue des Power Mac G3 Yosemite mitsamt der Puck-Maus in der Schachtel lassen. Es hat mit dem Apple Extended Keyboard II sogar erfolgreiche Reinigungen in der Spülmaschine gegeben, man glaubt es kaum! Versuchen Sie das mal mit dem Magic Keyboard von heute oder dem Macbook Pro von 2016ff – halt, versuchen Sie das besser nicht.

Freuen wir uns lieber gemeinsam daran, dass Apple der Not der Funktionalität gehorchend sein Macbook Pro wieder ein bisschen dicker gemacht hat und nicht etwa auf die umgekehrte Idee gekommen ist, die Touchbar zu einer virtuellen Trackpad-Tastatur zu erweitern. Da kommt dann zwar kein Staub rein, aber wer je an einem iPad getippt hat, bekommt ein Gespür dafür, dass Entwickler doch lieber den Mac nicht entkommen wollen.

Den Preis zahlen wir gerne dafür: Die Macbooks Pro von 2021 sind doch deutlich dicker als ihre unmittelbaren Vorgänger, bei denen Apple von Jahr zu Jahr schon an der Tastatur geschraubt hatte, ohne so recht voran zu kommen. Und vor allem sind für die Arbeit zwei recht praktische Anschlüsse zurück: HDMI, und SD-Card. Da stört die USB-C-Form der anderen Buchsen nicht, zumal dahinter Thunderbolt steckt.

Manchmal hat die Form der Funktion zu folgen und nicht umgekehrt.

Lesetipps für den Dienstag

Bitte keinen halben Sachen: Liebäugelt man mit einem neuen Apple TV 4K, ist unbedingt die Version mit 128 GB zu empfehlen. Für gerade einmal 20 Euro Aufpreis bekommt man Ethernet und Thread dazu, das Gerät ist somit als Steuerzentrale für den Smarthomestandard Matter geeignet. Aber mehr Speicher bekommen Sie nicht, wie FlatpanelsHD herausgefunden hat. Denn ein Bug in tvOS 16.1 verhindert, dass Sie den Speicher zu mehr als 64 GB auffüllen, ist diese Grenze erreicht, verlangt das Apple TV, zunächst Apps zu löschen, bevor es neue installieren kann. Auch in der aktuellen Beta von tvOS 16.2 sei dieser Fehler noch vorhanden, schreiben die Tester. Immerhin ist Speicher nicht der Grund, zur größeren Version zu greifen, die meisten Inhalte kommen per Stream auf das Gerät, dafür waren in der Vergangenheit selbst 32 GB vollkommen ausreichend.

Günstiger: Wir werden es wieder rund um den Black Friday merken – Rabatt hält Apple für eine Stadt in Marokko. Ende nächster Woche wird es zwar auch für Endkunden ein Salesevent bei Apple geben, doch beim Kauf von schon etwas älteren Geräten gibt Apple wenigstens einen Store-Gutschein mit dazu, den man beim nächsten Kauf oder für das Abonnement von Services einlösen kann. Dabei könnte Apple angesichts der nicht einfachen Wirtschaftslage zusätzlichen Schwung für seinen Umsatz gut gebrauchen. Und genau hier soll eine Aktion ansetzen, über die Bloomberg berichtet: Apple bietet kleinen und mittleren Unternehmen Rabatte – echte Rabatte! – von zehn Prozent beim Kauf von Macbook Pro 14” und 16” an. Das sei womöglich der Tatsache geschuldet, dass es in diesem Herbst keine Upgrades für Apple-Notebooks gab, vor dem Frühjahr 2023 ist nicht mit neuen Macs zu rechnen. Das letzte Mal, als Apple ein Produkt aus seinem Portfolio besonders aggressiv anpries und die Preise dafür senkte, war im Jahr 2018 das iPhone XR, von dem Apple später zugab, es unter den Erwartungen verkauft zu haben.

Wer suchet, der findet: Nicht zum ersten Mal kursieren Gerüchte über Apples Pläne, eine zu Google konkurrierende Suchmaschine zu entwickeln. Bisher waren Aktivitäten Apples bezüglich des Themas Suchen aber auf seine eigenen Dienste wie Apple Music oder den App Store beschränkt. Wie The Information nun aber berichtet, hat Apple die Idee wohl nicht aufgegeben, aber durch wichtige Personalien einen bedeutenden Rückschlag erlebt, eine Google-Konkurrenz aus Cupertino sei nicht vor 2026 denkbar. Apple hatte im Jahr 2018 durch die Übernahme des Empfehlungsdienstes Laserlike für Aufsehen gesorgt, der von drei ehemaligen Google-Such-Experten gegründet worden war. Mittlerweile seien aber die drei wieder bei Google zurück. Fraglich bleibt vor allem der Nutzen, den Apple durch eine eigene Suche hätte – Google zahlt Apple im Jahr Milliarden von US-Dollar, um die Standardsuche in Safari auf allen Geräten stellen zu dürfen.

Scheinheilig: Die beiden Entwickler, die unter dem Namen Mysk auf Twitter posten, haben Apple dabei erwischt, dass der Konzern die Sache mit dem Tracking-Schutz nicht ganz so genau nimmt und detailliert Aktivitäten der Nutzerschaft im App Store verfolgt. Die Klage folgt nun auf dem Fuß: Ein Nutzer hat in Kalifornien Klage gegen Konzern eingereicht: “In Verbindung mit der illegalen Aufzeichnung vertraulicher Aktivitäten von Verbrauchern in seinen mobilen Verbraucheranwendungen verstößt Apple gegen Recht des Bundesstaates” Apple würde mit “seinem allgegenwärtigen und rechtswidrigen Datenverfolgungs- und -erfassungsgeschäft” das Vertrauen der Nutzer verletzen. Die Klage kann sich zu einer Sammelklage erweitern lassen.

Gesicht: Apple bietet für allerlei Produkte kostenlose Lasergravuren an. Die Cases der Airpods kann man seit kurzem mit seinem eigenen Konterfei verzieren und auf diese Weise personalisieren lassen. Wobei es sich nicht wirklich um ein Porträt handelt, aber um das Memoji, das man nach seinem Ebenbild möglichst treffend selbst gestaltet hat. 9to5Mac zeigt in einer kurzen Anleitung, wie man das Memoji auf die Schachtel bekommt.

Gehört: Die Sache mit der WM in Katar ist kompliziert und lässt auch eine gewisse Doppelmoral durchscheinen. Denn das Flüssiggas aus dem Wüstenstaat ist in Deutschland sehr willkommen, die seltsame Party im fußballfernen Land nicht. Dabei war die Vergabe der Sommermärchen-WM 2006 ebenso von Korruption bestimmt, das nächste Turnier in den USA kam in das Land, dessen Frauen sehr erfolgreich kicken, auf eine ebenso ominöse Weise, bei der massive Rechtsbeugung eine Rolle gespielt hat, wie die Süddeutsche Zeitung ausführlich erklärt. Wer dennoch das Turnier verfolgen will, aber vielleicht auf eine etwas andere Weise, dem sei ein Podcast mit dem Schauspieler Brendan Hunt empfohlen, der in der Erfolgsserie “Ted Lasso” den Coach Beard gibt und der einer der Produzenten der Serie um einen Menschenfänger aus einem fußballfernen Land ist. Hunt zur Seite steht im Podcast “After the Whistle” die NBC-Sportjournalistin Rebecca Lowe. Der Podcast soll dabei eher unterhaltend als informativ sein.

Mehr von Foundry

Meta stellt Smart-Displays und Smartwatch-Entwicklung ein

Meta wird seine Portal-Smart-Displays sowie drei unveröffentlichte Smartwatches nicht mehr weiterentwickeln. Weiter …

Kündigungsbutton fehlerhaft: So wehren Sie sich

Verbraucherschützer haben festgestellt, das viele Unternehmen den gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsbutton falsch umsetzen. So wehren Sie sich dagegen. Weiter …

Die umsatzstärksten Onlineshops: Notebooksbilliger.de fällt aus den Top 10

Zeitenwende im EHI-Ranking der umsatzstärksten Onlineshops: MediaMarkt und Saturn kommen auf fast vier Milliarden Umsatz und sind die klare Nummer 3 im deutschen E-Commerce. Notebooksbilliger.de dagegen verliert Umsatz und fällt erstmals aus den Top 10. Weiter …

Together Mode überarbeitet: Microsoft Teams erhält Platzanweiser-Funktion

Die Anbieter von Videoconferencing- und Collaboration-Lösungen überbieten sich regelmäßig bei der Vorstellung neuer Funktionen. Wie das jüngste Beispiel von Microsoft zeigt, schießen jedoch einige Features über das Ziel hinaus. Weiter …