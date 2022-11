Disk Drill 5: Schneller und mit iOS 16 und macOS Ventura kompatibel

Hat man versehentlich wichtiges Dokument auf seinem Mac gelöscht, oder die SD-Karte mit allen Urlaubsdaten formatiert, kann eine Datenrettungssoftware wie Disk Drill die Rettung sein. Die jetzt aktualisierte Version 5 von Disk Drill ist laut Hersteller Cleverfiles mit macOS Ventura kompatibel und unterstützt aktuelle M2-Macs. Das Tool bekam eine neue modulare Oberfläche spendiert und bietet zahlreiche neue Funktionen. Die Wiederherstellung von gelöschten Daten von iPads und iPhone wird ebenso geboten, iOS 16 wird bereits unterstützt.

Neue Funktionen

Die Wiederherstellung von über 450 Dateiarten wie Bilddateien und Dokumenten ist nun möglich, gegenüber der Vorversion werden 40 neue Dateiarten unterstützt – dazu gehören Videodateien des Typs RED Cinema, XD, Canon RAW, Insta 360 und Google Pixel Motion Photos. Die aktuelle Version bietet weitere Neuerungen, so kann die Software vor der Wiederherstellung von Daten einschätzen, ob eine komplette Datenwiederherstellung mit hoher, mittlerer oder niedriger Wahrscheinlichkeit möglich ist. Ebenfalls neu ist die Unterstützung von RAID-Systemen, erstmals kann Disk Drill Daten von Windows- und Linux-Software-RAIDs wiederherstellen. Virtuelle Medien des Typs VHD und VHDX kann die Software überdies ebenfalls mounten und gelöschte Daten wiederherstellen.

Disk Drill kann etwa versehentlich gelöscht Fotos wiederherstellen. Clever Files

Weitere Verbesserungen betreffen die Suche nach wiederherstellbaren Dateien, so erzeugt die aktuelle Version nun bei einem Komplettscan mehr sogenannte Datenbäume und kann und so mehr Daten wiederherstellen. Die Scan-Sessions sind außerdem jetzt plattformübergreifend verwendbar: Hat man etwa ein Speichergerät mit der Mac-Version von Disk Drill überprüft, kann man die gespeicherten Scandaten auch an einem Windows-PC mit der PC-Version von Disk Drill weiter nutzen. Optimiert hat der Hersteller außerdem die Erkennung verlorener APFS-Partitionen und den Scan von HFS-Medien.

Die neue Version ist ab sofort für 89 US-Dollar über die Herstellerhomepage zu haben, eine kostenlose Version mit eingeschränktem Funktionsumfang steht ebenfalls als Download bereit. Verfügbar ist die Software unter macOS ab Version 10.15 und Windows 10.