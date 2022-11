Resident Evil Village für Mac – Apples MetalFX überzeugt

In einem meiner ersten Artikel für Macwelt schrieb ich Anfang Juni kurz nach der WWDC, dass sich Apple mit der Vorstellung neuer Gaming-zentrischer Technologien langsam zur Gaming-Plattform mausert. Grund für diese überaus optimistische Behauptung war in erster Linie MetalFX, Apples eigene Alternative zur anderen Upscalern, wie Nvidia DLSS, AMD FSR und Intel XeSS. Im selben Atemzug wurden zwei große Spiele angekündigt, die noch dieses Jahr für Mac erscheinen sollten: No Man’s Sky und Resident Evil Village. Während wir auf Ersteres noch warten, ist Letzteres ist kürzlich erschienen. Damit ist es einer der ersten großen Titel, die MetalFX einsetzen und so bekommen wir den ersten Eindruck davon, wie große Entwicklerstudios die Technologie verwenden und wie sie außerhalb von Technik-Demos abschneidet.

Die Grafikexperten von Digital Foundry haben das genau unter die Lupe genommen und sind zum Ergebnis gekommen, dass MetalFX überraschend gut abschneidet – zumindest in einem der beiden Modi.

Lesetipp: Resident Evil Village: Wir haben es gespielt (PCWelt)

Der Qualitäts-Modus von Resident Evil Village mit MetalFX kann besonders bei hohen internen Auflösungen überzeugen und stellt auch kleine Details sehr sauber dar. Allein mit Transparenz und Wasser hat MetalFX Probleme, was zu einem gewissen Grad allerdings auch bei anderen Upscalern der Fall ist.

Deutlich schlechter schneidet der Performance-Modus von MetalFX aus: Hier gehen Details verloren und es entstehen starke störende Artefakte. Digital Foundry geht davon aus, dass Apple für die beiden Modi unterschiedliche Upscaling-Techniken verwendet und rät vom Performance-Modus ab, weil der Qualitätsverlust die etwas höhere Bildrate nicht wert ist.

Resident Evil Village für Mac – hopp oder top?

Eine generelle Empfehlung für Resident Evil Village kann Digital Foundry auf dem Mac schließlich nicht aussprechen: In anderen Bereichen, die eher mit der Programmierung zu tun haben und nicht mit Apples Technik, schneidet das Spiel nicht besonders gut ab. Besonders bei der Bildrate gibt es deutliche Einbrüche, weil Shader kompiliert werden, wenn sie benötigt werden und nicht bereits im Voraus. Wenn Sie Resident Evil Village schön und ruckelfrei spielen möchten, stehen Ihre Chancen auf einer anderen Plattform besser. Wenn Sie nur einen Mac besitzen, ist der Port allerdings ansehnlich und völlig spielbar – auf PC und Konsole ist es lediglich besser.

Die komplette Technik-Analyse von Digital Foundry mit vielen vergleichenden Bewegtbildern können Sie hier ansehen (was wir sehr ans Herz legen können, wenn Sie sich für technische Details interessieren):

Was ist ein Upscaler?

Upscaler sind ein Ansatz, um die Schere zwischen Grafikqualität und Grafikleistung ein Stück weit zu schließen, denn immer realistischere Grafik benötigt auf stetig steigenden Auflösungen immer mehr Leistung, die entsprechend viel kostet. Mit einem Upscaler soll die benötigte Leistung reduziert und die Bildrate erhöht werden, und zwar mit minimalen Qualitätsverlusten. Dabei werden Bilder in einer geringeren Auflösung gerendert und dann vom Upscaler mit unterschiedlichen Methoden auf eine höhere Auflösung skaliert – daher „Upscaling“. Nvidia DLSS verwendet dafür beispielsweise eine KI, während Apple FX und AMD FSR auf Lösungen ohne KI setzen. Wie genau MetalFX funktioniert, dazu hält sich Apple weitestgehend bedeckt.

