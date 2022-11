Vergessen Sie Meta Quest, Apple baut sein eigenes “Metaverse”

Haben Sie sich schon einmal ein Meta-Quest-Headset aufgesetzt und Mark Zuckerbergs virtuelle Welt erlebt oder interessiert Sie das weniger? Es wird vielleicht nicht mehr lange dauern, bis Sie stattdessen Apples eigenes “Metaverse” ausprobieren können.

Wie Mark Gurman für Bloomberg berichtet, schreitet die Arbeit von Apple an seinem Virtual Reality/Augmented Reality (VR/AR)-Headset weiter voran und sucht nach Verstärkung: Das Unternehmen hat trotze eines partiellen Einstellungsstopps Stellenanzeigen veröffentlicht, die auf Details des VR/AR-Projekts schließen lassen. In einer der Stellenausschreibung sucht Apple etwa jemanden, der beim Aufbau einer 3D-Mixed-Reality-Welt hilft. Gurman schließt daraus, dass dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass Apple an einer virtuellen Umgebung arbeitet, die dem Zuckerberg’schen Metaverse ähnelt, auch wenn Apple es wahrscheinlich nicht so nennen wird.

Erweiterte, virtuelle und gemischte Realität

Während Apples Headset schon oft als Mixed-Reality-Gerät bezeichnet wurde, ging es in früheren Berichten vor allem um die AR-Funktionalität, also darum, wie die Dinge des täglichen Lebens mit digitalen Aspekten, wie etwa Wegbeschreibungen, angereichert werden können. Dies ist der erste substantielle Bericht, dass Apple auch an einer virtuellen Welt arbeitet, in der Menschen interagieren können.

In einer anderen Stellenausschreibung wird angedeutet, dass Apple einen Videodienst für das Headset entwickeln will, der “3D-Inhalte, die in der virtuellen Realität abgespielt werden können”, anbieten soll. Vor zwei Jahren erwarb Apple NextVR, ein Unternehmen, das Technologien für die Produktion und Übertragung von VR-Events entwickelt hat, was zusammen mit der neuen Stelle einen weiteren Einblick in Apples Absichten mit dem Headset gibt.

Personalien lassen tief blicken

Apple hofft, dass sein Headset auch ein Produktivitätswerkzeug sein kann. Gurman berichtet, dass Apples Yaniv Gur von der Leitung des iWork-Entwicklungsteams in die Arbeit am Headset gewechselt ist. Gurman glaubt, dass dieser Wechsel dazu dient, Produktivitätsanwendungen für das Headset zu entwickeln. Gurman berichtet auch, dass Dave Scott, ehemaliger CEO von Hyperfine, ebenfalls Teil der Headset-Gruppe ist und an Gesundheitsanwendungen arbeiten könnte.

Apples Headset könnte im Jahr 2023 in der Preisklasse von 2.000 bis 3.000 US-Dollar auf den Markt kommen. Wie bereits berichtet, könnte Apple einen M2-Prozessor zusammen mit zehn Kameras und hochauflösenden Displays verwenden. Es wird mit einem eigenen Betriebssystem laufen, das realityOS heißen könnte, und Apple hat Patente für “Reality One” und “Reality Pro” angemeldet, die am Ende die Namen für das Headset sein könnten.

Dieser Artikel ist zuerst bei Macworld erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt